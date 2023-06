Je to ofenzíva? Nie je to ofenzíva? Odpovedáme, čo sa deje na fronte

Ciele protiofenzívy

"Sme vďační za každý meter,“ povedala podľa teelvízie CNN o ukrajinských vojenských úspechoch tento týždeň Hanna Maljarová, námestníčka ukrajinského ministerstva obrany.

Generál Zalužnyj: Vyhubíme nepriateľov, zoberieme si, čo je naše Video Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj nedávno zverejnil video, ktoré naznačovalo, že ukrajinská protiofenzíva sa blíži. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Mnohí pozorovatelia veria, že hlavný ťah ofenzívy bude smerovať do Záporožskej oblasti na juhu. "Očakáva sa, že odtiaľ sa ukrajinské sily budú tlačiť smerom na Krym, aby odrezali ruské jednotky od pozemných zásobovacích trás. To by bol pre Kyjev veľký úspech. Nebude to však ľahké. Rusko si vybudovalo viacero obranných línií. Na rozdiel od minulého roka v Charkove a Chersone sa teraz od Moskvy očakáva, že bude reagovať vlastnými protiútokmi. Je to jedno z rizík, ktoré Ukrajina podstúpi so svojou očakávanou protiofenzívou,“ napísal v analýze portál DW News.

Zatiaľ to vyzerá tak, že Ukrajinci sa skutočne zamerali na Záporožskú oblasť. Pri meste Orichiv v tomto regióne už druhú noc zúrili tvrdé boje medzi ukrajinskou armádou a ruskými silami. Informovala o tom britská televízia BBC. Tá uviedla, že ukrajinské jednotky sa pri Orichive snažili postúpiť za podpory delostrelectva, tankov a dronov. Objavili sa správy, že Ukrajinci nasadili i bojové helikoptéry a odmínovacie stroje. Aj ruskí vojnoví blogeri informujú o tvrdých bojoch niekoľko desiatok kilometrov na juhozápad od Záporožia.

Vo štvrtok 8. júna americký Inštitút pre štúdium vojny napísal: Ukrajina uskutočnila protiofenzívne operácie s rozličnými výsledkami v najmenej troch sektoroch frontu ako súčasť širšieho ofenzívneho úsilia, ktoré postupovalo od nedele 4. júna. Ukrajinskí predstavitelia signalizovali, že ukrajinské sily prešli z obranných do útočných operácií v sektore Bachmut a obsadili územie od 200 metrov takmer do dvoch kilometrov na bokoch mesta. Ukrajinským silám sa od 4. júna podarili aj taktické zisky počas obmedzených lokalizovaných protiútokov v západnej Doneckej oblasti pri hraniciach Doneckej a Záporožskej oblasti. Ukrajinské sily dodatočne podnikli útok v západnej Záporožskej oblasti v noci zo 7. na 8. júna.

Ukrajinský generálny štáb sa dnes vo svojom rannom prehľade situácie na bojisku obmedzil na vetu, že v Záporoží zostáva nepriateľ v defenzíve.

Nasadenie západných zbraní

Podľa denníka Financial Times Kyjev vyslal nemecké tanky Leopard do boja proti ruským pozíciám na juhovýchode Ukrajiny, čím spustil prvé útoky dlhoočakávanej protiofenzívy so zapojením obrnenej techniky.

Sláva Ukrajine. Kličko sa posadil do tanku Leopard Video Zdroj: Twitter Vladimira Klička.

Dvaja predstavitelia, dva západné zdroje v Kyjeve a vojenskí analytici pre denník uviedli, že tieto kroky sú jasným znakom toho, že po mesiacoch príprav a výcviku sa skutočne začala snaha Ukrajiny o oslobodenie okupovaného územia.

„Na základe predchádzajúcich krokov a použitých západných systémov sa zdá, že ukrajinská ofenzíva práve prebieha,“ povedal Michael Kofman, vojenský analytik z washingtonského think-tanku Center for Naval Analyses.

Kofman uviedol, že to vyzerá tak, že sa Ukrajinci zamerajú na os pozdĺž strategického mesta Tokmak, čo je veľké logistické centrum Rusov v Záporožskej oblasti, proti prúdu od priehrady Kachovka, kde povodňová vlna od utorka pohltila desiatky osád a spôsobila humanitárnu a ekologickú katastrofu.

Protiofenzíva nie je koniec

Čo je najlepší scenár pre Ukrajinu? „Ak sa jej podarí prelomiť takpovediac pozemný most spájajúci Krym s Ruskom, celá okupačná prítomnosť v juhovýchodnej časti frontu sa môže zrútiť,“ skonštatoval pre Financial Times Konrad Muzyka, riaditeľ Rochan Consulting, poľskej organizácie, ktorá sleduje vojnu na Ukrajine.

Ani najlepšie zvládnutá protiofenzíva však nemusí znamenať koniec vojny.

"Ofenzíva je riskantnejšia než defenzíva a vyžaduje si väčšie nasadenie techniky a ľudí. A ak chce Ukrajina oslobodiť okupované územia, a je to tak správne, hovoríme o veľkom teritóriu. Na porovnanie, je to dokopy ako plocha Švajčiarska, Belgicka a Holandska. Ukrajinci sa chcú vyhnúť problémom, ktoré mali vlani Rusi. Tí sa pustili hlboko do ukrajinského územia a dali sa odrezať od zásob a podpory. Predpokladám, že Kyjev veľmi pozorne plánuje, ako použiť to, čo má k dispozícii. Rusko posilňuje svoju obranu, otázkou však je, nakoľko dokáže byť flexibilné vzhľadom na množstvo tankov a obrnených vozidiel, ktoré stratilo. Nemali by sme však od ukrajinskej ofenzívy očakávať priveľa, že sa podarí a možno už začiatkom jesene sa všetko skončí. Nikdy vo vojne nesmieme zabúdať na nepriateľskú stranu. Obávam sa, že boje budú trvať ešte dlho,“ povedal nedávno pre Pravdu Johan Norberg zo Švédskej agentúry pre obranný výskum.