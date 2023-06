Rusi v odposluchoch priznali zničenie Kachovskej priehrady

Vo zverejnenom zázname muži hovoria aj o tom, že Rusi pôvodne neplánovali deštrukciu takého obrovského rozsahu. Informoval o tom server Ukrajinska pravda.

„Urobili to naši. Nie ich,“ hovorí jeden z mužov na zverejnenom videu. „Tam to (urobila) naša diverzná skupina. Chceli tam akoby tou priehradou vydesiť. Ale nešlo to podľa plánu – (bolo to) väčšie, než plánovali,“ dodáva.

Kto presne sú muži, ktorí spolu na zázname hovoria, SBU neuviedla. Opísala ich len ako „votrelcov“ a „okupantov“.

Čítajte viac Totálna skaza. Pozrite si satelitné snímky a video pred a po zničení Kachovky

Jeden z mužov na zázname tiež opisuje znižovanie závažnosti situácie v ruských médiách. „Včera bolo v telke také video – stojí tam vojak so zahalenou tvárou, v celej uniforme. A hovorí o tom, že tam žiadne záplavy nie sú, že ľudia tam žijú normálne. A za ním je okno a tam je vidieť, že tam je ku**a úplné more,“ znie z nahrávky.

Zo zničenia rozsiahleho vodného diela sa vzájomne obvinili Kyjev aj Moskva. Priehrada však bola po mesiace pod kontrolou ruských síl, ktoré ju podľa Kyjeva zamínovali.

Pred a po. Zaplavené oblasti po zničení Kachovskej priehrady

Video