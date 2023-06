Pochodu Roma Pride 2023 za rovnosť LGBTQ+ v Ríme sa zúčastnili viacerí politici

Medzi účastníkmi pochodu Roma Pride 2023 boli členovia mnohých opozičných strán, vrátane Elly Schleinovej, líderky Gualtieriho stredoľavej Demokratickej strany (PD), zástupcov Hnutia piatich hviezd (M5S). Prítomné boli aj exministerka Maria Elena Boschiová z centristickej strany Živé Taliansko (Italia Viva – IV) či bývalá ministerka zahraničných vecí a európska komisárka Emma Boninová.

Tohtoročný rímsky „pride“ poznačil škandál, keď guvernér regiónu Lazio Francesco Rocca na poslednú chvíľu stiahol sponzorstvo pochodu a obvinil jeho organizátorov z prekrúcania jeho ústrednej témy v prospech náhradného materstva.

Stalo sa tak po tom, čo hovorca organizácie Rome Pride Mario Colamarino, ktorý je je zároveň predsedom združenia za práva homosexuálov Circolo Mario Mieli, kritizoval návrh zákona o kriminalizácii náhradného materstva. Ak by bol takýto zákon prijatý, v Taliansku by bolo trestným činom, ak by ktorýkoľvek Talian využil náhradné materstvo, a to aj v zahraničí, aby mal dieťa. Diskusia o návrhu zákona v parlamente sa má začať koncom tohto mesiaca, pričom dátum hlasovania zákonodarcov o ňom zatiaľ nebol stanovený.

Mnohé homosexuálne páry v Taliansku už teraz majú deti práve vďaka náhradnému materstvu, ktoré je napr. v USA či Španielsku legálne. Agentúra AP pripomenula, že Taliansko povoľuje občianske zväzky osôb rovnakého pohlavia, ale neumožňuje uzavretie manželstva. Taliansko tiež nepovoľuje svojim občanom, ktorí sú slobodní, aby si adoptovali deti.

ANSA pripomenula, že vláda premiérky Giorgie Meloniovej zožala ešte v marci kritiku aktivistov aj za to, že nariadila starostom obcí a miest, aby prestali ako rodičov registrovať oboch členov páru rovnakého pohlavia.

Toto nariadenie viedlo k obavám, že tzv. dúhové rodiny budú čeliť viacerým praktickým a právnym problémom, keďže ako rodič dieťaťa mal byť zapísaný len ten z páru, kto je biologickým rodičom dieťaťa.

Talianske súdy pritom pred časom nariadili obecným úradníkom, aby zaregistrovali oboch členov páru rovnakého pohlavia ako zákonných rodičov dieťaťa narodeného v zahraničí. Aj súdy opakovane vyzvali zákonodarcov, aby aktualizovali právne predpisy tak, aby odrážali meniace sa spoločenské normy.

Svoje stanovisko k polemike vyjadril rímsky primátor Gualtieri aj tým, že v piatok – deň pred pochodom – zaregistroval dva lesbické páry ako rodičov detí, ktoré sa narodili v cudzine. Primátor tak konal napriek tomu, že vláda uviedla, že táto prax nie je legálna, dodala ANSA.

„Som tu dnes, pretože je to dôležité,“ povedala o svojej účasti na pride Gualtieriho stranícka kolegyňa Schleinová, ktorá sa svojho času priznala k svojej bisexualite.

„PD bude vždy tam, kde sú práva LGBTQ+ chránené a presadzované, počnúc rovnoprávnym postavením (homosexuálnych) manželstiev, adopciou a uznaním detí párov osôb rovnakého pohlavia,“ uviedla šéfka PD Schleinová.

Medzi opozičnými politikmi, ktorí sa pripojili k podujatiu Pride, bola aj senátorka Alessandra Maiorino z populistické­ho M5S.

„Tvrdíme, že za týchto okolností je dôležité poskytnúť podporu, ktorá je viditeľná – vzhľadom na to, že komunita LGBTQ+ je vystavená útokom,“ citovala senátorku talianska tlačová agentúra.