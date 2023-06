Čo znamenajú zničené leopardy? Ukrajinský útok nebude priamočiary

Vojna sa, samozrejme, vedie aj v informačnom priestore. Ukrajina má pred sebou veľmi zložitú úlohu, ak chce ruských okupantov vytlačiť zo svojho územia.

Bizarné závery

"Je bizarné vidieť ľudí, ktorí z niekoľkých obrázkov vyvodzujú rozsiahle závery. Naznačujú, že to bola zlá taktika. Mohla to byť aj smola. Jeden americký dôstojník z obrnených jednotiek mi povedal, že ak by jeho prápor musel prelomiť zložité prekážky a míny, očakával by, že jeho straty budú 25 percent a viac, to v prípade, že sa všetko podarí,“ napísal na sociálnej sieti Twitter Shashank Joshi, obranný expert magazínu Economist.

"Ukrajina pre túto protiofenzívu vycvičila deväť nových brigád. Zverejnené zábery ukazujú časť zničených a opustených vozidiel veľkosti roty. Väčšinu z nich zničili nastavené prekážky, takže mnohí vojaci pravdepodobne prežili. Je potrebné to vidieť v perspektíve,“ komentoval na twitteri situáciu aj vojenský analytik Rob Lee, ktorý pôsobí v americkom Inštitúte pre výskum zahraničnej politiky a na univerzite King's College v Londýne a v minulosti slúžil v námornej pechote Spojených štátov.

Brigádu tvorí približne päťtisíc vojakov, rotu asi 200, ale môže to byť aj menej.

"Na bojisku bude poškodené aj zničené západné vybavenie. Priamymi zásahmi, mínami alebo dokonca len preto, že ťažké pásové vozidlá idú po nerovnom teréne. Je dôležité cvičiť tankové posádky. A ešte dôležitejšie je školiť mechanikov a ľudí, čo poskytujú logistickú podporu, a to trvá dlhšie a je to zložitejšie, keď existuje nespočetné množstvo typov zariadení,“ pripomenul na twitteri americký generál vo výslužbe Mark Hertling.

Slabé miesta ruskej obrany

Samozrejme, toto všetko neznamená, že ukrajinská snaha oslobodiť Rusmi obsadené územia bude rýchla a dokonale úspešná.

„Ak sa Kyjevu podarí prelomiť takpovediac pozemný most spájajúci Krym s Ruskom, celá okupačná prítomnosť v juhovýchodnej časti frontu sa môže zrútiť,“ uviedol pre denník Financial Times Konrad Muzyka, riaditeľ Rochan Consulting, poľskej organizácie, ktorá sleduje vojnu na Ukrajine.

Denník Wall Street Journal pripomenul, že predstavitelia v Kyjeve hovorili len málo o dlhoočakávanej ofenzíve, ale uznávali, že bude pravdepodobne trvať týždne alebo mesiace a bude znamenať aj výrazné straty na životoch.

"Vojenskí analytici zatiaľ tvrdia, že ukrajinské sily hľadajú slabé miesta v ruskej obrane. Hoci Kyjev už používa časť vybavenia, ktoré mu poskytli západní spojenci, videá zverejnené on-line naznačujú, že väčšinu ťažkých zbraní ešte do boja nenasadil,“ napísal Wall Street Journal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na tlačovej konferencii s kanadským premiérom Justinom Trudeauom uviedol, že na Ukrajine sa odohrávajú ofenzívne aj defenzívne operácie, ale odmietol povedať, v akej sú fáze. Agentúra Reuters si všimla, že hlava štátu viditeľne pokrčila plecami a zdvihla obočie, keď reagovala na otázku týkajúcu sa piatkového vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý povedal, že Kyjev protiofenzívu skutočne začal.

"Počítam s tým, že to (začiatok protiofenzívy) pocítime. Neveril by som telegramovým kanálom a Putinovi. Dôverovať treba našim vojakom,“ dodal Zelenskyj s tým, že je v stálom kontakte s armádnymi veliteľmi a všetci sú pozitívne naladení. "Tak to povedzte Putinovi,“ poznamenal prezident.

"Ukrajinská kampaň doteraz pozostávala z troch kľúčových prvkov. V prípravnej fáze to boli tak povediac politické údery proti Moskve a Belgorodu. Ich cieľom bolo zmiasť ruské vedenie a prinútiť ho k zmenám v rozmiestnení síl vrátane protivzdušnej obrany. V tejto predbežnej fáze sme videli aj údery na operačnej úrovni, ktoré sa zameriavali na ruské veliteľstvá, zásobovanie a miesta, kde sa nachádzali ruské zálohy, a ktorých cieľom bolo narušiť súdržnosť ruskej obrany a schopnosť reagovať na ukrajinské útoky. Tretím prvkom ukrajinskej kampane je to, čo by sa dalo opísať ako prvá fáza pozemných operácií. Široká škála útokov na niekoľkých miestach na východe a juhu využíva najmenej tri a pravdepodobne aj viac osí postupu,“ vysvetlil na twitteri austrálsky generál vo výslužbe Mick Ryan.

Podľa neho ide v tejto fáze Ukrajincom aj o to, aby prinútili Rusov niečo urobiť. Prečo? Lebo ruské aktivity pomôžu odhaliť rozmiestnenie jednotiek, veliteľské štruktúry či presuny záloh, o ktorých Kyjev doteraz nevedel. "V konečnom dôsledku sa ukrajinské velenie bude usilovať o vytvorenie situácie, ktorá dospeje až do bodu, v ktorom sa zrúti ruský plán obrany na juhu, východe alebo na oboch miestach,“ dodal Ryan.