Šéfka Rady Európy: Rusko vedie brutálnu agresiu, ako prví sme mu ukázali dvere

Ľudia si často mýlia vašu organizáciu Radu Európy s Európskou radou či s Radou Európskej únie. Kedy to naposledy niekto poplietol vo vašej prítomnosti a ako ste reagovali?

Z času na čas sa to stáva, a ak k tomu dôjde, tak ľudí opravím, a keď sa to dá, veci aj vysvetlím. Rada Európy je najstaršia európska organizácia, ktorá vznikla po dvoch ničivých svetových vojnách. Jej cieľom bolo a stále je, aby sa nám podarilo prehĺbiť jednotu a spoluprácu medzi členskými krajinami a aby sme zachovali mier. Pri jej vzniku v roku 1949 bolo desať štátov, dnes je ich 46.

Čo pre Slovensko znamená členstvo v Rade Európy, keď už patrí do Európskej únie či NATO?

Po páde železnej opony bola Rada Európy jedna z prvých medzinárodných organizácií, do ktorej Slovensko vstúpilo. Zameriavame sa na právny štát, demokraciu a ľudské práva a ich dodržiavanie je nevyhnutné pre vstup do EÚ. Do veľkej miery teda spájajú úniu a Radu Európy. Samozrejme, každý občan členského štátu RE sa môže obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, pokiaľ si myslí, že sú porušované jeho individuálne práva, a nesúhlasí s verdiktmi národných súdnych inštitúcií. Samozrejme, ľudia to využívajú. A môžeme povedať, že štrasburské rozsudky ovplyvnili národné legislatívy. Výrazným príkladom je zrušenie trestu smrti, ale zasahujú aj do oblastí, ako sú právo na súkromie komunikácia či moderné otroctvo, a pomáhajú štátom upravovať zákony. Krajina, ktorá má zavedený trest smrti, nemôže byť členom Rady Európy. Preto v RE nikdy nebolo Bielorusko. Za závažné zločiny musia páchatelia pykať, ale trest smrti nepredstavuje spravodlivosť.

Takže ani USA by sa nemohli stať členom RE, však?

Amerika má štatút pozorovateľa, podobne ako Japonsko, kde tiež stále platí trest smrti. Niektoré štáty v USA sa ho však vzdali. Spolu s EÚ apelujeme na krajiny po svete, aby trest smrti nepoužívali, lebo do civilizácie 21. storočia nepatrí.

Povedali ste, že vaša organizácia vznikla, aby zachovala mier. No v Európe sme, samozrejme, svedkami veľkej vojny, keď vlani Rusko napadlo Ukrajinu. Ako to zmenilo Radu Európy?

Boli sme prvou medzinárodnou organizáciou, ktorá Rusko vylúčila vzhľadom na rozsah a povahu jeho agresívnej vojny, ktorá sa začala vlani 24. februára. Okamžite sme ho vyzvali, aby sa stiahlo zo suverénneho územia Ukrajiny a začalo s ňou komunikovať mierovými prostriedkami. Bolo to tak, že Rusku sme najprv členstvo pozastavili 25. februára 2022, a keďže vojnu nezastavilo, 16. marca 2022 sme ho vylúčili. Moskva následne ukončila svoju účasť na viacerých dohodách vrátane Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Pri ňom však platí, že krajina sa ním prestáva riadiť po šiestich mesiacoch od vylúčenia. Teda Rusko z neho vystúpilo až 16. septembra 2022. Európsky súd pre ľudské práva sa tak zaoberá všetkými vecami, ktoré sa vzťahujú na obdobie pred týmto dátumom a stále prijíma podania. Vzhľadom na to, že ich je veľmi veľa, súd prioritne posudzuje prípady Ukrajina verzus Rusko, Gruzínsko verzus Rusko, ale aj zostrelenie letu MH17 v roku 2014, teda Ukrajina a Holandsko verzus Rusko.

Ale aj pred vylúčením Moskvy sme videli, že vláda v Kremli nerešpektuje verdikty súdu.

Rusko nie je jediným štátom, ktorého sa dotýka veľa prípadov. Mnohé verdikty zobralo do úvahy, ale viaceré dôležité rozsudky nie. Moskva má však už navždy povinnosť, aby ich zaviedla do praxe. Samozrejme, Rusko na tom momentálne nespolupracuje. Ale vždy, keď riešime nejaký prípad týkajúci sa Moskvy, posielam list ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi a informujem ho.

Odpovedá vám?

Nie. Je však dôležité, aby sme z právneho hľadiska postupovali tak, ako sa to vyžaduje. A Rusko, ako som povedala, musí zaviesť rozsudky do praxe.

Potrebovala by Rada Európy nejaký silnejší nástroj na krajiny, ktoré sa správajú ako Rusko?

Prvýkrát sme nejakú krajinu vylúčili. Riešili sme aj iné prípady v minulosti, ale nie takúto brutálnu nelegálnu agresiu, akej sa dopustilo Rusko na Ukrajine. Nemohli sme konať inak, museli sme pristúpiť k vylúčeniu Moskvy a použili sme mechanizmus, aký máme k dispozícii. Samozrejme, že by sme sa mali zamýšľať aj nad inými nástrojmi. V niektorých častiach Európy sme svedkami oslabovania demokratických princípov. Jasne som to spomenula aj v mojej správe publikovanej začiatkom mája. Aj pre to, čo sa deje, sme pred niekoľkými týždňami na Islande zorganizovali stretnutie lídrov krajín Rady Európy. Bol len štvrtý summit v histórii RE na tejto úrovni. Diskutovali sme aj o tom, ako pomôcť Ukrajine. Či už sa to týka potrestania páchateľov zločinov, ale aj obnovy krajiny.

Čítajte viac Čaputová: Všetci v Rade Európy majú jasno, kto je vo vojne na Ukrajine agresorom

Na summite vznikol register škôd, ktoré Ukrajinci utrpeli pre ruskú inváziu, ktorá, samozrejme, stále pokračuje. Ako bude fungovať?

Dostávali sme otázky, ako Rada Európy môže Ukrajine pomôcť v rámci svojho mandátu. Odpovedali sme, že sa musíme zamerať na problém zodpovednosti za spáchané škody. S tým súvisí zbieranie dôkazov o porušovaní ľudských práv a porušovaní humanitárneho práva. Rezolúcia ONS vlani v novembri vyzvala na podporu Ukrajinu a jednou z oblastí, ktorú spomenula, bola aj kompenzácia obetí zločinov. Ukrajinci zomierajú a trpia pod ruskou agresiou. Register je prvým krokom k vytvoreniu komplexného mechanizmu kompenzácie obetí. Tie musia mať k dispozícii nástroj, prostredníctvom ktorého môžu predložiť sťažnosti týkajúci sa zdravotnej, majetkovej či morálnej ujmy, v najhorších prípadoch smrti. V Rade Európy máme rámec, ktorý umožňuje, aby taký register podporili nielen jej členovia, ale akýkoľvek štát. Pre našich ukrajinských priateľov bolo veľmi dôležité, aby sme vytvorili skutočne veľkú koalíciu. Na Islande sa k registru pripojilo 41 krajín z troch svetadielov vrátane všetkých štátov G7. Ďalším krokom bude zriadenie kompenzačnej komisie a kompenzačného fondu. Ale je veľmi dôležité, že sme s registrom začali. Bude sídliť v Haagu, čo je symbolické aj z toho dôvodu, že je to mesto medzinárodnej spravodlivosti a dáva to zmysel, lebo môžeme spolupracovať s našimi partnermi. A, samozrejme, register bude mať zastúpenie v Kyjeve, lebo musíme byť na Ukrajine prítomní. Veríme, že bude fungovať už po lete.