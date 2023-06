Nepodpíšeme. Odkázal Šojguovi Prigožin: Neviete veliť, ešte prídete s „prosíkom“

Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin odkázal ruskému ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi, že s ním nebude podpisovať žiadne zmluvy. Stalo sa to po tom, čo ruský rezort obrany v sobotu informoval, že Šojgu nariadil všetkým "dobrovoľníckym oddielom", aby s ministerstvom podpísali do konca tohto mesiaca zmluvu. Podľa Moskvy to má zvýšiť efektivitu ruskej armády.