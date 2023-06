472. deň: Zelenskyj: Protiofenzíva je tvrdá, ale Kyjev postupuje dopredu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 472. deň

Ukrajinská armáda v prvých dňoch protiofenzívy prišla o 15 % vozidiel Bradley

Ruskí okupanti uzavreli zatopené mesto na Dnepre, tvrdia dobrovoľníci

Ruská armáda podpísala zmluvu s Kadyrovou súkromnou armádou

Začalo sa mohutné cvičenie NATO Air Defender 23 Ukrajinci zostreľujú drony Šáhed českým Viktorom Video

23:35 Mladík z Ukrajiny, ktorý utiekol po vypuknutí vojny zo svojej vlasti do Belgicka, vyhral v stieracej lotérii 500 000 eur. V pondelok to oznámila Belgická štátna lotéria.

Podľa hovorkyne belgickej lotérie Joke Vermoereovej sú pocity mladého Ukrajinca zmiešané, keďže sa teší z výhry, no mysľou je na Ukrajine.

„Je náročné byť šťastný popri tom všetkom, čo sa deje v jeho vlasti,“ povedala hovorkyňa.

Ukrajincovi sa podarilo vyhrať so stieracím žrebom, ktorý si ešte v máji za päť eur kúpil na čerpacej stanici.

Belgická štátna lotéria nezverejňuje bližšie informácie o výhercoch, uviedla však, že Ukrajinec má od 18 do 24 rokov a už rok žije v Bruseli. Podobne ako ostatní výhercovia, ktorí vyhrajú viac ako 100 000 eur, bol i mladý Ukrajinec pozvaný do centrály Belgickej štátnej lotérie v Bruseli, aby si tam vyzdvihol výhru.

Agentúra AFP uvádza, že Ukrajinec plánuje peniaze z výhry využiť na pomoc svojim spoluobčanom a snahám na obnovu Ukrajiny. Najskôr však chce výhru osláviť s rodinou a priateľmi, ktorí mu pomohli usadiť sa v Bruseli, uviedla lotéria.

23:15 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok vyjadril nádej v úspešnú ukrajinskú protiofenzívu, ktorá by podľa neho dotlačila ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaniam o ukončení invázie na Ukrajinu.

Blinken po stretnutí so svojim talianskym rezortným kolegom Antoniom Tajanim uviedol, že Spojené štáty sú presvedčené „o pokračujúcom (ukrajinskom) úspechu“, a to najmä po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cez víkend nepriamo potvrdil, že sa začala dlho plánovaná protiofenzíva.

„Úspech protiofenzívy by znamenal dve veci – Ukrajina by posilnila svoju pozíciu za vyjednávacím stolom a zároveň by to mohlo donútiť Putina sústrediť sa na rokovania o ukončení vojny, ktorú rozpútal,“ povedal Blinken. Dodal, že ukrajinská protiofenzíva by tak mohla celú situáciu priblížiť smerom k mieru.

Podľa šéfa americkej diplomacie je zároveň v súčasnosti potrebné „čo najviac navýšiť dodávky pomoci pre Ukrajinu, aby mohla uspieť na bojisku“.

Rusko verejne deklaruje ochotu k rokovaniam, pričom ako mediátor by v tomto smere chcela vystupovať Čína. Spojené štáty sú však voči týmto snahám skeptické, keďže podľa nich Rusko nemá skutočný záujem na mierových rokovaniach a ide mu len o územné zisky.

Podľa Blinkena musí byť mier na Ukrajine „spravodlivý a trvalý“. Situácia sa teda nesmie vyvinúť tak, aby si „Rusko mohlo oddýchnuť, opäť sa vyzbrojiť a zaútočiť o šesť mesiacov, rok či dva roky neskôr,“ zdôraznil americký minister.

22:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer vo videopríhovore povedal, že boje v dlho očakávanej ukrajinskej ofenzíve proti ruských silám sú „tvrdé“, ale Kyjev „postupuje dopredu“. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.

„Boje sú tvrdé, ale postupujeme dopredu, to je veľmi dôležité,“ povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore. „Ďakujem našim mužom za každú ukrajinskú vlajku, ktorá sa teraz vracia na svoje pravé miesto v dedinách na nanovo deokupovanom území,“ uviedol prezident po tom, čo Kyjev oznámil, že od ruských okupačných síl dobyl naspäť sedem dedín.

Zelenskyj dodal, že daždivé počasie kladie na ukrajinských vojakov veľké nároky. Ďalej povedal, že s veliteľmi ukrajinskej armády diskutoval o tom, „ktoré body frontu potrebujeme posilniť a aké akcie podnikneme, aby sme prelomili ruské pozície“.

22:15 Ukrajinské vojská počas protiofenzívy na juhu krajiny oslobodili sedem obcí, ohlásila v pondelok večer na sociálnej sieti námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Útočné zoskupenie podľa námestníčky postúpilo o 6,5 kilometra a oslobodilo územie s rozlohou 90 kilometrov štvorcových.

21:40 Bieloruské ministerstvo vnútra oficiálne označilo server Zerkalo za „extrémistické“ zoskupenie. Uviedol to sám server s tým, že rozhodnutie urobilo ministerstvo už v piatok, ale informácia o tom sa objavila až dnes. Server Zerkalo založila v júli 2021 v zahraničí skupina bieloruských novinárov ako nástupcu spravodajského serveru Tut.by, zablokovaného úradmi autoritárskeho režimu.

„Skupina občanov, ktorí sa spojili pod názvom Zerkalo / Zerkalo.io, uskutočňuje extrémistickú činnosť prostredníctvom internetových stránok a tiež vizuálneho materiálu či textu,“ uvádza sa v komuniké ministerstva. Dôvodom sa stali „verejné výzvy na sankcie“, „diskreditácia a urážanie úradných osôb“ či „organizácia činnosti na prípravu zásahov proti zvrchovanosti a verejnej bezpečnosti“.

Server dodal, že bol do zoznamu „extrémistických zoskupení“ zaradený ako 135. položka.

21:15 Dlho očakávaná ukrajinská protiofenzíva sa začala pred niekoľkými dňami, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron na tlačovej konferencii v Paríži so svojím poľským kolegom Andrzejom Dudom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzem. Dodal, že protiofenzívu plánovali vojenskí velitelia s veľkým zmyslom pre taktiku, uviedla agentúra Reuters.

„Ukrajinská protiofenzíva sa začala pred niekoľkými dňami,“ povedal Macron po boku Scholza a Dudu v Elyzejskom paláci. „Má trvať niekoľko týždňov, alebo dokonca niekoľko mesiacov. Chceme, aby bola čo najúspešnejšia, aby sme potom mohli začať fázu vyjednávania za správnych podmienok,“ dodal.

„Urobili sme všetko pre to, aby sme tomu pomohli,“ povedal tiež Macron na spoločnej tlačovej konferencii. „Zintenzívnili sme dodávky munície, zbraní a ozbrojených vozidiel. Budeme v tom pokračovať aj v budúcich dňoch a týždňoch,“ dodal.

Duda vyzval členské krajiny NATO, aby Ukrajine ponúkli perspektívu, uviedla agentúra DPA. Dodal, že nadchádzajúci summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse snáď Kyjevu prinesie „svetlo na konci tunela“, po ktorom tak dlho túži.

21:05 Na Ukrajine budú oslavovať výročie víťazstva nad nacizmom v druhej svetovej vojne v deň kapitulácie nacistického Nemecka 8. mája, uviedli ukrajinské médiá. Urobili tak s odvolaním sa na informáciu z parlamentu, že prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal príslušný zákon. Ten pred časom sám navrhol a parlament ho prijal na konci mája. „Práve v tento deň oslavuje víťazstvo nad nacizmom celá Európa a civilizovaný svet,“ napísal server RBK-Ukrajina.

Až doteraz Ukrajina, podobne ako iné postsovietske republiky na čele s Ruskom, oslavovala vojnové víťazstvo 9. mája. Pramenilo to z toho, že v čase, keď nacistické Nemecko kapituláciu podpísalo, bolo v Moskve vzhľadom na časový posun už po polnoci. Rusko vlani vo februári Ukrajinu napadlo, a Kyjev sa tak usiluje o to, aby sa zbavil nánosov sovietskej a ruskej minulosti.

Zelenskyj uviedol, že presun dňa víťazstva nad nacizmom z 9. na 8. mája je odrazom „európskej identity ukrajinského ľudu“ a má za cieľ „posilniť jednotu národov Európy“.

„Všetko staré zlo, ktoré prináša moderné Rusko, bude porazené rovnakým spôsobom, ako bol porazený nacizmus,“ uviedol Zelenskyj v prejave pri príležitosti konca druhej svetovej vojny. Prezident v ňom tiež sľúbil oslobodenie území okupovaných Moskvou.

21:00 Skupina siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) pracuje na systéme boja proti krádežiam ukrajinského obilia, pri ktorom sa využívajú možnosti chemickej identifikácie pôvodu obilia. Podľa agentúry Reuters to v pondelok uviedol britský minister pre výživu a poľnohospodárstvo Mark Spencer.

Na konferencii Medzinárodnej rady pre obilniny (IGC) v Londýne Spencer okrem toho uviedol, že Británia tento program vedie a že krajiny G7 úzko spolupracujú aj s Ukrajinou, ktorá je štvrtým najväčším vývozcom obilnín na svete.

„Veríme, že (chemická identifikácia) bude účinným prostriedkom na zabránenie ďalším krádežiam ukrajinského obilia,“ povedal Spencer.

Británia minulý mesiac oznámila novú vlnu sankcií voči Rusku v súvislosti s jeho vojnou rozpútanou proti Ukrajine. Tieto sankcie sú zamerané práve na osoby a subjekty spojené s podozrením z krádeže ukrajinského obilia.

Zameranie sa na subjekty zapojené do obchodovania s obilím je nezvyčajné, keďže na takúto činnosť sa zvyčajne vzťahujú humanitárne výnimky zo sankcií, konštatoval Reuters.

Doplnil, že Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami obilia do rozvojových krajín v Afrike a na Blízkom východe.

20:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že od začiatku ruskej invázie sa im podarilo v rámci výmen väzňov dostať naspäť 2 526 Ukrajincov. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Rusko a Ukrajina si v nedeľu podľa vyhlásení Moskvy a Kyjeva vymenili viac ako 200 väzňov.

Medzi 95 ukrajinskými navrátilcami sú zajatci z Hadieho ostrova a tiež mariupoľskej oceliarne Azovstaľ, informoval poradca ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

„Vždy, keď privedieme našich ľudí späť z ruského zajatia, spomenieme si na náš základný cieľ: nikoho z našich a nič z Ukrajiny nenecháme nepriateľovi,“ napísal Zelenskyj k videu z návratu zajatcov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

19:20 Stíhačky NATO minulý týždeň 15-krát vzlietli k neidentifikovaným ruským vojenským lietadlám nad Baltským morom, uviedlo v pondelok litovské ministerstvo obrany. Tento rok ide o najvyšší počet vzletov počas jedného týždňa.

Väčšina lietadiel sa pohybovala v medzinárodnom vzdušnom priestore bez vyplneného letového plánu, s vypnutým transpondérom alebo neudržiavala rádiový kontakt. Litovské ministerstvo dáva incidenty do súvisu so sériou vojenských cvičení, ktoré prebiehajú v pobaltských štátoch na národnej aj medzinárodnej úrovni v spolupráci so spojencami z NATO.

V Baltskom mori prebieha každoročné námorné cvičenie BALTOPS pod vedením Spojených štátov, na ktorom sa zúčastňuje 50 lodí z 19 štátov NATO a Švédska. Zároveň prebiehajú cvičenia aj na ruskej strane, uviedlo ministerstvo pre agentúru Baltic News Service.

Estónsko, Lotyšsko ani Litva nemajú vlastné stíhačky, preto v Pobaltí nasadzujú svoje lietadlá spojenci z NATO.

19:10 Najmenej desať mŕtvych si vyžiadalo zničenie Kachovskej priehrady, ďalších 42 ľudí je doteraz nezvestných, z toho sedem detí, uviedol ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko v televíznom vysielaní. Upozornil, že tieto údaje sa týkajú iba pravého brehu Dnepra, ovládaného Ukrajincami. Správy o mŕtvych na ľavom okupovanom brehu treba ešte preveriť, dodal. Zo zničenia vodného diela sa navzájom obviňujú Kyjev a Moskva. Predchádzajúca bilancia pohromy na ukrajinskej strane hovorila o 6 mŕtvych.

„Dozvieme sa samozrejme aj informácie o mŕtvych z ľavého brehu. Viete, že včera (v nedeľu) nepriateľ ostreľoval našich občanov pri pokuse prepraviť sa na pravý breh a traja zahynuli, niekoľko ďalších bolo zranených,“ povedal Klymenko podľa denníka Ukrajinska pravda.

18:20 Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Mariano Grossi sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby mu ponúkol podporu v súvislosti so záplavami po zničení Kachovskej priehrady. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Grossi v pondelok prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter oznámil, že je na ceste na Ukrajinu, kde sa stretne so Zelenským a predstaví mu program pomoci po katastrofálnych záplavách. „Posúdim situáciu v Záporožskej jadrovej elektrárni a vykonám rotáciu ISAMZ s posilneným tímom,“ priblížil, pričom CNN vysvetľuje, že ISAMZ je monitorovací tím MAAE v zariadení, ktoré sa nachádza na Rusmi okupovanom území.

Zariadenie, ktoré je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe, bolo závislé od Kachovskej priehrady, keďže z nej čerpalo vodu pre chladiace systémy. Ukrajinská štátna jadrová spoločnosť Enerhoatom v sobotu uviedla, že hladina vody v chladiacom bazéne Zaporižžskej jadrovej elektrárne je „stabilná“.

Elektráreň je v rukách ruských síl, ale o jej prevádzku sa zväčša starajú ukrajinskí pracovníci. MAAE opakovane vyjadruje obavy o bezpečnosť elektrárne, ktorá bola viackrát terčom ostreľovania

17:51 Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že odrazilo viacero pokusov ukrajinských jednotiek o ofenzívu v Doneckej a Záporožskej oblasti na Ukrajine. Podľa ministerstva zasiahli ukrajinské záložné pozície vysoko presné ruské rakety odpálené z mora.

Agentúre sa bezprostredne nepodarilo informácie z bojiska overiť.

Ukrajina v pondelok oznámila, že jej jednotky znovu dobyli štvrtú dedinu na juhovýchode krajiny. Deň predtým informovala o prvých menších úspechoch v rámci dlho očakávanej protiofenzívy.

17:11 Šéf európskej diplomacie Josep Borrell ubezpečuje, že Európa bude Ukrajinu naďalej vojensky podporovať i napriek hlasom, ktoré sú proti. „V tejto chvíli tieto spoločné snahy pokračujú,“ povedal v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu Onda Cero podľa ukrajinského portálu Európska pravda. Dodal pritom, že najnovšie údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat ukazujú, že väčšina Európanov podporuje pomoc Ukrajine.

Napriek tomu však Borrell uznal, že „je normálne, že vojna na Ukrajine priťahuje oveľa väčšiu pozornosť v susedných krajinách, ktoré pociťujú priame ohrozenie a majú predchádzajúce skúsenosti s tým, čo znamená ruská agresia“, v porovnaní so Španielskom alebo Portugalskom, kde sa záujem verejnosti po viac ako roku bojov znižuje.

Borrell tiež kritizoval tých, ktorí sa zasadzujú za mier a zároveň žiadajú ukončenie vojenskej podpory Ukrajine. „Čo bude nasledovať potom? Ak prestanete vojensky podporovať Ukrajinu, neznamená to, že Rusko odíde. Všetci chceme mier, ale musíme vedieť, aký mier chceme,“ zdôraznil a zároveň pripomenul, že všetci lídri, ktorí sa stretli s ruským vodcom Vladimirom Putinom, sa vrátili s rovnakou odpoveďou. „Má vojenské ciele, ktoré treba dosiahnuť, a kým ich nedosiahne, vojnu nezastaví,“ zhrnul diplomat.

Putin tiež možno podľa neho čaká na voľby v Spojených štátoch, ktoré sa uskutočnia 5. novembra 2024.

Borrell zároveň poznamenal, že ak by bol „Putinovým priateľom, podobne ako Číňania“, povedal by mu, že „urobil obrovskú chybu a musí ju čo najskôr napraviť“ a zároveň dodal, že očakávajú, že „Čína ovplyvní Putina, aby zastavil túto vojnu“.

Šéf európskej diplomacie pritom zdôraznil, že „jediným cieľom môže byť stiahnutie Ruska z okupovaných území“.

Európska pravda tiež pripomína, že taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani konštatoval, že úlohou Západu je pomôcť Ukrajine dosiahnuť po vojne s Ruskom spravodlivý mier, pretože cieľom ruského prezidenta je obnovenie Sovietskeho zväzu a nezastaví sa na Ukrajine.

16:42 Dezertér z ruskej armády Dmitrij Mišov v rozhovore pre BBC opísal svoj útek z Ruska i o ruských stratách a nízkej morálke v ruskej armáde.

16:12 Šéf Chersonskej regionálnej vojenskej správy Oleksandr Prokudin informoval, že odhadovaná výška škôd na životnom prostredí po zničení Kachovskej priehrady už dosiahla viac ako 1,5 miliardy eur, informuje ukrajinská agentúra Unian.

Z odpálenia hrádze sa vzájomne už takmer týždeň obviňujú ruská a ukrajinská strana. Všetko ale nasvedčuje tomu, že ide o dielo ruských okupantov.

Podľa informácií Prokudin bolo po zničení Kachovky zaplavených asi 55-tisíc hektárov lesa. „A pitná voda, ktorá sa kvôli tomuto teroristickému útoku stala nepoužiteľnou, by stačila svetu na dva dni.“

V juhoukrajinskej Chersonskej a Mykolajivskej oblasti bolo zaplavených 77 miest a dedín. Záplavy pripravili o život päť ľudí v Cheronskej a jedného človeka v Mykolajivskej oblasti. Evakuovaných bolo dovedna 3 700 ľudí. Do vôd rieky Dneper a Čierneho mora sa výsledkom zničenia Kachovskej priehrady dostalo 450 ton motorového oleja.

15:45 Zamestnanci ukrajinského Štátneho úradu pre vyšetrovanie odovzdali 17 automobilov zhabaných príbuzným bývalých poslancov pre potreby ukrajinskej armády.

Ako informuje portál Ukrajinská pravda, 12 nákladných áut, žeriav, minibus, dodávka a dve SUV, ktoré skonfiškovali príbuzným Viktora Medvedčuka a Tarasa Kozaka, má hodnotu asi 1,1 milióna dolárov.

Tieto vozidlá patrili firme vedenej príbuznými Medvedčuka a Kozaka, ktorí sa podieľali na financovaní ruskej ozbrojenej agresie proti Ukrajine. Sú tiež predmetom trestného konania v súvislosti s nezákonnou ťažbou piesku vo dvoch kameňolomoch vo Ľvivskej oblasti.

Autá zaistili v apríli 2022 na žiadosť úradu pre vyšetrovanie v rámci vyšetrovania podozrenia zo zneužitia právomocí a porušenia pravidiel ochrany alebo využívania podložia.

15:20 Nemecká vláda nevie nič o tom, že by boli na Ukrajine zničené tanky leopard, ktoré Berlín dodal brániacej sa krajine, informuje o tom ukrajinský Unian s odkazom na nemecký denník Bild.

Ruská propaganda takmer okamžite po začiatku ukrajinskej protiofenzívy uviedla, že okupačné jednotky zničili najmenej sedem Leopardov, čo mali dokazovať aj zverejnené videá a fotografie. Nemecké ministerstvo však v pondelok uviedlo, že takéto informácie nemá.

zväčšiť Foto: SITA/AP ukrajina Na zábere z videa zverejneného tlačovou službou ruského ministerstva obrany v piatok 9. júna 2023 sú ukrajinské vojenské vozidlá zničené počas boja na Ukrajine.

Ukrajinská armáda cez víkend zverejnila video poškodeného Leoparda, ktorý po nabehnutí na mínu prišiel o jeden z pásov. „Monitorovací projekt Oryx na základe fotografií a videí zo sociálnych sietí tvrdí, že Rusi zničili dva Leopardy a ďalšie dva poškodili. Táto informácia však nebola oficiálne potvrdená,“ uvádza Unian.

15:05 Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev zašiel na svojom telegramovom účte ešte 'dalej ako Vladimir Putin. Zverejnil fotomontáž s ruskou vlajkou vztýčenou nad Majdanom, hlavným kyjevským námestím. Napísal k tomu, že toto miesto sa čoskoro bude volať Ruské námestie.

14:37 Ukrajina obvinila ruské sily, že vyhodili do vzduchu priehradu na menšej vodnej nádrži na hranici medzi Záporožskou a Doneckou oblasťou na juhovýchode krajiny. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na ukrajinské úrady.

Záplavová voda sa podľa vojenského mediálneho centra po zničení hrádze menšej nádrže pri obci Novodarivka rozliala po oboch brehoch rieky Mokri Jaly. Novodarivka je jednou z niekoľkých dedín v oblasti pozdĺž frontovej línie, v ktorej ukrajinské sily v ostatných dňoch operujú a dokonca v nej oslobodili viaceré dediny.

Incident prichádza po minulotýždňovom zničení veľkej Kachovskej priehrady na rieke Dnipro v Chersonskej oblasti. Kolaps priehrady na juhu Ukrajiny predstavuje jednu z najväčších ekologických katastrof za ostatné desaťročia. Katastrofa zničila celé dediny, zaplavila poľnohospodársku pôdu, pripravila desaťtisíce ľudí o energie a prístup k pitnej vode a spôsobila obrovské škody na životnom prostredí.

Pred a po. Zaplavené oblasti po zničení Kachovskej priehrady Video

13:58 Ukrajinskí obrancovia dnes ohlásili okrem znovudobytia dediny Storoževa na západe Doneckej oblasti aj obsadenie Novodarivky na pomedzí Doneckej a Záporožskej oblasti. Oslobodenie dediny Storoževe potvrdila námestníčka ministerstva obrany Hanna Maľarová. Pri hraniciach Doneckej a Záporožskej oblasti ukrajinské jednotky zaznamenali územné zisky už v uplynulých dňoch.

Agentúra Unian informuje, že do dediny Storoževe, ktorú Rusi ovládali od minulého marca, vstúpili príslušníci námornej pechoty z Odesy. Uviedli, že pri operácii zabili asi 50 ruských vojakov a niekoľko ich zajali.

Námestníčka ministerstva obrany Maľarová na telegrame napísala, že „nad Storoževom znovu veje ukrajinská vlajka a tak to bude s každou obcou, kým neoslobodíme celé ukrajinské územie“. Maľarová už skôr informovala o vytlačení Rusov z dvoch ďalších dedín v oblasti južne od Veľkej Novosilky, ale ruskojazyčný servis BBC upozorňuje na to, že ukrajinský generálny štáb sa o nich dnes vo svojej rannej zvodke nezmieňuje. Ukrajinské sily však o operáciách súvisiacich s rozsiahlou protiofenzívou na juhu krajiny zachovávajú mlčanie.

Neskôr počas dneška oznámila na facebooku Záporožská samostatná brigáda ukrajinskej územnej obrany oslobodenie obce Novodarivka, ktorá leží asi 15 kilometrov západne od Storoževa. Vojaci tvrdia, že nad dedinou prevzali kontrolu už 4. júna. Ruské sily sa potom niekoľko dní snažili obec znovu získať, ale neúspešne. Obec okupovali od marca minulého roku.

13:26 Viacero vládnych stránok vo Švajčiarsku čelilo kybernetickému DDoS útoku, ku ktorému sa prihlásili proruskí hackeri, oznámili švajčiarske úrady.

Švajčiarske Národné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (NSCS) uviedlo, že v dôsledku útoku boli „nedostupné rôzne webové stránsky federálnej administratívy a spoločností pridružených ku konfederácii“.

NCSC uviedlo, že útok analyzuje spolu s úradmi, ktorých sa dotkol, a pracuje na stanovení náležitých opatrení. Centrum pritom zdôraznilo, že počas útoku neprišlo ku strate dát.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie vystúpiť s príhovorom vo švajčiarskom parlamente, pripomína Reuters.

NSCS útok s prejavom Zelenského nespojilo. Dodalo však, že k útoku sa prihlásila skupina NoName, ktorá bola aj za minulotýždňovým útokom na webovú stránku švajčiarskeho parlamentu.

Vo Švajčiarsku, rovnako ako aj v iných krajinách, stúpa počet kybernetických útokov cielených na firmy, vládu či univerzity, píše AFP.

13:00 Ukrajinské ministerstvo vnútra na facebooku informovalo o ďalšom vojnovom zločine ruskej armády počas agresie na Ukrajine. „Ruské jednotky ráno raketami zasiahli obytný dom v Avdijivke. Zničili aj ďalšiu budovu a dom kultúry,“ uviedol rezort.

Podľa ministerstva si útok nevyžiadal obete. Zranenia utrpela 49-ročná žena a 74-ročný muž, ktorí boli hospitalizovaní.

12:38 Ukrajinská armáda napriek strate 16 amerických obrnených vozidiel M2 Bradley z posledných dní protiofenzívy pokračuje v oslobodzovaní svojho územia od ruských okupantov, informuje ukrajinská agentúra Unian s odvolaním sa na americkú CNN.

„Ako poznamenal vojenský analytik Yakub Yanovsky, 16 zničených a poškodených bojových vozidiel Bradley tvorí 15 % z celkového počtu (109) amerických vozidiel prevedených do ozbrojených síl,“ uvádza Unian.

Americké obrnené vozidlo Bradley, ktoré dostali Ukrajinci Video

Bojové vozidlo Bradley má kapacitu asi 10 vojakov a používa sa na prepravu personálu v boji a poskytuje palebnú podporu.

Prvá zásielka 60 obrnencov bola Ukrajine doručená v januári. Podplukovníčka americkej armády Rebecca D'Angelová povedala, že práve tieto obrnené vozidlá budú rozhodujúce pre útočné operácie Kyjeva.

11:55 Ruské sily pripravujú potenciálnu haváriu chemického závodu v meste Armjansk na severe okupovaného polostrova Krym, tvrdí podľa serveru Ukrajinska pravda ukrajinská vojenská rozviedka (HUR). V areáli fabriky Krymskyj titán Rusi podľa informácií rozviedky rozmiestnili míny. V prípade výbuchu by sa do ovzdušia dostal amoniak, ktorý sa vo fabrike používa na chladenie, a ohrozil by obyvateľov Armjansku a okolie.

Zničenie Kachovskej priehrady a s tým súvisiaci nedostatok vody v Severokrymskom kanáli podľa HUR vážne narušilo výrobné procesy v chemičke a v Armjansku sa teraz množia špekulácie, že ju Rusi chcú opustiť. Zároveň s tým ruské ženijné jednotky rozmiestňujú v stále fungujúcich dielniach míny. Výbušniny nastražili aj v ďalších častiach areálu i v okolí, tvrdí ukrajinská rozviedka. Severokrymský kanál je kľúčový pre zásobovanie vodou celého Krymského polostrova nelegálne v roku 2014 anektovaného Ruskom.

„Teroristický útok na podnik Krymskyj titán, ku ktorému sa pripravujú ruskí okupanti, bude znamenať umelo vyvolanú technickú katastrofu s hroznými následkami,“ citoval list varovanie rozviedky.

11:00 Ruské ministerstvo obrany na pozadí sporu so žoldnierskou Vagnerovou skupinou podpísalo zmluvu s prvou súkromnou armádou – špeciálnou jednotkou Achmat čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, vyplýva z pondelkového vyhlásenia rezortu obrany v Moskve.

Čítajte viac Ruská armáda na pozadí sporu s Prigožinom podpísala zmluvu s Kadyrovou súkromnou armádou

Podpis dohody s jednotkou Achmat Video

10:14 Ruská okupačná správa uzavrela zatopené ukrajinské mesto Hola Prystaň na ľavom brehu Dnepra, tvrdia podľa portálu Meduza dobrovoľníci, ktorí pomáhali miestnym obyvateľom počas katastrofy po pretrhnutí Kachovskej priehrady.

Dobrovoľníci uvádzajú, že stovky obyvateľov v zatopenej oblasti sú pritom nezvestní a že krok proruskej správy by mohol súvisieť so snahou zakryť vysoký počet obetí, uviedol spravodajský kanál Agentstvo.

Ruské okupačné úrady mesto podľa dobrovoľníkov zavreli pre vjazd aj výjazd, následkom čoho už aktivisti nemôžu miestnym poskytovať humanitárnu pomoc. Takzvanú karanténu ruskí vojaci ohlasovali v zatopenej Holej Prystani v sobotu cez megafón.

Oficiálne proruská správa informovala o ôsmich mŕtvych na ľavom brehu Dnepra, ktorý ovládajú ruské sily. Dobrovoľníci, ktorí do veľkej miery prevzali zodpovednosť za evakuácie z Ruskom okupovaných obcí, v oblasti ale evidujú 510 nezvestných. Podľa ich on-line mapy žiada o evakuáciu ešte vyše 1 400 ľudí.

Dobrovoľníci už minulý týždeň uviedli, že ich ruská okupačná správa v ďalšom zaplavenom meste, Oleške, nepúšťala do jednej ulice. Podľa nich to mohlo súvisieť s tým, že je na mieste možno mnoho obetí. O deň neskôr potom aktivisti upozornili, že im úrady začali brániť v prístupe do celého mesta. (oleshki.klud­ge.guru, čtk)

9:03 Ukrajinská armáda v pondelok ohlásila, že dobyla obec Storoževe na západe Doneckej oblasti. Potvrdila to námestníčka ministerstva obrany Hanna Maljarová. Pri hraniciach Doneckej a Záporožskej oblasti ukrajinské jednotky zaznamenali územné zisky už v uplynulých dňoch.

Agentúra Unian informuje, že do obce, ktorú Rusi ovládali od minulého marca, vstúpili príslušníci námornej pechoty z Odesy. Uviedli, že pri operácii zabili asi 50 ruských vojakov a niekoľko ich zajali.

Námestníčka ministerstva obrany Maljarová na telegrame napísala, že „nad Storoževom znovu veje ukrajinská vlajka a tak to bude s každou obcou, kým neoslobodíme celé ukrajinské územie“.

Maljarová už skôr informovala o vytlačení Rusov z dvoch ďalších dedín v oblasti južne od Veľkej Novosilky, ale ruskojazyčný server BBC upozorňuje na to, že ukrajinský generálny štáb sa o nich vo svojej rannej zvodke nezmieňuje. Ukrajinské sily však o operáciách súvisiacich s rozsiahlou protiofenzívou na juhu krajiny zachovávajú mlčanie.

Ruské ministerstvo obrany dianie v tejto časti Doneckej oblasti zatiaľ nekomentovalo. Telegramový kanál blízky ruskej armáde však už v sobotu napísal, že v okolí Veľkej Novosilky ukrajinské jednotky prakticky bez boja získali kontrolu na obcami Neskučne a Blahodatne, ruskí vojaci sa kvôli hroziacemu obkľúčeniu stiahli na „vhodnejšie pozície“. V pondelok ráno proruské internetové zdroje informovali o ťažkých bojoch v tejto oblasti. (bbc.com, unian.ua, čtk)

7:58 Ukrajinská armáda v posledných dvoch dňoch vykonávala protiofenzívne operácie v najmenej troch oblastiach frontu a zaznamenala územné zisky, informuje vo svojom aktuálnom hodnotení ruskej invázie na Ukrajinu americký Inštitút pre výskum vojny (ISW). Podotýka, že Rusi sa snažia postup Ukrajincov bagatelizovať.

Ukrajinské aj ruské zdroje v nedeľu informovali o tom, že ukrajinské sily za posledné hodiny dosiahli územné zisky južne od Veľkej Novosilky na pomedzí Doneckej a Záporožskej oblasti, kde oslobodili päť mestečiek či dedín. „Ukrajinské sily síce dobyli niekoľko miest, ale hovoriť o ukrajinskom ‚prelome‘ by v tejto situácii bolo predčasné,“ upozorňuje však ISW.

ISW uvádza, že podľa niektorých ruských zdrojov sa boje odohrávajú v takzvanej šedej zóne, o ktorých Rusi tvrdia, že ich pred začiatkom terajších ukrajinských útokov úplne neokupovali. Robia to zrejme preto, aby „bagatelizovali ukrajinské zisky a vyhli sa informovaniu o tom, že Ukrajinci prelomili ich obranné línie“.

Ukrajinský generálny štáb v rannej zvodke oznámil, že sa za posledný deň ukrajinské a ruské sily v boji stretli 25-krát. Tvrdé boje pokračujú tiež v Doneckej oblasti okolo Lymanu, Bachmutu, Avdijivky a Marjinky. V Chersonskej a Záporožskej oblasti sú invázne sily v defenzíve.

Rusi majú podľa ukrajinskej strany veľké straty pri Bachmute, ktorý minulý mesiac dobyli. Ranení sú prevážaní do poľnej nemocnice v ruskej Rostovskej oblasti, zariadenie je ale preplnené a pre nedostatok zdravotníckeho personálu mnoho ťažko ranených zomiera, píše ukrajinský generálny štáb.

7:48 Severokórejský vodca Kim Čong-un v posolstve zaslanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ponúkol „plnú podporu“ Pchjongjangu Moskve. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na severokórejské štátne médiá.

Kim Čong-un zablahoželal k štátnemu sviatku Dňa Ruska. Vyhlásenie, ktoré zverejnila severokórejská tlačová agentúra KCNA sa konkrétne nezmieňuje o invázii na Ukrajinu ani o zapojení Moskvy do ozbrojeného konfliktu, ale chváli Putinovo „dobré rozhodnutie a vedenie pri marení rastúcich hrozieb zo strany nepriateľských síl­“.

KĽDR vojnu na Ukrajine označuje za „zástupný konflikt“, s pomocou ktorého sa Spojené štáty snažia zničiť Rusko. Pchjongjang odsudzuje vojenskú pomoc, ktorú Západ Ukrajine poskytuje.

V januári tohto roka Washington obvinil Severnú Kóreu, že dodáva rakety a strely ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupine; to ale Pchjongjang poprel. V marci potom Washington oznámil, že má dôkazy snahy Moskvy získať od Pchjongjangu zbrane pre ofenzívu na Ukrajine výmenou za potravinovú pomoc pre KĽDR, ktorej ekonomika a poľnohospodárstvo sú v troskách.

Rusko patrí medzi hŕstku spojencov Severnej Kórey a ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN dlhodobo vetuje prijatie nových sankcií proti Pchjongjangu kvôli severokórejskému jadrovému programu a opakovaným odpalom rakiet.

7:24 V pondelok sa pod vedením Nemecka začína letecké cvičenie Air Defender 23, najväčšie v histórii Severoatlantickej aliancie. Veľvyslankyňa USA v Nemecku Amy Gutmannová označila cvičenie za pôsobivú ukážku pripravenosti NATO. „Bude to absolútne pôsobivá ukážka jednoty, sily a pripravenosti pre každého, kto sa bude pozerať“.

Čítajte viac Nemecko napadol nepriateľ z východu. NATO cvičí útok na Alianciu a predvádza mohutnú leteckú silu

6:45 Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi tento týždeň navštívi Záporožskú jadrovú elektráreň. S odvolaním sa na vyhlásenie agentúry OSN to napísala agentúra Reuters. Pre chladenie reaktorov elektrárne aj skladu s vyhoretým palivom je kľúčová Kachovská priehrada, kde hladina vody klesá v dôsledku utorkového zničenia hrádze. MAAE tiež poukázala na možnú nezrovnalosť v meraní hladiny vody v priehrade, ktoré dostávajú jej odborníci.

Podľa vyhlásenia MAAE Grossi odcestuje tento týždeň do Kyjeva a potom do Záporožskej jadrovej elektrárne. Grossi by chcel navštíviť aj neďalekú uhoľnú elektráreň, ktorá je kľúčová pre prevádzku a bezpečnosť jadrovej elektrárne. Obe zariadenia sa nachádzajú pod kontrolou ruskej armády.

MAAE tiež poukázala na možnú nezrovnalosť v meraní hladiny vody v priehrade. Podľa údajov, ktoré počas víkendu dostali jej experti, zostala hladina priehrady jeden deň bez veľkých zmien, zatiaľ čo sa dá predpokladať, že mala kvôli nekontrolovanému odtoku vodu klesať. „Je možné, že nezrovnalosť v meranej hladine vody spôsobila vodná plocha, ktorá je izolovaná od väčšej plochy priehrady,“ uviedol Grossi. Podľa neho bude možné túto úvahu overiť, len ak odborníci MAAE budú mať prístup k uhoľnej elektrárni. Údaj o hladine je kľúčový parameter pre odber vody z priehrady pre chladenie jadrovej elektrárne.

Jadrová elektráreň potrebuje vodu na chladenie reaktorov a skladu s vyhoretým palivom, hoci už mnoho mesiacov nevyrába elektrinu. Nádrže pri jadrovej elektrárni aj kanál, ktorý vodu privádza z priehrady, sú v súčasnosti plné, čo stačí na chladenie zariadenia počas niekoľkých mesiacov.

6:40 Medzinárodný trestný súd (ICC) už začal vyšetrovať pretrhnutie Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny a rozsiahlu povodeň, ktorú to vyvolalo. Uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informujú agentúry Reuters a DPA.

Zástupcovia ICC v uplynulých dňoch navštívili Chersonskú oblasť, v ktorej sa zničená priehrada nachádza, uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore. Spresnil, že ešte v deň pohromy zaslala ukrajinská generálna prokuratúra Medzinárodnému trestnému súdu žiadosť o vyšetrovanie, pričom práce na ňom sa už začali. „Toto vyšetrovanie je veľmi dôležité pre bezpečnosť celého sveta,“ vyhlásil ukrajinský líder.

Zo zaplavenej oblasti dosiaľ ukrajinské tímy zachránili približne 4 000 ľudí, uviedol tiež Zelenskyj. Dodal, že pod vodou sú stále desiatky miest a dedín, situácia je však podľa neho najhoršia v Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti na ľavom brehu rieky Dneper. Rusko zo zničenia Kachovskej priehrady obviňuje Ukrajinu.

Pred a po. Zaplavené oblasti po zničení Kachovskej priehrady Video

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pred niekoľkými dňami navrhol vytvoriť medzinárodnú komisiu, ktorá by podrobne vyšetrila okolnosti zničenia Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny. Erdogan to spomenul v telefonických rozhovoroch so svojimi náprotivkami z Ukrajiny a Ruska Volodymyrom Zelenským a Vladimirom Putinom, oznámili tlačové agentúry s odvolaním sa na jeho kanceláriu. Zo zničenia vodného diela, ktoré spôsobilo rozsiahle záplavy na dolnom toku Dnepra, sa Moskva a Kyjev obviňujú navzájom.

Zničenie priehrady v noci na utorok by podľa Erdogana mala vyšetriť komisia s účasťou expertov oboch znepriatelených strán, ale aj OSN a medzinárodného spoločenstva vrátane Turecka. „Turecko je pripravené urobiť v tejto otázke všetko, čo je v jeho silách,“ uistil Erdogan a navrhol, že by aj v tomto prípade mala byť využitá metóda, ktorá sa osvedčila už vlani v lete pri vyjednávaní dohôd umožňujúcich vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov.