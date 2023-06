Dubrovník bojuje proti hluku, zakáže turistom ťahať kufre na kolieskach

Ich súčasťou bude aj zákaz kufrov na kolieskach. Mesto prezývané perla Jadranu v čase rekordného rastu cestovného ruchu čelí náporu turistov, napísal francúzsky list Le Parisien.

Dubrovník je obeťou vlastného úspechu. Radnica zákazom vyšla v ústrety výzvam obyvateľov historického centra mesta, aby viac bojovala proti nadmernému hluku. Po hluku z reštaurácií sa teraz starosta Mato Franković zameral na kufre turistov, ktorí každoročne do tejto mimoriadne obľúbenej destinácie prichádzajú vo veľkých počtoch.

„Opatrenia s okamžitou platnosťou: Od tohto leta budú turisti povinní nosiť svoje kufre v rukách, nie ich ťahať na kolieskach,“ opísal zámer radnice denník Jutarnji List. Od novembra potom mesto zavedie povinné úschovne batožiny a po centre mesta bude zakázané pohybovať sa batožinou.

Čítajte viac Porovnali ceny chorvátskej zmrzliny. Ak sa tam chystáte na dovolenku, pripravte si peňaženky

„Kufre sa budú nechávať v skrinkách a my ich za poplatok odvezieme na adresu ubytovania. To je len začiatok, konečným cieľom je vytvoriť logistické centrum v rámci letiska, po ktorého vybudovaní budú všetky batožiny doručené priamo do miesta ubytovania,“ uviedol Franković v rozhovore s denníkom.

Toto opatrenie, ktoré sa niekomu môže zdať prekvapivé, je súčasťou programu s názvom Rešpektujte mesto, v ktorom Dubrovník už niekoľko rokov prezentuje pravidlá pre turistov. Mesto i tamojšie turistické združenie vytvorili animovaný návod, ktorý napríklad pripomína, že je zakázané venčiť psov bez vôdzky, nechávať odpadky na ulici, jazdiť na motorke alebo kolobežkách, liezť na pamiatky alebo sa prechádzať po centre mesta bez trička.

Aby sa tieto pravidlá dostali do povedomia návštevníkov, premieta sa teraz toto video na palubách výletných lodí a lietadiel spoločnosti Croatia Airlines. Podľa denníka Jutarnji list, by sa do programu mohli zapojiť aj ďalší leteckí prepravcovia.

Podľa chorvátskej verejnoprávnej televízie HRT vzrástol cestovný ruch v krajine od začiatku roka oproti vlaňajšku o 32 percent. Čiastočne to možno pripísať jednoduchšiemu cestovaniu, ktoré umožnil vstup Chorvátska do eurozóny a schengenského priestoru k tohtoročnému 1. januáru tohto roka.