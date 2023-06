„Som Ježiš Kristus politiky. Iba Napoleon dokázal viac.“ Berlusconi počas života perlil. Obamu označil za opáleného

Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi, ktorého život sa uzavrel vo veku 86 rokov, disponoval svojráznym zmyslom pre humor, ktorý ho občas privádzal do ťažkostí. Prečítajte si výber z jeho výrokov a bonmotov.

Máj 2001 – „Mám málo vlasov, pretože môj mozog je taký veľký, že ich vytláča.“

„Je mi ľúto, že som povedal, že komunisti jedia deti. Ale ak chcete, môžem usporiadať konferenciu, na ktorej dokážem, že komunisti deti naozaj jedli a robili oveľa horšie veci,“ šokoval Berlusconi pred talianskymi parlamentnými voľbami.

Pri jednej diskusii sa Berlusconi obrátil k svojmu starému priateľovi, a požiadal ho, aby si pričuchol k jeho kolínskej: „Čo myslíš, že je to za vôňu?“ a sám odpovedal: „To je aróma posvätnosti.“

september 2001 – „Mali by sme si byť vedomí nadradenosti našej civilizácie, ktorá je založená na systéme hodnôt, ktorý umožnil ľuďom v ňom žijúcim prosperitu a ktorý zaručuje rešpekt k ľudským právam a k náboženstvu,“ vyhlásil Berlusconi dva týždne po teroristických útokoch na New York a Washington. „Tento rešpekt rozhodne neexistuje v islamských krajinách,“ povedal talianskym novinárom v Berlíne.

október 2002 – „Rasmussen je nielen skvelý kolega, ale je tiež najpohľadnejším premiérom v Európe,“ hodnotil Berlusconi vtedajšieho predsedu dánskej vlády Andersa Fogha Rasmussena na tlačovej konferencii. „Je taký pekný, že uvažujem o tom, že ho predstavím svojej manželke,“ dodal s pousmením.

„Verím, že keby som opustil politiku hneď teraz, Taliansko by padlo do rúk komunistov. A toto sú skutoční komunisti. Sú to tí istí ľudia, ktorí roky podporovali Pol Pota a všetkých komunistických diktátorov a režimy po celom svete,“ rozhorčil sa Berlusconi v interview.

jún 2003 – „Občania sú si pred zákonom rovní, ale snáď tento je trochu rovnejší ako ostatní, čo je dané tým, že 50 percent Talianov mu zverilo zodpovednosť vládnuť krajine,“ tvrdil o sebe počas súdneho procesu v Miláne, kde čelil obžalobe kvôli uplácaniu sudcov. Pri inej príležitosti vysvetlil podozrenie z konfliktu záujmov slovami: „Ak sa starám, dbám o záujmy všetkých, tiež o svoj vlastný záujem, nemôžete hovoriť o konflikte záujmov. “

júl 2003 – „V Taliansku jeden režisér nakrúca film o nacistických koncentračných táboroch. Navrhnem mu vás ako kápa (dozorca v táboroch),“ povedal Berlusconi na adresu nemeckého sociálnodemokra­tického poslanca Martina Schulza v závere trojhodinovej debaty v Európskom parlamente. Schulz predtým vyslovil obavu, aby Berlusconiho vládnutie nekopírovalo taliansku predvojnovú históriu.

júl 2003 – „Mám domy po celom svete, nádherné lode… krásne lietadlá, krásnu manželku a krásnu rodinu. Robím týmto obeť,“ vyhlásil Berlusconi rovnako v Európskom parlamente.

september 2004 – „Aký je rozdiel medzi Saddámom Husajnom a Benitom Mussolinim? Mussolini nikoho nezabil. Fašistický režim v Taliansku bol oveľa miernejší ako diktatúra zvrhnutého irackého vodcu. Na rozdiel od neho Mussolini svojich odporcov iba posielal do exilu, de facto na zahraničnú dovolenku,“ uviedol v rozhovore pre časopis Britain 's Spectator.

jún 2005 – V diplomatickom incidente prerástol výrok Berlusconiho na adresu fínskej prezidentky Tarji Halonenovej, keď zaspomínal, ako sa Fínku snažil pred dvoma rokmi presvedčiť, aby úrad EÚ pre bezpečnosť potravín (EFSA) sídlil práve v jeho rodnom Taliansku. Aby na Halonenovú zapôsobil, nasadil vraj vtedy „všetky svoje umenie playboya a dokonca sa fínskej prezidentke podaril“.

Február 2006 – „Som Ježiš Kristus politiky,“ citovali talianske médiá Berlusconiho, ako ospravedlňuje k svojim stúpencom. "Trpezlivá obeť, ktorá všetko znáša, ktorá sa obetuje všetkým.“

Február 2006 – „Len Napoleon dokázal viac,“ citovala Berlusconiho agentúra ANSA. „Ja som zato vyšší,“ dodal vo vystúpení v talianskej televízii, keď v rámci predvolebnej agitácie hovoril v superlatívoch o svojej dosluhujúcej vláde.

septembra 2009 – „Úprimne si myslím, že som najlepším premiérom, aký Taliansko malo za 150 rokov svojich dejín (od zjednotenia krajiny v roku 1861),“ vyhlásil na Sardínii počas spoločnej tlačovej konferencie so španielskym premiérom Josém Zapaterom.

septembra 2009 – „Nikdy v živote, ani raz, som za sex neplatil,“ povedal Berlusconi na tej istej konferencii. „A poviem vám prečo: Keď niekto rád dobýja, najväčšia radosť je pre neho dobýjanie. Keby som platil, akú radosť by som z toho mal?“

september 2009 – „Mám vás pozdravovať od muža, ktorý sa volá, ktorý sa volá… počkajte, je to niekto opálený: Barack Obama!… Nebudete tomu veriť, ale opaľovať sa na pláž išli v dvoch, pretože aj jeho žena je opálená,“ povedal Berslusconi na slávnosti svojej strany v Miláne pri zmienke o svojej účasti na nedávnom summite G20 v americkom Pittsburghu. Počas jednej návštevy Moskvy v novembri 2008 zase o Obamovi povedal, že je „mladý, pekný a opálený“.

November 2010 – „Pracujem nepretržite. Príležitostne sa stane, že sa pozriem za nejakou peknou ženou. Lepšie je mať rád pekné ženy, ako byť teplý,“ uviedol na prehliadke motocyklového priemyslu v Miláne.

október 2010 – Na videonahrávke, ktorú zverejnil taliansky denník Repubblica v októbri 2010, premiér žartoval na účet Židov. Vtip o židovskej rodine, ktorá si nechala platiť od skrývajúceho sa nájomníka až po koniec 2. svetovej vojny, vykladal v nočných hodinách pred svojou rímskou rezidenciou skupine mladých priaznivcov. Okrem iného tiež podotkol, že „každý deň zoberie nejaký príbeh a nejaké dievča.“

október 2022 – „Na moje narodeniny mi poslal 20 fliaš vodky a veľmi milý list, na čo som odpovedal fľašami lambrusca a podobne milým listom,“ vyhlásil Berlusconi o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi pol roka po začatí ruskej invázie na Ukrajinu.

december 2022 – Berlusconi ako majiteľ prvoligového klubu AC Monza sľúbil svojim hráčom, ak uspejú v blížiacich sa dueloch proti elitným tímom, „autobus plný prostitútok.“