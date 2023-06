Pomohol k moci postfašistom a Trumpovi? Expert hodnotí Berlusconiho politický odkaz

"Silvio Berlusconi prišiel pred 30 rokmi s tým, čo potom použil Donald Trump v Amerike. Hovoril, že je úspešný podnikateľ a že to, ako zvládol svet biznisu, prenesie do riadenia štátu,“ povedal pre Pravdu profesor politológie Daniele Albertazzi z univerzity v Surrey. Expert vysvetlil, čo je politický odkaz Berlusconiho, ktorý zomrel vo veku 86 rokov.

Skončila sa smrťou Silvia Berlusconiho jedna éra v talianskej a možno aj európskej politike?

Áno. Berlusconi pred 30 rokmi ukázal, akým výrazným spôsobom dokážu médiá ovplyvniť politiku. Samozrejme, v Británii vidíme, ako to robia mediálni magnáti. No Berlusconi pred troma desaťročiami zvládol zaplniť politické vákuum, ktoré v Taliansku vzniklo po kolapse dvoch hlavných strán, kresťanských demokratov a socialistov. Berlusconi v podstate z ničoho vytvoril vlastný subjekt, Forza Italia. Bolo to aj vďaka expertom, ktorí pracovali v marketingu a reklame, a boli to Berlusconiho ľudia. Nebolo to len o tom, že vlastnil televízne kanály, ale vedel, ako svoj produkt zabaliť a predať. Nechcem tým povedať, že Berlusconi neponúkal voličom aj obsah. Ale v prvom rade ukázal konzervatívcom a pravičiarom, ktorí prišli o zastúpenie v podobe kresťanských demokratov, že majú koho voliť. Zabalil a predával to i prostredníctvom svojej avantgardnej rétoriky.

Ako je možné, že mu to fungovalo?

Berlusconi prišiel pred 30 rokmi s tým, čo potom použil Donald Trump v Amerike. Hovoril, že je úspešný podnikateľ a že to, ako zvládol svet biznisu, prenesie do riadenia štátu. Dá sa teda povedať, že Berlusconi predbehol dobu. Do talianskej politiky vniesol populizmus a kritiku establišmentu. Hovoril, že politická trieda problémy nerieši, ale vytvára ich. A najzásadnejším odkazom Berlusconiho bude, že vytvoril pravicovú koalíciu. Forza Italia spojil s ľuďmi, ktorí vychádzali z tradície postfašizmu. Hoci sa lídri a strany v tejto pravicovej koalícii zmenili, v tejto chvíli stále vládne Taliansku. Z neofašistov sa stali postfašisti a teraz o sebe hovoria, že sú konzervatívci. Ale bol to Berlusconi, kto pred troma dekádami spojil tieto časti pravice, lebo pre ne našiel spoločnú agendu.

Čo to bolo?

Vysvetlil pravici, že nesmie pustiť ľavicu k vláde. V tom bol Berlusconi geniálny. Jeho spojenci mali mnoho dôvodov na to, aby sa vzájomne nenávideli. Ale Berlusconi im povedal, aby na to zabudli, lebo len tak zabránia ľavici, aby sa dostala k moci. Keď sa pozriete na výsledky volieb za posledné desaťročia, táto pravicová aliancia dostávala pravidelne viac ako 40 percent hlasov. V tejto chvíli tejto koalícii dominuje premiérka Giorgia Meloniová a jej Bratia Talianska. Ale je to rovnaké spojenie, ako vytvoril Berlusconi s tým istým výsledkom vyše 40 percent. Takže tento jeho odkaz prežíva.

Meloniová teda môže za to, že sa dostala k moci, ďakovať aj tomu, aké politické štruktúry vytvoril Berlusconi?

Áno, stále funguje to, na čom on založil svoju politickú kariéru. Talianska pravica je v porovnaní s ľavicou oveľa racionálnejšia v prístupe k voľbám, aby ich vyhrala. Ako som vravel, Berlusconi sa zameral na to, čo pravicové strany spájalo. A Meloniová teraz vládne prostredníctvom rovnakej aliancie. Ťažko povedať, čo by sa v talianskej politike stalo, keby v nej za posledných 30 rokov Berlusconi nebol, ale faktom je, že ľavica ho dokázala poraziť v podstate len dva razy. Bolo to pod vedením Romana Prodiho v rokoch 1996 a 2006. Zosnulý expremiér bol v tomto skutočne zásadnou postavou pre pravicu. Samozrejme, médiá sa teraz zamerajú na Berlusconiho súdne procesy a večierky, ale história si zapamätá jeho politické rozhodnutia.

No faktom je, že Berlusconi čelil mnohým právnym problémom. Hoci definitívne ho odsúdili len za daňový podvod, ako je možné, že si tak dlho udržal nemalú priazeň Talianov?

Zase sa môžeme pozrieť na Berlusconiho avantgardný prístup. A všimnite si Trumpa. Prečo ho podporujú milióny ľudí? Lebo uverili, že čokoľvek zlé sa deje americkému exprezidentovi, je to súčasť politicky motivovanej honby na čarodejnice. Že tí, čo Trumpa vyšetrujú, ho chcú takto zničiť, lebo vo voľbách by ho nikdy neporazili. Takto to pre nich funguje. No Berlusconi tieto veci hovoril už v roku 1994, hneď ako sa ukázalo, že ho úrady vyšetrujú. Bol premiérom, keď za ním prišli karabinieri a odovzdali mu predvolanie. Bol to začiatok 30-ročnej vojny medzi Berlusconim a súdnym systémom. Spoliehal sa na svojich právnikov. Desať ráz skončil nevinný, viaceré procesy s ním sa skončili preto, lebo vyšetrované činy už boli premlčané, a ďalších desať prípadov uzavreli stiahnutím obvinení. Berlusconi v podstate na 99 percent vyviazol zo všetkého. Iba v jednom prípade ho odsúdili, a preto prišiel o post senátora. Trest si odpykal prostredníctvom dobročinnej práce v domove pre starších, takže ono to bol tak trochu vtip. Ale to, že musel skončiť ako senátor, bolo vážne. V tomto zmysle bol Berlusconi kontroverznou postavou. No pre tých, čo ho podporovali, bolo expremiérovo odsúdenie dôkazom politizácie systému spravodlivosti.

Čo znamená Berlusconiho smrť pre taliansku politickú scénu?

Pravica jeho odchod prežije. Bez ohľadu na to, čo pre ňu urobil a čo som v tejto súvislosti hovoril, Berlusconi už bol politikom minulosti. Meloniová bude pokračovať na čele pravice. Myslím si však, že Berlusconiho strana Forza Italia skončí. Asi bude zatiaľ fungovať, kým je vo vláde, možno zmení logo, a azda sa bude uchádzať o hlasy v ďalších voľbách. Ale Forza Italia smeruje k tomu, že bude len malou stranou bez skutočného vplyvu. Dôvodom je aj to, že Berlusconi si nikdy nevybral žiadneho nástupcu.