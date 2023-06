Švédsko za turecké áno vstupu do NATO vydá Ankare teroristu z PKK

Švédsko vydá do Turecka stúpenca zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorý bol vo vlasti odsúdený za obchod s drogami. S odvolaním sa na oznámenie švédskej vlády o tom dnes informovala agentúra AFP. Podľa nej týmto krokom Štokholm de facto plní podmienku, ktorú mu Ankara stanovila pre vstup do Severoatlantickej aliancie. Turecko, Európska únia či Spojené štáty považujú PKK za teroristickú organizáciu.

„Vláda rozhodla o vydaní 35-ročného tureckého občana zo Švédska,“ povedal AFP predstaviteľ švédskeho ministerstva spravodlivosti Ashraf Ahmed. Na realizáciu rozhodnutia bude mať švédska vláda štyri týždne.

Muž bol v roku 2014 v Turecku odsúdený na viac ako štvorročný trest väzenia za to, že pri sebe mal marihuanu. Po podmienečnom prepustení sa presťahoval do Švédska, ale vlani v auguste tu bol zatknutý na žiadosť tureckej prokuratúry, ktorá po ňom chce, aby si odpykal zvyšok trestu. Muž tvrdí, že dostal do hľadáčika tureckých úradov kvôli svojej podpore PKK.

Čítajte viac Expert: Rusku sa páči, že v NATO je krajina ako Turecko

Turecko dlhodobo vytýka Švédsku, že nedostatočne zasahuje proti kurdským radikálom. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo Ankara stále neratifikovala žiadosť Štokholmu o členstvo v NATO.

Švédsko požiadalo o vstup do NATO s ďalšou dlho neutrálnou škandinávskou krajinou Fínskom po napadnutí Ukrajiny ruskou armádou vlani vo februári. Fínske členstvo turecký parlament schválil tento rok koncom marca, a Fínsko sa tak začiatkom apríla stalo 31. členom Severoatlantickej aliancie. Vstup Švédska blokuje už len Ankara a Budapešť.

Toto dokáže fínske delostrelectvo. NATO sa o hranicu s Ruskom nemusí báť Video

Ankara požaduje vydanie desiatok členov či sympatizantov PKK žijúcich vo Švédsku, ktoré označuje za teroristov. Švédsko uvádza, že tejto požiadavke nie je možné vyhovieť, pretože konečné slovo v týchto prípadoch majú nezávislé súdy.

Minulý týždeň švédska prokuratúra obvinila tureckého občana podozrivého z násilnej trestnej činnosti a financovania PKK.

Zástupcovia Švédska, Turecka a NATO budú o švédskej žiadosti o členstvo rokovať opäť tento týždeň. Štokholm chce, aby bol ratifikačný proces dokončený do summitu aliancie, ktorý sa bude konať v polovici júla vo Vilniuse.