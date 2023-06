Ukrajinskí piloti by sa mohli školiť na F-16 už v lete

Ukrajinskí piloti by mohli začať výcvik na stíhačkách F-16 americkej výroby už toto leto, povedala v pondelok exkluzívne pre tlačovú agentúru Reuters holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová. Je to prvý krok smerujúci k dodávkam výkonných vojenských lietadiel Kyjevu, ktoré mu budú dlhodobo pomáhať proti Rusku.

Spojenci zo Severoatlantickej aliancie (NATO) Holandsko a Dánsko sú v čele medzinárodnej koalície, ktorá bude cvičiť pilotov a podporný personál, robiť údržbu stíhačiek F-16 a nakoniec ich aj Ukrajine dodá. Predtým Holandsko oznámilo, že chce začať výcvik ukrajinských pilotov na týchto lietadlách „čo najskôr“, ale neuviedlo konkrétne, kedy by sa výcvik mohol začať.

„Našou ambíciou je toto leto. Uvidíme, či je to realistický termín pre začatie výcvikového programu,“ povedala v interview pre Reuters ministerka Ollongrenová.

Podľa nej by mal byť výcvikový program naplno rozbehnutý do šiestich mesiacov. Do úvahy pripadá Dánsko, ktoré má letecké trenažéry.

Ešte nepadlo rozhodnutie o dodávke desiatok stíhačiek F-16, ktoré žiada Kyjev, povedala Ollongrenová. Výcvikový program budú podporovať USA a zapoja sa doň aj Belgicko a Luxembursko, pričom Francúzsko a Británia ponúkli asistenciu, dodala.

Aj keď prevzatie strojov F-16 nebude mať na vojnu vplyv už v krátkom čase, Ukrajina sa vďaka nim priblíži k vojenským spôsobilostiam NATO, čo „je veľmi dôležité v budúcnosti“, vysvetlila Ollongrenová.

„Keď bude po vojne, Ukrajina sa musí dokázať chrániť a odstrašovať Rusko od toho, aby sa o vpád pokúsilo znova. A podľa mňa… to takto vnímajú aj Ukrajinci,“ dodala ministerka.

„Je to veľmi silný zbraňový systém. Ale nebude dostupný tak skoro a prezident Volodymyr Zelenskyj to, samozrejme, vie,“ vyhlásila.

Dva zdroje pod podmienkou zachovania anonymity pre Reuters povedali, že výcvik sa začne s dvoma skupinami po 12 ukrajinských pilotov, ktorí už vedia lietať na stíhačkách MiG-29 zo sovietskej éry.

Ukrajinský prezident Zelenskyj minulý týždeň uviedol, že dostal „serióznu, silnú“ ponuku od lídrov krajín, ktorí sú ochotní poskytnúť Kyjevu stíhačky F-16, a čaká na konečné dohody s kľúčovými spojencami.

Holandsko, ako aj iné štáty NATO, prechádzajú na novšie stíhačky F-35. Holandsko má stále v prevádzke 24 strojov F-16 a ďalšie mimo služby, preto by mohli byť presunuté na Ukrajinu.