Ruská elita už neverí vo víťazstvo. Dúfajú, že aspoň prehrajú so cťou

Ruská elita stráca nádej, že sa prezidentovi Putinovi podarí zvíťaziť vo vojne na Ukrajine a je skeptická ohľadom vyhliadok krajiny do budúcnosti. S odkazom na svoje zdroje v Rusku to uvádza agentúra Bloomberg, podľa ktorej aj tí "najväčší optimisti" považujú "zamrznutý" konflikt za najlepší možný výsledok, na ktorý teraz môže Kremeľ pomýšľať. Dúfajú, že Rusko aspoň prehrá so cťou.