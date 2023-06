Čína pokračuje v provokáciách. Severne od Taiwanu cvičí ostrými

Čínsky úrad pre námornú bezpečnosť vydal od dnešného dopoludnia do polovice popoludní miestneho času varovania pre lode, aby do zóny nachádzajúcej sa pri brehoch provincie Če-ťiang nevplávali, pretože manévre zahŕňajú ostrú paľbu z námorných plavidiel. Cvičenie má pokračovať až do večera miestneho času.

Vojenské cvičenie sa koná v blízkosti ostrovov Ta-čchen, ktoré Taiwan kontroloval do roku 1955, než ich obsadila Čína. Taiwan má stále kontrolu nad ostrovčekmi Ma-cu a Ťin-men.

Agentúra Reuters pripomína, že od piatku vykonávajú vojenské cvičenia v západnej časti Pacifiku Spojené štáty, Japonsko, Kanada a Francúzsko. Zapojené sú do neho aj americké lietadlové lode Nimitz a Ronald Reagan.

Pri Taiwane sa takmer zrazila čínska loď s americkou Video

Čína často vykonáva vojenské manévre ako varovanie taiwanským politickým vodcom, aby „nepodnikali kroky smerujúce k nezávislosti ostrova“. Za tieto kroky považuje Peking aj schôdzky so zahraničnými predstaviteľmi.

Taiwanský minister zahraničia Joseph Wu dnes začína návštevu Českej republiky, počas ktorej má na programe schôdzku s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom. V stredu v Prahe vystúpi na bezpečnostnej konferencii, ktorú svojím prejavom začne prezident Petr Pavel. Podľa informácií agentúry Reuters by mal potom Wu odcestovať do Bruselu.