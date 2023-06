Air Defender 23 je jasný odkaz Putinovi. Napadnúť NATO by bol hlúpy nápad

NATO nasadilo 250 lietadiel. Je to naozaj tak veľa? Manévre Air Defender 23 sú najväčším leteckým cvičením v histórii Severoatlantickej aliancie. Pod velením Nemecka sa začalo v pondelok a skončí sa 23. júna. Zapojilo sa doň 23 krajín NATO plus Japonsko a Švédsko. Slovensko chýba.

Ako uviedli nemecké ozbrojené sily (Bundeswehr), 10-tisíc vojakov a 250 nasadených lietadiel si vyskúša scenáre vojenského konfliktu na základe článku 5. Znamená to napadnutie krajiny.

Zničia pozemné ciele. Cvičenie Air Defender 23 posilnili Američania Video Podzvukové prúdové lietadlá A-10 Thunderbolt II. sú určené na priamu palebnú podporu pre pozemné jednotky. Stroje posilnili najväčšie letecké cvičenie NATO Air Defender 23. / Zdroj: US Air Force

Impozantné nasadenie

"Pokiaľ ide o počet lietadiel, ktoré sa zúčastnia manévrov, 250 nevyzerá ako obrovské číslo, ale keď vezmeme do úvahy ostatné reálne operácie, výcvik, údržbu a ďalšie aktuálne požiadavky na vzdušné sily NATO, je to značný počet,“ uviedol pre Pravdu Gareth Jennings, letecký editor spoločnosti Janes, ktorá sa zameriava vojenstvo a bezpečnosť.

"Na otázku, či je 250 lietadiel veľa, alebo málo, sa dá pozerať dvoma spôsobmi. Dalo by sa povedať, že v porovnaní s obdobím studenej vojny sa nezdá, že tieto čísla sú také pôsobivé. No je potrebné si uvedomiť, že schopnosti nasadených strojov sú teraz oveľa lepšie. Na počte záleží, veď lietadlo nemôže byť na dvoch miestach naraz, bez ohľadu na to, čo dokáže. No súčasné stroje zvládnu oveľa viac ako tie, ktoré sme videli na veľkých cvičeniach v 60. a 70. rokoch,“ pripomenul pre Pravdu David Jordan, spoluriaditeľ Freemanovho leteckého a vesmírneho inštitútu na londýnskej univerzite King's College.

BALTOPS 23: Nielen vo vzduchu. NATO cvičí na Rusko aj na mori Video NATO spustilo najväčšie letecké cvičenie Air Defender 23. No zároveň organizuje veľké námorné manévre Baltic Operations (BALTOPS) 2023, do ktorých sa zapojilo 20krajín, 50 lodí, viac ako 45 lietadiel a šesťtisíc vojakov. / Zdroj: NATO

Odborník tvrdí, že 250 lietadiel je impozantné nasadenie. "Mali by sme si však uvedomiť, že to zďaleka nie je celková kombinovaná sila vzdušných síl zúčastnených krajín. Lietadlá operujú aj inde. Napríklad britské Kráľovské letectvo má niektoré na Cypre, iné na Falklandských ostrovoch a doma má tiež dostatok strojov Typhoon na to, aby dokázalo rýchlo reagovať na výstrahy týkajúce sa Spojeného kráľovstva. NATO okrem toho rieši ochranu vzdušného priestoru pobaltských krajín. Som si istý, že niektoré lietadlá z tejto operácie by sa mohli zúčastniť cvičenia Air Defender 23 v rámci plnenia bežných úloh. Pri súčasných manévroch hovoríme teda skôr o reprezentatívnej vzorke strojov, ktoré by sa dali použiť na boj proti ruskej agresii. Číslo 250 nepredstavuje celkový počet dostupnej leteckej sily spojencov,“ vysvetlil Jordan.

Expert spomenul boj proti ruskej agresii. Je cvičenie Air Defender 23 zamerané tak, aby vyslalo signál Moskve? Scenár cvičenia hovorí o fiktívnom východoeurópskom vojenskom bloku OCCASUS. Konflikt s ním sa rozšíril od Arktídy až k Čiernemu moru. OCCASUS posilnil svoju prítomnosť pri pobaltských krajinách a v rámci špeciálnej operácie rýchlo obsadil štát Otso, čo je malá nečlenská krajina NATO. Jeho cieľom je útok na nemecké prístavné mesto Rostock a na oslabenie Severoatlantickej aliancie používa aj hybridné prostriedky boja.

"V krajinách NATO, ako je Nemecko, sympatizanti bloku OCCASUS ovplyvňujú verejnú mienku. Nedostatok dodávok energií postihol miestnu ekonomiku, ktorá je stále oslabená covidovou pandémiou, a miera inflácie rýchlo rastie,“ opísal Bundeswehr politicko-ekonomické pozadie, v rámci ktorého sa manévre odohrávajú.

Ruské kroky

Cvičenie Air Defender 23 sa začalo pripravovať už pred piatimi rokmi. V nemeckom vzdušnom priestore manévre vyčlenili tri rozsiahle koridory. Na juhozápade krajiny, na severovýchode vrátane Baltu a na severe s prepojením oblasti nad Severným morom.

"Nebudeme robiť žiadne lety smerom ku Kaliningradu,“ uviedol však pre televíziu ZDF generál nemeckých vzdušných síl Ingo Gerhartz, s tým, že aliancia je pripravená brániť svoje územie.

Kaliningrad je ruská enkláva medzi Poľskom a Litvou na pobreží Baltského mora. "V krátkosti by som povedal, že hlavným cieľom Air Defender 23 je rozvíjať a zdokonaľovať interoperabilitu a spoluprácu medzi zúčastnenými krajinami. Je to preto, aby dokázali lepšie reagovať na scenár pomoci podľa článku 5, teda ak jeden členský štát NATO napadnú a ten vyzýva ďalšie, aby ho podporili. Je jasné, že všetko, čo aliancia robí, súvisí s krokmi Ruska a s tým, ako by na ne mala reagovať. No plánovanie súčasného cvičenia sa začalo niekoľko rokov pred ruskou inváziou na Ukrajinu, takže aj keď je tieto manévre potrebné vnímať v kontexte vojny, nie sú priamou reakciu na ňu,“ skonštatoval Jennings.

"Hlavným cieľom je vyslať odkaz Rusku. Zúčastnené štáty chcú ukázať, že sú schopné nasadiť veľké množstvo lietadiel. Ukážka spolupráce s cieľom zlepšiť efektivitu tiež pošle Rusom správu o spôsobilostiach NATO. V ruskej televízii sledujeme divokú propaganda, ktorá hovorí o útoku na alianciu, ale podobné extrémne nápady sú očividne určené domácemu publiku. Moskva si už musela uvedomiť, že tento pokus zlyhal, ak sa takto snažila vystrašiť západoeurópske štáty a krajiny NATO. Cvičenie slúži ako pripomienka, že ak by sa ruský prezident o niečo proti aliancie pokúsil, bol by to mimoriadne hlúpy nápad,“ ozrejmil Jordan.