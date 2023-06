Lukašenko už teraz hrozí ruskými jadrovými zbraňami, ktoré ešte ani nemá

Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň uviedol, že Rusko tieto zbrane začne v susednej krajine rozmiestňovať po dokončení výstavby ich skladovacích objektov 7. až 8. júla. Moskva opakovane uvádza, že jej jadrové zbrane na bieloruskom území zostávajú pod ruskou kontrolou.

„Myslím, že sotva niekto by chcel bojovať so zemou, ktorá má také zbrane. Je to odstrašujúci prostriedok,“ povedal Lukašenko. „Nedaj bože, aby som sa v súčasnej dobe musel rozhodovať o použití týchto zbraní. Ale nebude žiadne váhanie, ak by došlo k agresii proti nám,“ dodal. Podľa bieloruskej štátnej agentúry Belta uviedol, že o ich rozmiestnenie na bieloruskom území požiadal Rusko sám, aby tak „zaručil bezpečnosť“ jeho krajiny.

Minsk a Moskva v máji podpísali dokumenty týkajúce sa rozmiestnenia nestrategických ruských jadrových zbraní v Bielorusku. Lukašenko následne tvrdil, že Rusko s ich presunom už začalo. Putin však minulý týždeň uviedol, že Moskva jadrové zbrane v Bielorusku začne rozmiestňovať po tom, čo 7. či 8. júla skončí „príprava príslušných zariadení“.

Dnes Lukašenko podľa agentúry Reuters vyhlásil, že ruské taktické jadrové zbrane budú rozmiestnené na území Bieloruska počas „niekoľkých dní“. „Všetko je pripravené. Myslím, že o niekoľko dní budeme mať to, o čo sme žiadali. A dokonca aj niečo viac,“ uviedol.

Pod kontrolou Moskvy

Šéf ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu medzitým upozornil, že nestrategické jadrové zbrane v Bielorusku budú naďalej pod kontrolou Moskvy, ktorá si tiež vyhradzuje právo rozhodovať o ich prípadnom použití. To isté už predtým uviedol ruský prezident Vladimír Putin a potvrdilo to bieloruské ministerstvo zahraničia.

Expert Pavel Podvig z Ústavu OSN pre výskum odzbrojenia (UNIDIR) na konci mája podľa bieloruského opozičného serveru Zerkalo vyjadril názor, že ruské jadrové zbrane sa aj napriek verejným vyhláseniam do Bieloruska v skutočnosti zrejme vôbec nedostanú a Lukašenko nimi disponovať nebude.

Z politických dôvodov je podľa Podviga dôležitá predovšetkým sama možnosť rozmiestnenia a výcviku obsluhy ako ukážka toho, že aj Rusko si môže dovoliť prax, aká existuje v Severoatlantickej alianci. NATO má program, v rámci ktorého majú USA svoje jadrové zbrane v niekoľkých európskych krajinách. Samo fyzické rozmiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku preto nie je nutné. Úplne sa podľa odborníka možnosť rozmiestnenia skutočných jadrových zbraní v Bielorusku vylúčiť nedá, ale táto pravdepodobnosť je „veľmi malá“, povedal Podvig serveru.