Záplavy si na východnom brehu Dnepra vyžiadali už 17 životov. Rusi však môži tajiť vysoký počet obetí

Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko o deň skôr informoval o najmenej desiatich mŕtvych a 42 nezvestných na západnom brehu toku ovládanom Ukrajincami.

K dnešnému ránu bolo potvrdených 12 mŕtvych v obciach Hola Prystaň a Olešky, uviedol na telegrame Andrej Aleksejenko, ktorého Moskva dosadila do pozície šéfa Chersonskej oblasti, už ruské invázne jednotky z časti okupujú. Predtým Ruskom dosadené úrady informovali o ôsmich mŕtvych, podotkla AFP. Podobné vyhlásenia úradov nemožno v podmienkach vojny bezprostredne nezávisle overiť.

Pred a po. Zaplavené oblasti po zničení Kachovskej priehrady Video

Server Meduza v pondelok s odvolaním sa na dobrovoľníkov, ktorí pomáhali obyvateľom počas katastrofy, napísal, že ruská okupačná správa obec Hola Prystaň uzavrela. Podľa dobrovoľníkov sú v zatopenej oblasti nezvestné stovky obyvateľov a krok proruskej správy by mohol súvisieť so snahou zakryť vysoký počet obetí, uviedol spravodajský kanál Agentstvo. Minulý týždeň dobrovoľníci uviedli, že v Oleškách ich ruská okupačná správa nepúšťala do jednej ulice. Podľa nich to mohlo súvisieť s tým, že je na mieste možno mnoho obetí. O deň neskôr aktivisti upozornili, že im úrady začali brániť v prístupe do celých Olešiek.

Ukrajinský šéf Chersonskej oblasti Oleksandr Prokudin dnes podľa serveru Ukrajinska pravda informoval, že voda v zaplavených oblastiach naďalej klesá. "K dnešnému ránu je priemerná úroveň zatopenia 2,7 metra, to je o 27 centimetrov menej ako včera (v pondelok) večer. Na západnom brehu Dnepra zostáva zatopených asi 3 600 domov v 31 obciach, za posledný deň voda ustúpila z 200 domov, píše server.

Hrádza obrovskej Kachovskej priehrady sa pretrhla minulý týždeň v utorok v skorých ranných hodinách a odvtedy voda zaplavila rozsiahle územie na dolnom toku Dnepra. Podľa Kyjeva priehradu vyhodili do povetria ruské sily, ktoré ju okupovali, Moskva to ale odmieta a tvrdí, že priehrada sa pretrhla vinou ukrajinského ostreľovania. Tisíce ľudí kvôli zničeniu Kachovskej priehrady prišli o domov a desaťtisíce sú bez prístupu k pitnej vode. Záplavy zničili poľnohospodárske plodiny, vyplavili míny a spôsobili rozsiahle škody na životnom prostredí.