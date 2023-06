Nemecký kancelár žartoval o utečencoch. Je to hanba, vravia kritici

Žartovať o utečencoch sa v politike nevypláca. Doplatil na to aj nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorý vtipkoval o migrantoch plaviacich sa do Európy cez Stredozemné more. Keďže ich však na tejto nebezpečnej ceste od roku 2014 už takmer 27-tisíc zahynulo, za svoje nevhodné slová zožal kritiku z radov opozície aj mimovládnych organizácií.

Predseda spolkovej vlády sa na tému azylovej politiky rozhovoril v sobotu na evanjelickom cirkevnom dni v Norimbergu. Podľa neho je zvláštne, že práve Nemecko vykazuje najvyšší počet žiadateľov o azyl, hoci neleží na vonkajších hraniciach Európskej únie. Väčšina migrantov sa totiž do krajiny dostane bez toho, aby ich zaregistrovali v iných štátoch EÚ.

„Ten vtip som povedal už na Európskej rade: Nemecko musí mať veľkú pláž pri Stredozemnom mori. Lebo naozaj prichádza viac utečencov, ktorí do Európy vstupujú cez Stredozemné more, do Nemecka ako do jednotlivých krajín pri Stredozemnom mori,“ vyhlásil ironicky Scholz. To, že si robí žarty z tragédie a ešte počas cirkevného dňa, si v tej chvíli zrejme neuvedomil.

Jeho pokus o humor vyvolal búrku nevôle. Podľa kritikov je nemiestne, aby sa tak vyjadroval európsky štátnik, a navyše sociálny demokrat. Ako pripomenuli, migrácia po zmienenej trase znamená vážnu humanitárnu katastrofu.

„Vyše 1 150 mŕtvych v Stredozemnom mori len v roku 2023 a to, čo spolkovému kancelárovi Scholzovi k tomu napadne, je zlý vtip. Kto sa na tom dokáže smiať, by nemal riadiť štát,“ reagovala na twitteri iniciatíva Sea-Watch, ktorá zachraňuje utečencov v Stredomorí.

„Sociálnodemo­kratický spolkový kancelár by o ľuďoch nemal nikdy takto rozprávať,“ nešetrila ho na sociálnej sieti ani obľúbená mladá influencerka Lilly Blaudszunová, ktorá sa predtým angažovala v SPD a stále je členkou strany.

Ku kritike sa pridali aj predstavitelia opozície. „Práve spolkový kancelár by si určite nemal robiť žarty z ľudského utrpenia,“ zdôraznil na twitteri poslanec Bundestagu za Kresťanskodemo­kratickú úniu (CDU) Matthias Hauer.

Podpredseda opozičnej strany Ľavica (Linke) Lorenz Gösta Beutin spomenul i staršie Scholzove prešľapy a vyslovil názor, že by už nikdy nemal niesť politickú zodpovednosť. „Je hanba, že sa mohol stať kancelárom,“ napísal na sociálnej sieti.

Našli sa však aj ľudia, čo sa Scholza zastali. Komentátor nemeckého magazínu Focus Hugo Müller-Vogg napríklad upozornil, že jeho vtip síce nebol najvhodnejší, ale ukazoval na zásadný problém azylovej politiky. Utečenci by totiž naozaj mali požiadať o azyl v tej krajine EÚ, kde prvý raz prekročili jej vonkajšie hranice, a nie hrnúť sa bez registrácie do Nemecka.

Práve preto sa ministri vnútra členských štátov únie minulý štvrtok dohodli na zmene pravidiel v oblasti migračnej politiky, ktorá upravuje postup pri žiadostiach o azyl a solidaritu v rámci EÚ.