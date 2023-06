Putin podporil Šojgua a dostal Prigožina do ťažkej pozície

Šéf najmocnejšej žoldnierskej armády, nazývanej Vagnerova skupina, Jevgenij Prigožin až doteraz odmietal podriadiť sa tomuto príkazu a uzavrieť zmluvu s ministerstvom. Jeho spôsob vedenia vojny proti Ukrajine Prigožin dlhodobo spochybňuje.

„Pokiaľ viem, tak ministerstvo obrany teraz uzatvára kontrakty so všetkými, ktorí si chcú predĺžiť službu v oblasti špeciálnej vojenskej operácie. Len tak možno zabezpečiť sociálne záruky. Pretože ak nie je kontrakt so štátom, pokiaľ nie je kontrakt s ministerstvom obrany, tak nevzniká právny základ pre sociálne záruky zo strany štátu, a preto je to nutné urobiť a urobiť to čo najrýchlejšie,“ vyhlásil Putin podľa agentúry TASS pri stretnutí s vojnovými reportérmi a vojenskými blogermi.

Za „špeciálnu vojenskú operáciu“ označuje Kremeľ vojnu proti Ukrajine. Najkrvavejší konflikt v Európe si podľa odhadov vyžiadal životy desaťtisícov vojakov na oboch stranách a tisícok civilistov.

Putin uviedol, že všetci ruskí účastníci „špeciálnej vojenskej operácie“ by si mali byť rovní pred zákonom, a preto je vhodné zákony pozmeniť, aby im vlasť oplatila ochotu nasadiť vlastný život. „Teraz sa na tom pracuje,“ povedal a dodal, že požiadal ministerstvo obrany a zákonodarcu, aby všetko uviedli do súladu „so zdravým rozumom“.

Putinove slová si agentúra Reuters vyložila ako prísľub legalizácie žoldnierskych firiem.

Prigožin v nedeľu odkázal ruskému ministrovi obrany, že s ním nepodpíše žiadne zmluvy. Dodal, že vagnerovci sú dobre začlenení do celkového systému, svoje operácie koordinujú s generálmi „napravo aj naľavo“ a že skupina má vysoko efektívnu štruktúru. „Šojgu nedokáže správne riadiť vojenské zoskupenia,“ uviedol Prigožin a dodal, že ním vedená súkromná armáda je plne podriadená záujmom Ruska.

Podľa ruských médií má ministrov rozkaz prinútiť žoldniersku skupinu k poslušnosti. Ministerstvo si od podpisu zmlúv sľubuje zvýšenie bojaschopnosti a efektivity ozbrojených síl.

Prigožin v utorok – ešte pred Putinovým vystúpením – situáciu ešte viac vyostril, keď v odpovedi na otázku dánskych médií uviedol, že za súčasnej situácie si „nie je istý“, či jeho bojovníci budú ďalej pokračovať v boji na Ukrajine.

Nie je však jasné, ako vážne to Prigožin myslí, pretože akýkoľvek pokus odpútať sa od vojny by mohla Moskva považovať za vlastizradu, poznamenal Reuters a pripomenul, že vagnerovci bojovali tiež na Blízkom východe a v Afrike.

Vagnerova skupina v máji po mesiacoch krvavých bojov dobyla ukrajinské mesto Bachmut, ktorého pád mal skôr symbolický než strategický význam.

Ministerstvo obrany doteraz verejne nereagovalo na Prigožinovu kritiku, ani na posledné výpady. Ohlásilo však, že uzavrelo zmluvy s ďalšími siedmimi dobrovoľníckymi zoskupeniami. Generál Vladimir Alexejev po slávnostnom podpise povedal, že si je istý, že ďalšie dobrovoľnícke skupiny podpíšu rovnaké zmluvy počas budúceho týždňa.

V pondelok ministerstvo ohlásilo kontrakt s čečenskými jednotkami Achmat, ktoré bývajú označované za súkromnú armádu čečenského vládcu Ramzana Kadyrova.

Nový zmluvný systém by oveľa tesnejšie začlenil vagnerovcov a Prigožina do veliteľskej štruktúry ministerstva obrany v podriadenej pozícii. To by Prigožinovi sťažilo ďalšie budovanie vlastného politického a vojenského vplyvu. Putinov zásah na strane ministerstva potenciálne stavia Prigožina do ťažkej pozície, poznamenal Reuters.