Trump označil obvinenia voči svojej osobe za ohavné zneužitie moci

Bývalý americký prezident Donald Trump vo svojom prejave v meste Bedminster odmietol obvinenia z držania tajných vládnych dokumentov po skončení prezidentského mandátu vo svojej vile Mar-a-Lago na Floride, pre ktoré sa v utorok v Miami postavil pred súd, a označil ich za "ohavné zneužitie moci". TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.

„Dnes sme boli svedkami najdiabolskejšieho a najohavnejšieho zneužitia moci v dejinách tejto krajiny. Je to smutné,“ povedal Trump svojim priaznivcom po návrate z Miami, kde sa na súdnom pojednávaní vyhlásil za nevinného vo všetkých 37 bodoch obžaloby.

Podľa exprezidenta sú obvinenia voči jeho osobe „politickým prenasledovaním ako z dôb fašizmu či komunizmu“. Obvinil tiež prezidenta USA Joe Bidena z toho, že ho dal zatknúť za „nepravdivé a vymyslené obvinenia, z ktorých by bol vinný (Biden) i mnoho ďalších prezidentov“. Trump zároveň zopakoval, že v súvislosti s držaním tajných vládnych dokumentov konal v súlade so zákonom a mal na to plné právo.

Trump versus Biden: Chaos, priveľa emócií a škaredé divadlo Video

Exprezident vyhlásil, že ak sa v nasledujúcich voľbách stane prezidentom Spojených štátov, poverí „osobitného prokurátora, ktorý pôjde po najskorumpovanejšom prezidentovi v dejinách USA – Joeovi Bidenovi a celej jeho kriminálnej rodine“.

Trump je prvým americkým prezidentom čeliacim obvineniam z federálnych zločinov. Pred súd v Miami predstúpil deň pred svojimi 77. narodeninami. Obvinený je z nezákonného nakladania s utajovanými informáciami, marenia spravodlivosti a krivého svedectva.

Súdny proces nebude Trumpovi brániť v kampani ani výkone prezidentskej funkcie, ak by ho v novembri 2024 znovu zvolili. Podľa právnych expertov by sa mu nedalo zabrániť v zložení prezidentskej prísahy, ani ak by mu súd udelil väzenský trest.