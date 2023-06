Ďalšia mobilizácia? Až keď pôjdeme na Kyjev, tvrdí Putin. Rezervisti ale na fronte zostanú na dobu neurčitú

Rusi, ktorých povolali do vojny v rámci mobilizácie, zostanú nasadení na Ukrajine neobmedzený čas. Potvrdil to šéf Kremľa Vladimir Putin na stretnutí s vojnovými korešpondentmi a blogermi. Ďalšiu mobilizáciu však ruský prezident podľa vlastných slov "momentálne" nechystá. Nariadí ju až keď sa rozhodne, že je potrebné dobyť ukrajinskú metropolu.

„Zákon nestanovuje konkrétny časový rámec pre rotáciu mobilizovaných,“ hovorí Putin na dvojhodinovom videozázname z utorňajšej diskusie, ktorý prezidentská kancelária zverejnila na stránke Kremlin.ru. Prezident ruzdôraznil Putin s tým, že je potrebné vychádzať „z dostupnosti personálu, vývoji na línii dotyku“ a z celkovej situácii vo vojne.

Minulý mesiac tisíce príbuzných mobilizovaných rezervistov poslali Putinovi petíciu, v ktorej žiadali, aby záložníci boli nasadení vo vojnovej zóne na Ukrajine na dobu určitú. Signatári sa v nej podľa portálu Novaja Sibir sťažujú, že kým príslušníci Národnej gardy, či ministerstva vnútra odchádzajú do bojovej zóny na troj- až šesťmesačné misie, pre mobilizovaných záložníkov žiadne limity neplatia.

Mobilizovaných záložníkov sa nedávno zastal aj zakladateľ Vagnerovej súkromnej vojenskej skupiny Jevgenij Prigožin, ktorý vraj svojich žoldnierov vysiela na front v polročných rotáciách. „Nik nevie, kedy sa ich mobilizácia skončí. To znamená, že ich odviedli za vojakov ako pri báťuškovi cárovi – na 25 rokov. Kým sa všetko neskončí,“ hovorí na videu zverejnenom na telegramovom kanále Zaria.

Šéf vagnerovcov presadzuje vyhlásenie všeobecnej mobilizácie. Politológovia však považujú za krajne nepravdepodobné, že by sa Putin rozhodol pre tento veľmi nepopulárny krok prinajmenšom do jari budúceho roku, kedy by sa mali v Rusku konať prezidentské voľby.„Raz bude potrebné vrátiť ľudí domov,“ pripustil Putin v debate s vojnovými korešpondentmi a poznamenal, že o tejto otázke sa na ministerstve obrany diskutuje. Pripomenul tiež, že vlani presadil, aby vojaci bojujúci na Ukrajine mohli čerpať dovolenku raz za šesť mesiacov. Čítajte viac Putinove ciele na Ukrajine? Všetky zlyhali, pripúšťa poslanec vládnej strany

Matky a manželky zmobilizovaných záložníkov však v petícii , ktorú tento mesiac spísali, tvrdia, že ich manželia a synovia sú vo vojnovej zóne už deväť mesiacov bez jedinej dovolenky. Žiadajú preto prezidenta, nech nariadi novú vlnu mobilizácie, aby sa ich blízki po trištvrte roku mohli vrátiť domov.

Putin na otázku vojnových spravodajcov argumentoval, že „dnes“ nie je potrebná nová vlna mobilizácie, keďže nábor dobrovoľníkov „nie je zlý“. Od januára podľa neho ministerstvo obrany získalo 156-tisíc nových zmluvných vojakov a dobrovoľníkov pre vojnu na Ukrajine.

Šéf Kremľa spomenul, že sa ozývajú hlasy za naliehavý nábor ďalšieho jedného až dvoch miliónov ľudí do armády. O otázke mobilizácie sa však podľa neho musí rozhodnúť v závislosti od sledovaných cieľov. Pripustil pri tom, že taká situácia môže nastať, ak sa Rusko rozhodne obsadiť ukrajinskú metropolu. „Potrebujeme tiahnuť na Kyjev? Ak áno, potom musíme mobilizovať, ak nie, potom nie,“ povedal.