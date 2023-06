Zachráňme svet, zhoďme na Európu jadrovú bombu, radí kremeľský politológ

Profesor Karaganov, čestný predseda Rady pre zahraničnú a obrannú politiku, elitného kremeľského think-tanku, a spoluzakladateľ Valdajského klubu zverejnil svoj kontroverzný článok v magazíne Profiľ.

V článku s titulkom Použitie jadrových zbraní môže zachrániť ľudstvo pred globálnou katastrofou Karaganov vysvetľuje, že ľubovoľný výsledok vojny na Ukrajine nemôže byť pre Rusko uspokojivý, pokiaľ „nebude zlomená vôľa Západu podnecovať a podporovať kyjevskú juntu“.

„Ak úplne oslobodíme Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť, bude to minimálne víťazstvo. O niečo väčší úspech bude oslobodenie do roka či dvoch celého východu a juhu súčasnej Ukrajiny. Ale tak či tak kus z nej zostane s ešte viac zatrpknutým ultranacionalis­tickým obyvateľstvom, napumpovaný zbraňami, – krvácajúca rana, ktorá hrozí nevyhnutnými komplikáciami, opäť vojnou. Takmer horšia situácia môže nastať, ak za cenu obludných obetí oslobodíme celú Ukrajinu a zostaneme v troskách s obyvateľstvom, ktoré nás väčšinou nenávidí. Jeho ,prevýchova' potrvá nie jedno desaťročie,“ uvažuje politológ.

„Bude pokračovať nepriateľstvo so Západom a ten bude podporovať zdĺhavú partizánsku občiansku vojnu,“ predpovedá Karaganov a vyvodzuje z toho, že je nevyhnutné zúčtovať so zahraničnými sponzormi Kyjeva. „Hrubo povedané, je potrebné, aby Západ jednoducho vypadol a nebránil Rusku a svetu v napredovaní,“ píše Karaganov.

Foto: Boris Latta Sergej Karaganov Ruský politológ Sergej Karaganov.

Hlavným riešením, ktoré navrhuje, je zvýšiť jadrovú rétoriku s cieľom obnoviť stratený zmysel pre sebazáchovu v západných krajinách. Prvé kroky v tomto smere už boli podľa neho podniknuté – zazneli varovania prezidenta Vladimira Putina a ďalších ruských lídrov, v Bielorusku sa začalo rozmiestňovanie ruskej jadrovej munície a nosičov.

Jadrové zbrane? Aj Putin má niekoho, na kom mu záleží, hovorí Japonka, ktorá prežila Hirošimu Video

Vec by sa však nemala obmedzovať len týmto, píše Karaganov. Ruská jadrová rétorika by mohla zájsť tak ďaleko, že by varovala „krajanov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby opustili miesta svojho pobytu v blízkosti objektov, ktoré by sa mohli stať terčom jadrových útokov“, povedal Karaganov. Ak táto hrozba nezaberie, navrhuje použiť jadrovú bombu.

Foto: SITA/AP raketa, Rusko Test ruskej medzikontinentálnej balistickej rakety JARS. Je to skratka pre plný názov Jadernaja raketa sderživania, v preklade: Jadrová raketa odstrašovania.

„Ale čo ak neustúpia? Ak úplne stratili inštinkt sebazáchovy? Potom bude potrebné udrieť po skupine cieľov v rade krajín, aby sme tých, čo stratili rozum, k nemu priviedli. Toto je morálne hrozná voľba – použijeme Božiu zbrań, čím sa odsúdime na ťažké duchovné straty. Ale ak to nespravíme, môže zahynúť nielen Rusko, ale s najväčšou pravdepodobnosťou skončí aj celá ľudská civilizácia,“ píše politológ.

Rusi strategickými bombardérmi zabrnkali na nervy Fínom a Švédom Video

Karaganov je pritom presvedčený, že riziko odvetného úderu možno minimalizovať, „ak vybudujeme stratégiu odstrašovania a správne ju použijeme“. Profesor spochybňuje, že by sa USA za svojich spojencov pomstili Rusku jadrovým útokom, riskujúc, že vystavia úderu svoje vlastné územie. „Amerika sa rozhodne zaútočiť na obranu Európanov, vydá sa na pospas odpovede, obetuje prípadný Boston kvôli prípadnej Poznani, iba ak bude v Bielom dome sedieť blázon, ktorý navyše nenávidí svoju krajinu," tvrdí Karaganov.

Výkriky, stony, spálení ľudia. Hirošima chce mier, no žije v tieni jadrovej hrôzy Video

Rozhodnutie použiť jadrové zbrane nepodporia priatelia a sympatizanti Ruska, pripúšťa profesor. „V konečnom dôsledku sa ale víťazi nesúdia. A záchrancom sa ďakuje,“ uzavrel svoj myšlienkový pochod profesor.

Karaganovov článok vyvolal na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu ruských expertov, politológov i publicitov. V tom, či je Putin pripravený v krajnom prípade stlačiť jadrový gombík, alebo sa len pohráva s atómovým strašiakom, sa ich názory neraz rozchádzajú.

„Prekvapuje ma, že ľudia vážne diskutujú o Karaganovovom vyhlásení o jadrovom útoku. Snažia sa dešifrovať zmysel toho, čo povedal, pochopiť, kto je adresátom, a tak ďalej,“ napísal na Telegrame v izraelskom exile žijúci politológ Abbas Galliamov.

„Prečo?! Nuž, Kremeľ mu dal niečo povedať, pretože potrebuje rozvinúť myšlienku, ktorá sa nevyhnutne vynorila po vyhodení kachovskej vodnej elektrárne do vzduchu: ,Sú to úplní blázni a asi je lepšie neriskovať, že ich zaženieme do kúta',“ uvažuje niekdajší pisateľ Putinových prejavov.

„Všetko je na povrchu, nie sú tam žiadne zápletky, žiadne dvojité dno. Je to len strašenie,“ usudzuje Galliamov a radí ignorovať apokalyptické vízie známeho zahraničnopoli­tického experta rovnako, ako opakujúce sa vyhrážky exprezidenta a expremiéra Dmitrija Medvedeva, ktorý opakovane hovoril o potrebe použitia jadrových zbraní.

„Predtým Medvedev rinčal zbraňami, teraz to nakázali Karaganovovi. Ak nevenujete pozornosť Medvedevovým príspevkom, prečo ste sa rozhodli, že Karaganov stojí za vašu pozornosť?“ odkázal politológ Galliamov svojim kolegom.

„Zloba starých ľudí, ktorých si nikto neváži a nebojí sa ich,“ vystavuje diagnózu Karaganovovi, ktorý má rovnako ako Putin sedemdesiat rokov, publicista Maxim Trudoľubov. „Sú nebezpeční predovšetkým pre samotné Rusko. Neviem, kto ešte na Západe berie Karaganova vážne. Adresátom textu je Putin, rovnako ako ostatní, ktorí kričia o jadrových zbraniach,“ napísal Trudoľubov na Telegrame.

Analytik Alexandr Baunov ale upozorňuje, že aj šialené úvahy môžu byť potenciálne nebezpečné. „Vyhrážky majú schopnosť priťahovať realizáciu v záujme vyhnutia sa inflácii slov. A čím konkrétnejšie a ultimatívnejšie je hrozba vyjadrená, tým viac,“ varoval Baunov na Telegrame.

O motíve Karaganova pre napísanie kontroverzného článku špekuluje aj politológ Ivan Preobraženskij. „Natíska sa otázka, či generuje vlastné delírium, pracuje v rámci tradičného zastrašovania civilizovaného sveta, alebo zmätene odhaduje smer myslenia Vladimira Putina,“ napísal v pražskom exile žijúci profesor na Telegrame.

„Ak je pravda to druhé, znamená to, že Putin, ktorý sa smrteľne bojí odvetného úderu, čoraz viac verí, že použitie jadrových zbraní mu prejde bez vážnych následkov. Oficiálne rozmiestňuje jadrové zbrane v Bielorusku, vyhodí do vzduchu vodnú elektráreň Kachovka a Západ na to reaguje len rétoricky. To znamená, že najvyšší ruský výtržník môže dospieť k záveru, že NATO prehltne aj taktickú jadrovú nálož. No a Karaganov nás láskavo informuje o tomto smere Putinových úvah,“ píše Preobraženskij.