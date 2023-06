ONLINE: Štáty NATO sľúbia Kyjevu ďalšie zbrane, europoslanci vstup do NATO a EÚ

Europoslanci vyzvú v rezolúcii, aby Ukrajina bola po skončení vojny prijatá do NATO a chcú, aby sa rokovania o jej vstupe do EÚ začali už v tomto roku.

6:39 Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v stredu oznámil, že navštívil 1500 vojnových zajatcov na oboch stranách konfliktu na Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

Červený kríž vo vyhlásení zároveň zdôraznil dôležitosť prístupu k ruským i ukrajinským vojnovým zajatcom. Takéto návštevy sú podľa výboru životne dôležité v záujme kontroly podmienok, v ktorých sú takíto väzni zadržiavaní, ako aj pri poskytovaní pomoci, ale napríklad aj kníh, hygienických i ďalších osobných potrieb.

V neposlednom rade ide aj o výmenu dlho očakávaných informácií medzi väzňami a ich rodinami.

MVČK a jeho partneri doposiaľ v ukrajinskom konflikte doručili približne 2500 osobných odkazov medzi vojnovými zajatcami a ich rodinami, uviedla regionálna riaditeľka výboru pre Európu a strednú Áziu Ariane Bauerová.

Organizácia vo vyhlásení tiež uviedla, že pomohla približne 5500 rodinám sprostredkovať informácie o osude ich blízkych.

6:38 Viac než 20 ukrajinských vojakov, ktorí padli do ruského zajatia počas bojov na Ukrajine, predviedli pred súd na juhu Ruska, informuje agentúra AP. Zajatí vojaci boli členmi pluku Azov, elitnej jednotky ukrajinskej armády, ktorá proti Rusom bojovala v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol na pobreží Azovského mora.

Rusko obsadilo Mariupol vlani po trojmesačných ťažkých bojoch, v dôsledku ktorých z väčšiny tohto mesta zostali len ruiny.

Poslední ukrajinskí obrancovia Mariupola, ktorí sa zabarikádovali v tamojších oceliarňach, sa ruským jednotkám vzdali v máji 2022.

Pluk Azov bol ruskými úradmi označený za teroristickú skupinu, pripomína AP. Ukrajinskí vojaci čelia obvineniam z členstva v teroristickej organizácii a zapojenia sa do akcií, ktorých cieľom bolo zvrhnúť Ruskom podporované úrady v Doneckej oblasti. V prípade usvedčenia im hrozí väzenský trest v trvaní od 15 rokov po doživotie.

Z dovedna 24 ľudí, ktorí pôvodne čelili týmto obvineniam, dvoch vymenili za ruských väzňov v rámci výmeny vojnových zajatcov. Zo zvyšných 22 obžalovaných je osem žien, ktoré údajne pracovali ako kuchárky pre členov pluku Azov, spresňuje AP.

6:05 Prísľub ďalších zbraní a munície pre pokračovanie ukrajinskej ofenzívy proti ruskej agresii sa očakáva od rokovaní ministrov obrany krajín Severoatlantickej aliancie, ktoré sa vo štvrtok začína v Bruseli. Hovoriť sa bude aj o tom, ako zvýšiť vlastné armádne zásoby, o čom budú ministri rokovať s predstaviteľmi veľkých i menších zbrojoviek.

Dvojdňovú schôdzku aliančných ministrov otvorí zasadnutie kontaktnej skupiny pre Ukrajinu vedenej šéfom Pentagonu Lloydom Austinom. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu uviedol, že očakáva prísľuby ďalších dodávok zbraní a munície, ktoré majú poslúžiť na podporu ukrajinskej ofenzívy a zisku pevnejšej pozície pred prípadným vyjednávaním s Moskvou. Kyjev podľa Stoltenberga už zaznamenal územné zisky, zatiaľ je však predčasnú ofenzívu považovať za bod zlomu.

Aliančných kolegov o aktuálnom vývoji situácie a potrebách svojej krajiny bude v Bruseli informovať ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Ministri budú rokovať aj o viacročnom pláne, ktorý by mal ukrajinskú armádu priblížiť štandardom NATO a zabezpečiť v budúcnosti bezpečnosť pred ruskou hrozbou.

Popoludní sa ministri stretnú so zástupcami zbrojného priemyslu, aby s nimi prebrali možnosti zvýšenia výroby zbraní a munície. Alianční lídri by na júlovom summite vo Vilniuse mali schváliť plán rýchleho doplnenia chýbajúcich zásob v armádnych arzenáloch, do ktorého je NATO pripravené tento rok investovať miliardu dolárov len v rámci spoločných nákupov delostreleckých granátov najžiadanejšej kalibru 155 milimetrov.

6:00 Europoslanci majú vo štvrtok na záver plenárneho zasadnutia v Štrasburgu schvaľovať rezolúciu o udržateľnej obnove Ukrajiny a o jej integrácii do euroatlantického spoločenstva. Hlasovať budú aj o odporúčaniach osobitného výboru Európskeho parlamentu na boj proti zneužívaniu špionážnych softvérových programov.

Europoslanci o rezolúcii k Ukrajine hovorili od pondelka, kedy sa plenárne zasadnutie začalo. Teraz majú hlasovať o finálnej verzii, ktorá je kompromisom návrhov jednotlivých frakcií. Dokument vyzýva členské štáty NATO, aby dodržali záväzok ohľadom členstva Ukrajiny v Severoatlantickej alianci a po skončení vojny v tejto krajine s ňou začali vstupný proces. V návrhu rezolúcie EP tiež apeluje na krajiny EÚ a Európsku komisiu, aby pokračovali v podpore Ukrajiny tak, aby s ňou únia mohla už tento rok začať rokovania o vstupe do európskeho bloku.

O členstvo v EÚ aj v NATO Kyjev požiadal vlani. Status kandidáta členstva v EÚ má Ukrajina od vlaňajšieho júna, o vstup do NATO požiadala vlani v septembri. To, že sa Ukrajina v budúcnosti môže stať členom Severoatlantickej aliancie, vyhlásilo NATO na svojom summite v roku 2008 v Bukurešti. Nádej na jasnejší prísľub členstva vkladá Kyjev do vrcholnej schôdzky aliancie budúci mesiac vo Vilniuse.