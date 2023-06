Pavel: Keby bola Ukrajina členom aliancie, mala by najskúsenejšiu armádu v NATO

Členské štáty NATO by na nadchádzajúcom summite vo Vilniuse mali zaujať jasný postoj ohľadom možnosti povojnového vstupu Ukrajiny do aliancie. V dnes zverejnenom rozhovore so stanicou Rádio Slobodná Európa / Rádio Sloboda (RFE / RL) to povedal český prezident Petr Pavel. Členstvo Ukrajiny v Európskej únii a NATO vidí ako jedinú záruku stability regiónu.