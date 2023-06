Trumpov exminister obrany: Jeho návrat do Bieleho domu by bol úderom pre bezpečnosť Slovenska aj sveta

Keby Kyjev dostal všetky zbrane, čo požadoval, už vlani v lete či na jeseň, mohli sme dnes byť už v inej situácii, kritizuje pomalý postup západu a prezidenta Joa Bidena v exkluzívnom rozhovore pre denník Pravda, bývalý minister obrany USA Mark Esper.

Ameriku čakajú o rok v novembri prezidentské voľby, v ktorých má opäť šancu zvíťaziť Donald Trump. Podľa Espera, ktorý bol ministrom v jeho vláde, by to znamenalo oslabenie bezpečnosti Európy a bol by to problém aj pre celý svet. Nepochybuje totiž o tom, že by sa napríklad pokúsil o odchod USA z NATO.

Akú rolu u Američanov zohráva v podpore Ukrajiny hrozba zo strany Číny? Prečo podľa neho Putin nepoužije jadrové zbrane? Vypočujte si v rozhovore s Andrejom Matišákom.

