Po zrážke autobusu a kamióna v Kanade zahynulo najmenej 15 ľudí

V autobuse cestovalo 25 ľudí, prevažne seniorov. K nehode došlo ešte vo štvrtok miestneho času pri meste Carberry, ktoré leží asi 170 kilometrov na západ od Winnipegu, administratívneho centra provincie.

„Desať ľudí bolo prepravených do nemocnice s rôznymi zraneniami,“ povedal novinárom Rob Hill, ktorý velí polícii v Manitobe. „Bohužiaľ, na tento deň sa v Manitobe a celej Kanade bude spomínať ako na tragický deň neuveriteľného smútku,“ vyhlásil Hill.

Vodiči oboch vozidiel zrážku prežili a sú teraz v nemocnici, uviedol superintendant Rob Lasson bez toho, aby spresnil, či obaja vodiči sú zarátaní medzi desať hospitalizovaných ranených. Príčiny nehody sa vyšetrujú.

„Správy z Carberry v Manitobe sú neuveriteľne tragické,“ napísal na Twitteri kanadský premiér Justin Trudeau a vyjadril svoju sústrasť pozostalým.

Seniori cestovali na výlet do kasína v Carberry. „Je to obrovská strata pre našu komunitu. Je to šok,“ povedala Kim Amstrongová, správkyňa strediska pre seniorov Dauphin. „Modlíme sa za tých, ktorí prežili,“ dodala.

Autobus po zrážke vzplanul a záchranári sa z neho snažili vytiahnuť ľudí, uviedol očitý svedok Nirmesh Vadera. „Horelo a všetci (hasiči) a zdravotníci pomáhali a všetci sa snažili ich dostať preč od ohňa,“ povedal podľa AP.

Na mieste nehody zasahoval tucet sanitiek a vrtuľník.

V apríli 2018 si v susednej kanadskej provincii Saskatchewan zrážka kamióna s autobusom prepravujúcim juniorský hokejový tím Humboldt Broncos vyžiadala 16 obetí. Vodiča kamióna odsúdili neskôr na osem rokov do väzenia, poznamenala agentúra Reuters.

Pripomenula, že najhoršia dopravná nehoda v kanadskej histórii sa stala v roku 1997, keď si pád autobusu prevážajúceho seniorov do rokliny v provincii Quebec vyžiadal 44 obetí.