Hovorkyňa koriguje: Petr Pavel nenavrhol zatvárať Rusov do táborov

Český prezident Petr Pavel nevyzýval na umiestňovanie Rusov do internačných táborov či na akékoľvek ich prenasledovanie, keď povedal, že by Rusi žijúci v západných krajinách mali podliehať prísnejšiemu dohľadu bezpečnostných zložiek ako v minulosti. Podľa Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL) to povedala Pavlova hovorkyňa Markéta Řeháková.