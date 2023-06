Fíni pripravili pre Rusov bleskový úder v severnom lese

NATO informovalo, že cvičenia Lightning Strike (Bleskový úder) a Northern Forest (Severný les) sa konali v oblasti Rovajärvi v severnom Fínsku. Manévre boli určené na rozvíjanie spoločných palebných a bojových operácií medzi fínskymi obrannými silami, aliančnými jednotkami a Švédskom. Celkový počet zúčastnených vojakov bol približne osemtisíc, z toho sedemtisíc z Fínska a 1 000 z iných krajín NATO a Švédska.

V blízkosti leteckej základne Rovaniemi vo Fínsku sa medzitým konala časť manévrov Arctic Challenge (Arktická výzva), čo je jedno z najväčších leteckých cvičení v Európe. Zúčastnili sa ho lietadlá Mirage a Rafale z Francúzska a Eurofightery z Nemecka, ako aj fínske stíhačky F/A-18 Hornet. Cvičenie malo pomôcť spojencom NATO zlepšiť interoperabilitu ich vzdušných síl.

„Sme tu, sme odhodlaní. Americká armáda tu cvičí s naším najnovším spojencom v NATO, aby pomohla brániť Fínsko, ak by sa niečo stalo,“ povedal v súvislosti z cvičením Arctic Challenge americký generál Gregory Anderson.

Fínsko sa stalo členom NATO 4. apríla. Aliancia tým "získala“ aj 1 340-kilometrovú hranicu s Ruskom. „V NATO je krajina, ktorá má jasnú predstavu o tom, ako má vyzerať obrana proti Rusku, ale aj ako riešiť vzťahy s Moskvou. Fíni a Švédi, v prípade vstupu Štokholmu do aliancie, pomôžu organizácii zaistiť bezpečnosť v troch dôležitých oblastiach, ktoré často vnímame samostatne, ale v skutočnosti tvoria celok. Je to Pobaltie, severské teritóriá a Arktída,“ povedal pre časom pre Pravdu John Deni z Inštitútu strategických štúdií na US Army War College.