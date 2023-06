Epicentrum bojov sa presunulo smerom na Mariupol, Challengery sú pripravené zapojiť sa

Epicentrum bojov na Ukrajine sa presunulo na cestu vedúcu do mesta Mariupol, kde ukrajinská ofenzíva pomaly zatláča ruské sily, s britskými tankmi Challenger pripravenými zapojiť sa do bojov. Informovala o tom podľa denníka The Guardian námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Podobné vyhlásenia jednotlivých strán konfliktu sa zvyčajne nemôžu priamo nezávisle overiť.