Blinken začal návštevu Pekingu rokovaním s čínskym ministrom zahraničia

Americký minister zahraničia Antony Blinken dnes začal návštevu Číny rokovaním so svojím náprotivkom Čchin Kangom. V pondelok ho možno čaká tiež stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, uviedla agentúra AP. Zároveň pripomenula, že vzťahy dvoch najväčších ekonomík sveta sú napäté a že významný diplomatický prelom sa od rokovaní neočakáva. Blinken je však po piatich rokoch prvým šéfom americkej diplomacie, ktorý túto ázijskú mocnosť navštívil.

Americký minister zahraničia sa mal do Pekingu vydať už vo februári, ale cestu vtedy zrušil kvôli preletu čínskeho špionážneho balóna nad Spojenými štátmi, ktorý výrazne narušil vzájomné vzťahy. Jeho terajšia cesta do krajiny, ktorá má zhruba 1,4 miliardy obyvateľov a kde je Blinken ako doteraz najvyššie postavený predstaviteľ Spojených štátov od nástupu prezidenta Joea Bidena do úradu, je aj preto vnímaná ako pokus o zníženie napätia medzi oboma mocnosťami. Zároveň od nej ale Washington neočakáva žiadny zásadný prelom v americko-čínskych vzťahoch.

Blinken: Mocná ruská armáda? Je iba druhá najsilnejšia na Ukrajine Video

Washington a Peking sa nezhodujú v rade tém. Spojené štáty napríklad obviňujú Čínu z porušovania ľudských práv v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, v Tibete a v Hongkongu, kritizujú vojenskú rozpínavosť Číny v oblasti Juhočínskeho mora i postoj Číny k ruskej agresii voči Ukrajine, ktorú Peking odmieta odsúdiť. Peking opakovane varuje Spojené štáty pred zasahovaním do vnútorných záležitostí Číny.

Čínsky minister zahraničia Čchin dnes Blinkena a jeho sprievod privítal pred vilou v areáli vládneho komplexu Tiao-jü-tchaj, miesto vo vnútri budovy, ako býva zvykom, píše agentúra Reuters. Krátko spolu pohovorili po anglicky o Blinkenovej dlhej ceste z Washingtonu a podali si ruky pred americkou a čínskou vlajkou. Následne zamierili do zasadacej miestnosti, no nepovedali nič reportérom, ktorí boli na chvíľu vpustení dovnútra.

Neskôr dnes podľa programu zverejneného americkým ministerstvom zahraničných vecí čaká Blinkena pracovná večera s Čchinovým predchodcom Wang Iom, ktorý teraz zastáva najvyššiu zahraničnopolitickú funkciu vo vnútri vládnucej čínskej komunistickej strany. V pondelok by sa Blinken mohol stretnúť aj s čínskym prezidentom s cieľom nadviazať otvorené a trvalé komunikačné kanály, ktoré majú zabrániť tomu, aby strategické súperenie USA a Číny prerástlo do konfliktu.

Blinkenovu cestu pozorne sleduje aj zvyšok sveta, pretože akákoľvek eskalácia medzi oboma veľmocami by mohla mať celosvetové dopady na širokú škálu oblastí – od finančných trhov cez obchodné trasy až po globálne dodávateľské reťazce.

Očakáva sa, že návšteva pripraví pôdu pre ďalšie bilaterálne rokovania v najbližších mesiacoch, vrátane možných návštev americkej ministerky financií Janet Yellenovej a ministerky obchodu Giny Raimondovej alebo stretnutia prezidentov oboch krajín na multilaterálnych summitoch neskôr v tomto roku. V sobotu Biden vyjadril nádej, že sa v najbližších mesiacoch stretne s čínskym prezidentom.