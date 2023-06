Kastrujú Rusi ukrajinských zajatcov?

Po výmene väzňov dvoch vojakov poslali k Anželike Jacenkovej, psychologičke v Poltavy. Obaja pacienti mali samovražedné sklony. Mladší sa pokúsil zabiť. "Z predchádzajúcich prípadov som vedela, že ich pravdepodobne mučili. Ako niekoho, komu posielajú tie najťažšie prípady, a sú to väčšinou muži do 35 rokov, je veľmi ťažké ma prekvapiť,“ povedala Jacenková pre Time.

No aj ostrieľanú psychologičku šokoval životný príbeh dvoch Ukrajincov, keď jej konečne povedali, čo sa im stalo v zajatí.

„Prvýkrát som sa nesprávala ako profesionálny psychológ. Nikdy som nepočula nič také hrozné. Povedala som im, že potrebujem ísť do kúpeľňe a plakala som a plakala. Nechcela som, aby to videli, pretože by si mohli myslieť, že neexistuje žiadna nádej,“ uviedla Jacenková.

Dvoch mužov surovo zbili. Potom ich opití Rusi vykastrovali nožom.

„Jeden z nich mi povedal, ze nevie, ako je možné, že je nažive, bolo tam toľko krvi, že si myslel, že zomrie na otravu krvi. A samozrejme nejde len o fyzické poškodenie. Predstavte si, že sú to mladí muži, ktorí práve začínajú svoj sexuálny život, a potom je v jednej sekunde po všetkom. Ich dôstojnosť bola tak vážne poškodená a nemožno na to zabudnúť. Rusi im povedali, že to urobili preto, aby nemohli mať deti. Pre mňa je to genocída,“ skonštatovala psychologička pre Times.

Starší z dvoch kastrovaných mužov trvá na tom, že pôjde opäť na bojisko. "Hovorí, že je potrebný a je jednoduchšie byť na mieste, kde nie sú žiadne ženy. Myslím si, že vzhľadom na to, čo sa stalo, chce zabíjať Rusov. A môže mať pocit, že jeho život nestojí za nič a chce len zomrieť,“ povedala Jacenková.

Tá predpokladá, že jej pacienti nie sú jediní, ktorých vykastrovali, „Povedali mi, že Rusi vykonali kastráciu veľmi zručne, akoby vedeli, ako na to. A počula som o mnohých prípadoch od kolegov, ktorí liečili iných,“ vysvetlila psychologička.

Minulý rok v júli sa objavili príšerné videá zverejnené na proruských telegramových kanáloch, ktoré zrejme ukazovali Rusa, ako kastruje ukrajinského väzňa. Vojak s výraznou nášivkou Z mal modré chirurgické rukavice a v rukách zelený nôž. Na ďalšom videl bol ten istý zastrelený väzeň s genitáliami napchatými v ústach.

Lekári v pôrodnici v Poltave zase podľa Times uviedli, že liečili ženy z okupovaných oblastí, ktoré znásilnili Rusi, a potom im do vagíny vstrekli tesnenie na okná, aby nikdy nemohli mať deti.