Ovečkin by mohol vystúpiť proti vojne. Je populárnejší ako Putin, tvrdí expert

Ruská hokejová hviezda Alexander Ovečkin z tímu Washington Capitals podporuje šéfa Kremľa Vladimira Putina, ktorý vlani spustil brutálnu inváziu na Ukrajinu. Mala by mu NHL zakázať hrať? Odpovedá expert na medzinárodné právo Mark Kersten z kanadskej University of the Fraser Valley. Ovečkin nedávno dostal od Putina ďakovné vyznamenanie.

Pre kanadský denník Globe and Mail ste napísali komentár NHL má problém s vojnovými zločinmi. Prečo si to myslíte?

Základný argument sa týka jedného hráča, ale asi aj ruských hokejistov vo všeobecnosti. Hovorím o Alexandrovi Ovečkinovi. Pre tých, čo to azda nevedia, je to megahviezda NHL. Superstar je v jeho prípade možno až nevýstižné slovo. Ovečkin roky dominuje predstavám hokejovej verejnosti. Sidney Crosby a on prišli spolu do NHL a je úžasné, čo ruský hokejista dokázal. Momentálne sledujeme Ovečkinovo úsilie prekonať počet gólov, čo dal Wayne Gretzky, ktorý drží rekord. Veľmi dlho si všetci mysleli, že také niečo nie je ani možné, a je to všetko pekné. Problémom je, že Ovečkin je roky vášnivým podporovateľom ruského prezidenta Vladimira Putina. V roku 2014, keď Rusko po prvý raz zaútočilo na Ukrajinu a anektovalo Krym, zapojil sa do propagandy, keď sa podieľal na kampani, ktorá v podstate tvrdila, že ukrajinské deti je potrebné zachrániť pred fašizmom. Ovečkin podporoval Putina pri snahe o znovuzvolenie, hoci pribúdali dôkazy, že ruský prezident je zodpovedný za vojnové zločiny nielen na Ukrajine, ale aj inde. V Gruzínsku, Čečensku a, samozrejme, v Sýrii. Tam Rusi bombardovali civilistov a humanitárnych pracovníkov a podporujú režim, ktorý použil chemické zbrane.

Ako blízko má Ovečkin k Putinovi?

NHL sleduje Ovečkinovu snahu prekonať Gretzkého rekord a odkazuje aj na Instagram hráča. Na ňom má Rus fotografiu s Putinom, na ktorej sa usmieva. Vo svojom komentári som napísal, že to nie je v poriadku. NHL by nemala takto propagovať hráča, keď sa nevyjadrí k masovým zverstvám a zločinom na Ukrajine. Nezabúdajme na to, že Medzinárodný trestný súd (ICC) na Putina za vojnové zločiny vydal zatykač. V prípade ruského prezidenta už nehovoríme iba o mediálnych správach a tvrdeniach ľudskoprávnych organizácií, ktoré kritizujú Rusko. Zatykač sa týka únosov ukrajinských detí, ktoré nútene skončili v Rusku. Pýtam sa teda, či by sa NHL nemala zamyslieť, či je správne, aby propagovala niekoho, kto je Putinovi taký blízky. A či by Ovečkin nemal porozmýšľať nad tým, nakoľko chce robiť reklamu ruskému prezidentovi a jeho vojne a politike. Lebo ak zatykač ICC na Putina nespôsobí, aby sa o tom diskutovalo, tak už neviem, čo by to mohlo zmeniť.

Čo by teda mala NHL urobiť, mala by zakázať Ovečkinovi hrať?

Nemáme nastavené žiadne pravidlá. V podstate som túto debatu len začal. Ide o to, aby sme diskutovali. Táto vojna trvá už deväť rokov a veľkú inváziu Rusku spustilo vlani. NHL by mala minimálne skutočne odsúdiť zverstvá a žiadať Ovečkina, aby si z Instagramu odstránil fotografiu s Putinom. Ale potrebujeme aj širšiu konverzáciu o tom, aké je zložité nájsť rovnováhu medzi politikou a športom. Nemala by súvisieť len s tým, že odsúdime ruských hráčov. Môžeme sa rozprávať o prípadoch, ako FIFA privítala na finále majstrovstiev sveta v roku 2018 v Moskve vtedajšieho sudánskeho prezidenta Umara Bašíra, obvineného z genocídy. Či o korupcii bývalého šéfa svetovej futbalovej asociácie Seppa Blattera. Alebo o tom, čo FIFA robila na posledných majstrovstvách sveta v Katare. Netvrdím, že prostredníctvom športu musíme propagovať ľudské práva. Ale na druhej strane by nemal byť aktívnym nástrojom na to, aby pomáhal vojnovým zločincom. Bohužiaľ, na tom sa NHL aspoň do istej miery podieľa, keď je ticho a robí reklamu niekomu, kto má tak blízko k Putinovi.

Často počujeme, že hráči ako Ovečkin nemôžu nič spraviť, lebo keby otvorene vystúpili proti šéfovi Kremľa, ohrozili by svoje rodiny v Rusku. Ako vnímate takéto tvrdenie?

Je to najvýraznejší argument, ktorý sa stále spomína. Keby vraj Ovečkin či nejaký iný ruský hráč začal vystupovať proti vojne, boli by oni či ich rodiny v ohrození. A netýka sa to len hokejistov. Chápal by som tento argument, ale podľa mňa sa s ním spájajú dva problémy. Prvým je, že v skutočnosti viacero známych ruských športovcov vystúpilo proti vojne. Ich blízkym sa nič nestalo. Veď ruský režim v podstate nesiahol ani na rodinu opozičného lídra Alexeja Navaľného. Neverím, že keby sa Ovečkin rozhodol kritizovať vojnu, Putin by reagoval tak, že by išiel po jeho rodine. Povedal by som, že Ovečkin je populárnejší ako Putin. Je to milovaný syn ruského národa. Pre Putina by to bol veľmi zlý politický krok, keby sa slávneho hokejistu rozhodol potrestať.

Aký druhý problém máte s tvrdením, že by mohli trpieť rodiny športovcov?

V skutočnosti to nehovoria ruskí hokejisti. Za nich to používajú fanúšikovia a ich tímy. No ja chcem, aby sa médiá mohli pýtať priamo ruských športovcov, prečo sa nepostavia za ľudské práva Ukrajincov. Ale NHL a sponzori sa usilujú zabrániť aj tomu, aby sa o takýchto otázkach verejne hovorilo. Preto používajú argument, že by to mohlo hráčov a ich rodiny ohroziť, a tak obmedzujú túto diskusiu. Nezabúdajme však, že v súvislosti s Ukrajinou nehovoríme o nejakom malom porušovaní ľudských práv, ale o snahe zničiť celú skupinu ľudí.

Máte nejaký odkaz pre fanúšikov Alexandra Ovečkina, ktorí sa ho zastávajú?

Sám som veľkým fanúšikom hokeja a často ho pozerám. Mimochodom, mojím obľúbeným tímom je Ottawa Senators, za ktorý hrali aj Slováci Peter Bondra či Zdeno Chára. Vždy som mal pocit, že môžeme byť posadnutí hokejom, ale to neznamená, že zabudneme na veci, ktoré sa týkajú ľudskej dôstojnosti a ľudských práv pre všetkých. Lenže NHL núti fanúšikov, aby si vybrali. Buď budú podporovať úžasný a zábavný multimiliardový projekt, alebo si budú klásť zložité otázky súvisiace s ľudskými právami. No v druhom prípade ich NHL bude ignorovať. Preto aj fanúšikovia hľadajú pre Ovečkina ospravedlnenia, že nemôže nič povedať, lebo by bol ohrozený jeho život. Chcel by som im pripomenúť, nech sa pýtajú samých seba, prečo sa od nich žiada, aby zabudli na ľudské práva, keď milujú hokej. Toto by sa nemalo diať. NHL a niektorí hráči nás však nútia, aby sme takéto rozhodnutie spravili. Fanúšikovia by sa proti tomu mali postaviť.

Čo by mali urobiť?

My fanúšikovia sme aj konzumentmi produktov NHL. Keď nebudeme kupovať lístky, dresy a nebudeme sledovať Ovečkina na Instagrame, bude to vidieť. My tvoríme trh a mali by sme mať právo hovoriť o tom, keď sa nejaký športovec či tím správa spôsobom, ktorý vôbec neberie do úvahy, že vojna každý deň ohrozuje životy ľudí.

Keď ešte rozšírim našu debatu, mali by ruskí športovci dostať šancu zúčastniť sa na olympiáde vzhľadom na to, čo robí režim v ich krajine?

V prípade, že sa budeme rozprávať len o Rusoch, príliš zjednodušujeme zložitú otázku týkajúcu sa športu a ľudských práv. Vo svete je veľa krajín, ktoré aktívne ľudské práva porušujú. Nie je to len Rusko. Moskva sa momentálne správa mimoriadne zle, ale diskusia by nemala súvisieť len s tým, čo robí režim v Kremli. Na Rusko to dopadá aj preto, že hlavní športoví sponzori sú najmä zo Západu, preto sa pridajú k tomu, čo robia USA a Európa. Potrebujeme však debatovať o tom, aká je úloha športu v súvislosti s politikou. Či aktívne môže podporovať ľudské práva, alebo by ich minimálne nemal oslabovať. Táto konverzácia sa musí týkať najmä olympijského hnutia a musí byť hlbšia, ako len o tom, čo s Ruskom. V Číne sa vraj deje genocída proti Ujgurom. Irán desaťročia porušuje ľudské práva. Sýria s režimom Bašára Asada dostala možnosť byť súčasťou olympiády. Nemá to byť len o Rusku. Bolo by dobré, keby olympijské hnutie aspoň na sekundu prestalo myslieť na peniaze a korporátnych sponzorov a zaoberalo sa športom a ľudskými právami. Byť súčasťou olympiády je privilégium, nie právo. Môžeme diskutovať o tom, že ak nejaký štát napadne inú krajinu či pácha rozsiahle zverstvá na vlastných občanoch, nemal by mať šancu zúčastniť sa na olympiáde. Azda by jeho športovci mohli štartovať pod neutrálnou vlajkou. Neviem presne, ako by to mohlo vyzerať, ale hovorím to preto, aby bolo jasné, že takéto rozhodnutie by sa nemalo týkať len jednej krajiny, mali by to byť širšie pravidlá. Samozrejme, keby sme ich určili, je jasné, že ruskí športovci by nemohli na olympiáde štartovať pod vlastnou vlajkou.