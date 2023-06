Ukrajina má ešte v rukáve esá. V zime by mohla obliehať Krym

Ukrajinská protiofenzíva je zatiaľ pomalá, Kyjev má ale ešte veľa es v rukáve, píše v analýze americká stanica CNN. Ak budú ukrajinské sily pokračovať v územných ziskoch na juhovýchode, mohli by sa dostať ku trati vedúcej na kľúčový Mariupol, okupovaný ruskými silami.

Mohli by sa tiež pokúsiť prelomiť pozemnú spojnicu Ruska s polostrovom Krym a počas zimných mesiacov polostrov obliehať.

Doterajšie zdanlivo pomalé tempo ukrajinskej protiofenzívy nemusí byť podľa analýzy americkej stanice dôvodom na znepokojenie. „Žiadny jednotlivý úder nie je fatálny, ale pomalé nahromadenie škôd znižuje ruské možnosti a môže nakoniec viesť k trhlinám v obrannej sieti ruských síl alebo ohroziť ich základné schopnosti fungovania,“ uvádza rozbor. V tejto súvislosti pripomína početné útoky na ruské sklady paliva, železničné trate a ďalšie strategické objekty. „Po mesiace sme pozorovali trpezlivú snahu Ukrajiny narušiť pripravenosť ruskej obrany,“ uviedla CNN.

Ukrajina si ponecháva ohľadom protiofenzívy otvorené možnosti, jej prioritou je ale podľa CNN postup na dlhom južnom fronte, ktorý sa tiahne pozdĺž pozemného koridoru spájajúceho okupovanú časť Donbasu a okupovaný ukrajinský polostrov Krym s Ruskom. „Väčšina analytikov sa zhoduje, že jediným cieľom protiofenzívy je prelomenie tohto pozemného koridoru,“ uvádza CNN.

Dlhý boj alebo stiahnutie?

V prípade, že by sa podarilo spojnicu medzi Donbasom a Krymom prerušiť, bolo by pre Rusko ťažké polostrov brániť a zásobovať. Ruský prezident Vladimir Putin by potom musel voliť medzi dvoma možnosťami – vystaviť svoje sily na Kryme dlhým bojom, alebo sa rozhodnúť minimalizovať straty a stiahnuť ich.

„Len málo analytikov sa ale domnieva, že by dokázal Putin stráviť druhú možnosť, a tak možno budeme počas zimných mesiacov svedkami obliehania polostrova,“ uvádza vo svojej analýze CNN.

Väčšina obcí, na ktorých oslobodenie Ukrajina v poslednej dobe najviac upozorňovala, leží v smere na Mariupoľ, všíma si aj analýzu. Nedávnym ovládnutím obce Blahodatne sa podľa nej ukrajinské sily dostali „nebezpečne blízko“ k asi 65 kilometrov vzdialenému okupovanému mestu Volnovacha, odkiaľ vedie trať do Mariupoľa.

Ako výhodný sa pre Ukrajinu javí aj postup smerom k okupovanému Melitopoľu v Záporožskej oblasti. Tento úsek frontu je blízko mesta Záporožie, dá sa ľahko zásobovať a mohol by poslúžiť ako prístup ku Krymu. Aj v tomto smere, a to blízko Orichivu, bol zaznamenaný v poslednej dobe ukrajinský postup.