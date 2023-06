ONLINE: Donori prisľúbili Ukrajine na obnovu 60 miliárd eur, potrebný je vyše päťnásobok

Zahraniční darcovia po konferencii v Londýne prisľúbili vojnou zničenej Ukrajine finančnú pomoc vo výške 60 miliárd eur. Svetová banka odhaduje náklady na rekonštrukciu na asi 374 miliárd eur. Ukrajinská armáda podnikla raketový útok na most spájajúci Chersonskú oblasť s Krymom, uviedli Ruskom dosadení činitelia v oboch okupovaných regiónoch. Rekonštrukcia Ukrajiny bude podľa Svetovej banky stáť 411 miliárd dolárov. Zmrazené ruské aktíva by mohli pokryť 350 miliárd dolárov. Rusko to označuje za krádež jeho financií.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 482. deň

Ukrajici podľa Ruska zasiahli most medzi Krymom s Chersonskou oblasťou

Ukrajinské velenie hlási čiastkové úspechy na fronte v Donbase

Rusko chystá teroristický útok na jadrovú elektráreň, tvrdí Zelenskyj

OSN: Rusi zabili 136 detí, Ukrajinci 80

21:17 Generálny tajomník OSN António Guterres obvinil Rusko, že za minulý rok nesie zodpovednosť za smrť 136 detí na Ukrajine. Ruská armáda tak rozšírila zoznam organizácií, ktoré sa počas vojnových konfliktov dopúšťajú ťažkých zločinov na deťoch, píšu agentúry s odvolaním sa na správu určenú Bezpečnostnej rade OSN. Aj Ukrajina je ale podľa nej zodpovedná za smrť detí.

Podľa OSN bolo vlani na Ukrajine vlani preukázateľne zabitých 477 detí, za smrť 136 z nich nesú zodpovednosť ruské jednotky a ich spojenci, za 80 ukrajinská armáda, píše agentúra DPA. V prípade zostávajúcich obetí nemožno jasnú zodpovednosť pripísať ani jednej strane. Väčšina zomrela pri leteckých útokoch.

„Som mimoriadne šokovaný hlavne kvôli veľkým počtom útokov na školy, nemocnice… a kvôli vysokému počtu zabitých a zmrzačených detí, za čo je zodpovednosť pripisovaná ruskej armáde a na nej napojeným ozbrojeným skupinám,“ uviedol Guterres. Správanie ukrajinskej strany ho „mimoriadne znepokojilo“.

Ruské jednotky podľa OSN zmrzačili na Ukrajine 518 detí a podnikli útoky proti 480 školám a nemocniciam. Ruskí vojaci tiež využili 91 detí ako ľudské štíty. Ukrajinská armáda je zodpovedná za zmrzačenie 175 detí a zaútočila na 212 škôl a nemocníc. Ukrajinské ozbrojené sily sa na „globálnom zozname hanby“ neocitli, poznamenala agentúra Reuters.

Rusko popiera, že by počas skoro 16 mesiacov invázie na Ukrajine vôbec na civilné ciele útočilo.

20:11 Šéf ruskej Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti Jevgenij Prigožin v audionahrávke zverejnenej na komunikačnej platforme Telegram uviedol, že ukrajinské územné zisky sú značné a že ďalší ukrajinský postup by mohol zvrátiť doterajšie úspechy ruských síl. Informoval o tom ruský nezávislý informačný portál The Moscow Times.

„V prospech nepriateľa boli stratené ohromné časti,“ uviedol Prigožin. Ukrajinské sily podľa neho ovládli nielen dedinu Piatychatky, ktorej oslobodenie potvrdil Kyjev, ale aj napríklad Urožajne neďaleko mesta Tokmak, ktorý mnoho vojenských expertov považuje za kľúčový cieľ pre ukrajinskú armádu pri možnom postupe smerom na juh k Azovskému moru.

Ukrajinci podľa neho už smerom na Azovské more postupujú, a to konkrétne k ústiu rieky Moločna. Ruskí provojnoví blogeri o tomto postupe ale neinformujú, pretože nemajú do oblasti prístup a všetky informácie „sa taja“, tvrdí aj šéf žoldnierov.

„Ak nepriateľ dosiahne ústie Moločnej, tak väčšina územia, ktorá bola ovládnutá počas špeciálnej vojenskej operácie (ruskej invázie na Ukrajinu, pozn. ČTK), sa nepriateľovi vráti,“ vyhlásil Prigožin. „Rusko sa jedného dňa prebudí a uvedomí si, že Krym už prešiel pod Ukrajincov,“ varoval.

Ruskí vojaci nemajú dostatok zbraní a munície, aby mohli zamedziť ukrajinskému postupu, a stretávajú sa aj s nedostatkom personálu, vyhlásil tiež Prigožin. V niektorých jednotkách podľa neho chýba až 50 alebo 60 percent vojakov.

19:24 Zahraniční darcovia prisľúbili Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške 60 miliárd eur. Na záver dvojdňovej konferencie v Londýne venovanej obnove vojnou zničenej Ukrajiny to oznámil britský minister zahraničných vecí James Cleverly.

Balík pomoci pozostáva najmä zo záväzku Európskej únie vo výške 50 miliárd eur a nových prísľubov zo strany Británie a Spojených štátov, informuje agentúra Reuters.

Záväzky vlád a medzinárodných organizácií sú podľa Cleverlyho zamerané na podporu Ukrajiny v krátkodobom a strednodobom horizonte.

Na konferencii sa zúčastnil aj ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. „S obnovou Ukrajiny začíname tento rok, nečakáme na koniec vojny,“ povedal prítomným delegátom a poďakoval sa za finančnú pomoc.

Svetová banka zatiaľ odhaduje celkové náklady na rekonštrukciu Ukrajiny na približne 411 miliárd dolárov (374 miliárd eur).

Šmyhaľ tiež privítal prísľub „takmer všetkých“ účastníkov konferencie podporovať myšlienku, že Rusko „musí zaplatiť za svoje zločiny a skazu, ktorú spôsobilo na Ukrajine“. Zároveň poukázal na potrebu dokončiť kompenzačný mechanizmus, ktorý umožní použiť zmrazené ruské aktíva na obnovu Ukrajiny.

Jedným z hlavných cieľov konferencie bolo do obnovy Ukrajiny zapojiť súkromný sektor zavedením mechanizmov na zabezpečenie investícií. K tomu sa zaviazalo takmer 500 spoločností zo 42 krajín, dodal Cleverly.

18:33 Ukrajinská protiofenzíva je zatiaľ menej úspešná, než predpovedali západné analýzy, uviedla stanica CNN s odvolaním sa na nemenovaných západných predstaviteľov. Ruské sily sa naopak ukrajinským útokom bránia efektívnejšie, než sa očakávalo. Priebeh ukrajinskej protiofenzívy mnohí považujú za určujúce pre to, ktorá zo strán vojnu vyhrá.

Ruské obranné línie sa ukazujú ako účinné a pre ukrajinské sily je ťažké ich prelomiť. Ruské sily navyše pomocou raketových útokov a mín úspešne brzdia ukrajinskú obrnenú techniku a tiež efektívnejšie využívajú svoje letectvo.

Protiofenzíva je však zatiaľ len v počiatočnom štádiu a USA aj ďalší západní spojenci si zachovávajú optimizmus, veria, že sa ukrajinským silám časom podarí dosiahnuť významnejšie územné zisky. Washington a ďalší spojenci pravdepodobne s komplexnejším hodnotením protiofenzívy, do ktorej postupne Ukrajinci prechádzali v minulých týždňoch, počkajú aspoň do júla.

Ukrajinské sily sa okrem toho ešte len adaptujú na ruskú obranu a v posledných dňoch boli tiež úspešnejšie v zameriavaní a zostreľovaní ruských lietadiel, uvádza ďalej CNN. Protiofenzíva je náročná pre obe strany a ako Ukrajina, tak Rusko majú veľké straty, povedal aj stanici jeden z oslovených predstaviteľov.

16:50 Traja ľudia zahynuli vo štvrtok nadránom pri výbuchu vo výškovom bytovom dome v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, oznámil starosta Vitalij Kličko.

Pri incidente utrpeli zranenia aj ďalší ľudia a zrejme išlo o výbuch plynu, dodal Kličko.

Z poškodeného domu, ktorý sa nachádza v Dniprovskej štvrti Kyjeva, evakuovali približne 18 obyvateľov. Mestské úrady určili dve internátne školy ako dočasné ubytovne pre obyvateľov zasiahnutého výškového domu.

Viacerí predstavitelia úradov odhadujú, že explóziu spôsobil únik plynu, ale starosta Kličko povedal, že presná príčina sa ešte stále stanovuje.

Výbuch zapríčinil aj požiar, ktorý sa rozšíril do oblasti 250 štvorcových metrov, zničil štyri byty a poškodil šesť ďalších, informoval šéf štátnej pohotovostnej služby Serhij Popko.

16:10 Pri bieloruskom meste Baranovičy havaroval vojenský vrtuľník Mi-24, uviedol internetový denník Naša Niva. Dodal, že podľa informácií zo sociálnych sietí vrtuľník patril ruským ozbrojeným silám.

Bieloruské ministerstvo obrany uviedlo, že vrtuľník uskutočnil „núdzové pristátie“ a že členovia posádky boli zranení. K škodám na zemi či k zraneniam iných osôb nedošlo. Príčiny nehody vyšetruje komisia. Ministerstvo nespresnilo, komu vrtuľník patril.

Na internete sa podľa serveru Zerkalo objavili zábery vrtuľníka, ako tesne pred „núdzovým pristátím“ prelieta cez diaľnicu, a potom zábery z miesta nehody, keď sa zrejme ľudia z okolia snažili vyslobodiť letcov z trosiek stroja.

16:05 Ukrajina vykonáva najrozsiahlejšiu opravu svojej energetickej sústavy v novodobej histórii, aby ju pripravila na možné ďalšie vzdušné útoky Ruska počas zimy. Podľa agentúry Reuters to uviedol ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko.

Ruské raketové a dronové útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobili na Ukrajine počas uplynulej zimy rozsiahle výpadky dodávok elektriny a vody pre milióny Ukrajincov.

„V súčasnosti prebieha na Ukrajine najrozsiahlejšia opravárenská kampaň v histórii energetických zariadení,“ citovalo Haluščenka vo vyhlásení jeho ministerstvo. „Obnovujú sa zariadenia na výrobu a distribúciu energie a pracuje sa na posilnení odolnosti energetickej sústavy voči vojenským výzvam,“ dodal.

Ukrajina od 1. júna takmer zdvojnásobila poplatky za elektrinu pre odberateľov. Chce tak získať prostriedky na prípravu energetickej sústavy na zimu, keď je spotreba zvyčajne najvyššia.

16:00 Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vyjadrilo 80 percent utečencov z Ukrajiny v Európe ochotu vrátiť sa domov, informoval vo štvrtok Medzinárodný záchranný výbor (IRC).

IRC teraz varuje, že bezpečné a dobrovoľné návraty na Ukrajinu sú možné, iba ak budú vysídlení ľudia aktívne zapojení do obnovy a rekonštrukcie svojej krajiny.

„Diskusie o obnove Ukrajiny sa do veľkej miery zameriavajú na opravu kritickej infraštruktúry. IRC vyzýva medzinárodných darcov a vládu Ukrajiny, aby túto pozornosť posunuli a zaistili, že v centre stratégie budú ľudia zasiahnutí vojnou. Toto by malo ísť ruka v ruke s investíciami do rozsiahleho odmínovania Ukrajiny, do obnovy sociálnej infraštruktúry a tvorby pracovných miest,“ u

15:50 Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ vo štvrtok upozornil, že ukrajinská protiofenzíva proti ruským silám si vyžiada istý čas. O jej úspechu sa však vyjadril optimisticky.

Kyjev v júni spustil protiofenzívu s cieľom získať naspäť územia okupované Ruskom.

„Budeme uskutočňovať veľmi múdre ofenzívne operácie. Z tohto dôvodu to (protiofenzíva) zaberie istý čas,“ uviedol Šmyhaľ v Londýne, kde sa zúčastňuje na medzinárodnej konferencii na obnovu Ukrajiny.

„Je však v našom úmysle pohnúť sa vpred,“ a vyjadril pozitívne presvedčenie o oslobodení všetkých ukrajinských území okupovaných Ruskom.

Šmyhaľ na sociálnej sieti napísal, že Európska komisia vyplatila Ukrajine ďalších 1,5 miliardy eur z balíka makrofinančnej pomoci v celkovej hodnote 18 miliárd eur. Poďakoval sa predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej a podpredsedovi EK Valdisovi Dombrovskisovi. „Víťazstvo Ukrajiny, rovnako ako podpora od Európskej únie, je zaručené,“ uviedol.

Aj Rusi sa podľa neho na túto protiofenzívu pripravovali a preto ukrajinský pohyb spomaľuje množstvo mínových polí.

14:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal zákon zakazujúci dovoz a distribúciu kníh z Ruska a Bieloruska, ktorý parlament schválil ešte v minulom roku. Zelenskyj to vo štvrtok oznámil na komunikačnej platforme Telegram. Dodal však, že text zákona Kyjev poslal aj Európskej únii, aby posúdila, či neporušuje menšinové a jazykové práva. Informuje o tom web Kyiv Independent.

14:25 Ukrajina si stanovila za cieľ v priebehu desiatich rokov zväčšiť svoj hrubý domáci produkt (HDP) zo 161 miliárd dolárov na jeden bilión dolárov. Krajina totiž potrebuje udržiavať silnú armádu s viac ako 500-tisíc príslušníkmi a rozvíjať sociálny, vzdelávací a zdravotnícky sektor. Uviedla to ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre ekonomický rozvoj a obchod Julia Svyrydenková na Konferencii o obnove Ukrajiny v Londýne. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

14:00 Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ vyjadril presvedčenie, že Ukrajina dostane peniaze potrebné na obnovu v tomto roku. Ide o sumu 6,5 miliardy dolárov, ktoré boli Ruskom napadnutej krajine prisľúbené na končiacej sa konferencii o rekonštrukcii Ukrajiny v Londýne. Informovala o tom agentúra Reuters.

Británia, Spojené štáty, Európska únia a ďalšie krajiny už skôr prisľúbili ďalšie miliardy dolárov na pomoc Ukrajine, čím do istej miery vyhoveli požiadavke Kyjeva na zvýšenie kapitálu a finančných záväzkov pre konkrétne projekty. Tie by sa nemali týkať len obnovy vojnou zničenej krajiny, ale aj ďalšieho rozvoja Ukrajiny ako silného člena západného spoločenstva.

Šmyhaľ pri druhom a záverečnom dni konferencie o obnove Ukrajiny povedal, že jeho vláda ešte musí vyhodnotiť všetky prísľuby, ale že si je istý, že „v najbližšom čase, po tejto konferencii (…) zbierame všetky potrebné peniaze“.

13:15 Moskovský súd vo štvrtok zamietol odvolanie reportéra amerického denníka The Wall Street Journal Evana Gershkovicha proti väzobnému stíhaniu. Novinára zadržiavajú v Rusku za údajnú špionáž, vo väzbe má byť do konca augusta.

Gershkovicha zadržali v Jekaterinburgu v marci počas pracovnej cesty. Moskva ho obviňuje zo špionáže a tamojší súd v máji súhlasil s predĺžením väzby do 30. augusta. Obhajcovia sa proti verdiktu odvolali.

Novinár popiera, že by sa v Rusku dopustil špionáže, a zastal sa ho aj jeho zamestnávateľ. Podľa americkej vlády novinára zadržiavajú neoprávnene a Washington žiada jeho okamžité prepustenie.

13:08 Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi plánuje tento piatok odcestovať do Ruska, kde bude rokovať o ukrajinskej jadrovej elektrárni v Záporoží, ktorá je v súčasnosti okupovaná jednotkami ruskej armády. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

Stretnutie Grossiho s generálnym riaditeľom ruskej jadrovej agentúry (Rosatom) Alexejom Lichačovom sa má uskutočniť v Kaliningrade, spresnil vo štvrtok podľa agentúry Interfax námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.

Riabkov dodal, že Grossiho stretnutia s predstaviteľmi ruského ministerstva zahraničných vecí nie sú naplánované.

Agentúra DPA dodala, že MAAE zatiaľ toto stretnutie nepotvrdila.

Grossi navštívil jadrovú elektráreň v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny minulý týždeň, aby sa oboznámil so situáciou po zničení Kachovskej priehrady. Situáciu v oblasti označil za vážnu, ale stabilnú.

DPA pripomenula, že Záporožská jadrová elektráreň (ZAES), ktorý je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe, privádzala z Kachovskej vodnej nádrže vodu potrebnú na chladenie svojich vyradených reaktorov a jadrového odpadu. Po zničení priehradného múru sa kachovská nádrž vyprázdnila.

13:00 Šéf ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Vladimir Saldo povedal, že most spájajúci Chersonskú oblasť s Krymom, zrejme zasiahli britsko-francúzske strely Storm Shadow, ktoré poškodili vozovku. Podľa okupačných úradov môže oprava trvať aj týždne.

Ruskom dosadené ministerstvo dopravy na Kryme podľa agentúry RIA Novosti uviedlo, že oprava si môže vyžiadať až niekoľko týždňov. Agentúra s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa ruského vyšetrovacieho výboru tiež napísala, že podľa predbežných informácií boli vypálené na most štyri strely Storm Shadow. Trosky jednej z nich podľa neho ukazujú, že bola vyrobená vo Francúzsku.

12:45 Ďalší regrúti pre boje na Ukrajine nie sú potrební, pretože denne uzatvára kontrakt s ruskou armádou v priemere 1336 záujemcov, uviedol ruský minister obrany Sergej Šojgu počas porady bezpečnostnej rady vedenej ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Šojgu podľa tlačových agentúr tiež tvrdil, že tempo ukrajinskej protiofenzívy kleslo, aj keď predpokladá, že ukrajinské jednotky budú po preskupení v útokoch pokračovať. Minister tiež vyhlásil, že vzhľadom na vysoké ukrajinské straty dodávok západných zbraní, neovplyvní situáciu na bojisku.

12:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že ukrajinské tajné služby dostali informácie, podľa ktorých Rusko zvažuje uskutočnenie „teroristického“ útoku v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na juhu Ukrajiny.

Čítajte aj Rusko chystá teroristický útok na jadrovú elektráreň, tvrdí Zelenskyj. Podľa Kremľa klame

11:30 Neexistujú dôkazy, že organizačná základňa vlaňajšej sabotáže plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori sa nachádzala na území Poľska. Vo štvrtok to vyhlásila poľská prokuratúra, čím odmietla špekulácie, že útočníci výbuchy plánovali z Poľska. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Podľa prokuratúry tiež neexistujú priame dôkazy, že do sabotáže bola zapojená 15-metrová rekreačná jachta Andromeda.

„Tvrdenie, že Poľsko bolo operačnou základňou sabotáže plynovodu Nord Stream, sa nezakladá na pravde a nepodporujú ho ani dôkazy z vyšetrovania,“ uviedla poľská generálna prokuratúra. Dodala, že na sabotáži sa nezúčastňovali ani žiadni občania Poľska.

11:01 Ukrajina na svoju obranu pred ruskou inváziou potrebuje istotu udržateľnej podpory vrátane dodávok moderných zbraní, jej rýchly vstup do Severoatlantickej aliancie ešte pred skončením vojny ale nie je možný. V prejave k nemeckým poslancom to dnes vyhlásil spolkový kancelár Olaf Scholz.

„Naším cieľom je dlhodobo udržateľná zbrojná podpora Ukrajiny vrátane dodávok moderných západných zbraní,“ povedal Scholz s tým, že na takomto riešení Nemecko spolupracuje s partnermi v Európskej únii a tiež v skupine veľkých svetových ekonomík G7.

Scholz poslancom tiež povedal, že sa na nadchádzajúcom júlovom summite NATO vo Vilniuse chce zamerať na posilnenie bojových kapacít Ukrajiny, čo považuje za prioritu. Naopak členstvo Ukrajiny v aliancii nie je podľa kancelára témou, kým krajina bojuje s Ruskom. Doplnil, že to uznáva aj Kyjev.

10:30 Štyria ukrajinskí civilisti vrátane jedného dieťaťa utrpeli zranenia v stredu večer pri ruskom útoku na mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe krajiny. Povedal to pre ukrajinského verejnoprávneho vysielateľa Suspilne šéf vojenskej administratívy mesta Serhij Dobriak. Dodal, že ruská armáda na útok pravdepodobne použila strelu s plochou dráhou letu. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Správa o útoku prišla v čase ukrajinských protiofenzívnych operácií na východe a juhu Ukrajiny. Počas utorka a stredy Rusi zaútočili na desať ukrajinských oblastí, pričom zabili štyroch civilistov a pätnástich ďalších zranili.

9:51 Ukrajinské jednotky dosiahli pri svojej protiofenzíve čiastkové úspechy a upevňujú dosiahnuté pozície na úsekoch frontu Rivnopil-Staromajorske v Doneckej oblasti a Bielohorivka-Dibrova na rozmedzí Luhanskej a Doneckej oblasti, uviedol vo štvrtok ukrajinský generálny štáb. Obe oblasti ležia v Donbase na východe Ukrajiny.

„Nepriateľ nasadzuje zálohy, snaží sa získať stratené postavenie. Zároveň trpia veľkými stratami,“ uviedol štáb, podľa ktorého ukrajinské sily pokračujú v útokoch v smere na mestá Melitopol a Berďansk, ktoré ležia v okupovanej časti Záporožskej oblasti na juhu krajiny, a pri meste Lyman v Donbasu.

Ukrajinské velenie odhadlo ruské straty za uplynulý deň na 650 vojakov, sedem tankov, 12 obrnených vozidiel, 21 diel a desať dronov. Celkovo Rusko od vpádu do susednej krajiny pred 484 dňami stratilo 222 650 vojakov a viac ako štyri tisíc tankov, tvrdí generálny štáb.

Podobné tvrdenia znepriatelených strán nemožno v podmienkach vojnového konfliktu bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov. (čtk)

8:11 Ukrajinská armáda podnikla raketový útok na most spájajúci Chersonskú oblasť s Krymom, uviedli Ruskom dosadení činitelia v oboch okupovaných regiónoch. Obete hlásené neboli a doprava bola odklonená. Šéf ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo povedal, že most zrejme zasiahli britské strely Storm Shadow, ktoré poškodili cestu.

Šéf okupovaného ukrajinského polostrova Krym Sergej Aksjonov zasiahnutie mosta tiež potvrdil. „V noci bol zasiahnutý Čonharský most. Nedošlo k žiadnym stratám na životoch. V súčasnej dobe pyrotechnici vykonávajú prieskum, aby posúdili typ munície,“ povedal podľa ruskej agentúry TASS.

Čonharský most, známy ako „brána na Krym“, je jedným z niekoľkých mostov spájajúcich Krym s pevninou. Moskva v rozpore s medzinárodným právom Krym anektovala v roku 2014.

Vlani v októbri zničil mohutný výbuch Kerčský most, ktorý spája Krym s ruskou pevninou. Ruské úrady z tohto útoku obvinili Ukrajincov. Kyjev sa k zodpovednosti neprihlásil, mnoho vysoko postavených ukrajinských predstaviteľov však útok uvítalo. (čtk, tass, reuters)

Britské riadené strely Storm Shadow

6:43 Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) potvrdila, že koncom mája Rusko podniklo raketový útok na jej sídlo v Kyjeve. Neuviedla však, aké boli dôsledky útoku, ani či bol pri ňom zranený aj riaditeľ HUR Kyrylo Budanov, ako to vtedy tvrdili niektoré ruské médiá.

Správy o útoku sa prvýkrát objavili 29. mája tohto roku, medzi inými ho hlásil aj šéf Kremľa Vladimir Putin. Ukrajinské úrady to vtedy nepotvrdili, ale svedkovia hlásili výbuchy z Rybaľského ostrova v Kyjeve, kde sa nachádza sídlo rozviedky.

Hovorca HUR Andrij Jusov v stredu v ukrajinskej televízii priznal, že k takémuto útoku koncom mája došlo. Podľa neho však „nedosiahol zamýšľaný ani deklarovaný cieľ“. Jusov ani teraz neuviedol, aké boli dôsledky ruského útoku s vysvetlením, že tak urobí až po skončení vojny.

Hovorcovo vyhlásenie odznelo deň po tom, ako sa po niekoľkých týždňoch prvýkrát objavil v televízii náčelník HUR Kyrylo Budanov, ktorý mal byť podľa správ ruských propagandistických médií pri májovom útoku vážne zranený. Na Budanovovi však neboli v utorok badateľné žiadne zjavné následky zranení.

V popredí šéf Ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov

Podľa zistení britského týždenníka The Economist Rusko od vlaňajšieho začiatku invázie na Ukrajinu zaútočilo na sídlo HUR už prinajmenšom dvakrát. Prvý raz v marci 2022 a druhý raz koncom mája 2023. Cieľom týchto útokov mala byť údajne eliminácia 37-ročného Kyryla Budanova.

Po útoku z 29. mája, pri ktorom Rusi zaútočili na kyjevské sídlo HUR balistickými raketami, riadenými strelami a dronmi, prokremeľské médiá tvrdili, že Budanov bol ťažko zranený či dokonca upadol do kómy a že ho museli evakuovať do Nemecka. „The Economist môže potvrdiť, že ani jedno z týchto tvrdení nie je pravdivé,“ napísal britský týždenník.

Podľa zdrojov The Economist sa Rusi Budanova pokúsili zabiť už najmenej desaťkrát. Šéf HUR sa totiž osobne angažuje v rôznych operáciách, ktoré vyvolávajú znepokojenie Kremľa, napríklad vo vysielaní dronov nad územie Ruska. (dpa, tasr, economist.com)

6:10 Európska komisia v najbližších týždňoch predloží návrh, ktorý by umožnil využitie zmrazených ruských aktív na financovanie obnovy vojnou zničenej Ukrajiny. Na konferencii o rekonštrukcii Ukrajiny v Londýne to v stredu uviedla šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová. Účastníci konferencie v stredu prisľúbili Kyjevu nevojenskú pomoc vo výške niekoľkých miliárd dolárov.

Podľa predsedníčky Európskej komisie (EK) by mal byť tento návrh predložený ešte pred letnými prázdninami. Podľa nej je využitie zmrazeného majetku ruského štátu na povojnovú obnovu Ukrajiny legitímne, pretože voči vinníkovi takmer 16 mesiacov trvajúcej vojny „musí byť vyvodená zodpovednosť“, informuje agentúra DPA.

V podobnom zmysle sa v stredu vyjadril aj britský minister zahraničných vecí James Cleverly. Vláda Spojeného kráľovstva podľa neho „preskúma všetky legálne možnosti – doma aj na medzinárodnej scéne“ – v záujme toho, aby Rusko muselo zaplatiť za deštrukciu, ktorú spôsobilo a stále spôsobuje na Ukrajine.

Ruský veľvyslanec v Londýne Andrej Kelin v stredajšom rozhovore pre britskú televíziu Sky News označil tieto snahy za nezákonné s tým, že by išlo o krádež ruských financií. Británia a ďalšie západné krajiny podľa Sky News by chceli na obnovu Ukrajiny použiť zmrazené ruské aktíva v celkovej hodnote približne 350 miliárd dolárov.

Na dvojdňovej konferencii venovanej obnove Ukrajiny sa v stredu a vo štvrtok zúčastňujú v Londýne delegáti z viac než 60 krajín sveta.

V prvý deň podujatia spojenci prisľúbili Ukrajine pomoc nevojenského charakteru v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktorá bude venovaná na rekonštrukciu infraštruktúry, boj proti korupcii či na podporu snáh Kyjeva o vstup do EÚ. Účastníci tiež vyzvali veľké súkromné spoločnosti, aby investovali na Ukrajine a zapojili sa tak do obnovy ukrajinskej ekonomiky, informuje agentúra AP.

Svetová banka zatiaľ odhaduje celkové náklady na rekonštrukciu Ukrajiny na približne 411 miliárd dolárov. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ však v stredu na londýnskej konferencii upozornil na to, že Rusko ďalším pokračovaním svojej agresie „každý deň spôsobuje Ukrajine nové straty“.