Nádej zhasla. Päť členov posádky stratenej ponorky je mŕtvych. Došlo k implózii?

Odborníci po prezretí úlomkov skonštatovali, že miniponorka implodovala, uviedol kontradmirál John Mauger z USCG. Nehodu podľa neho nemohol nikto prežiť, rodinám ľudí na palube ponorky v mene americkej pobrežnej stráže vyslovil úprimnú sústrasť. Zároveň nevedel potvrdiť, či telá pasažierov budú schopní vytiahnuť na hladinu. „Je to neuveriteľne neúprosné prostredie,“ dodal.

USCG predpokladá, že k implózii došlo 487 metrov od prednej časti vraku Titanicu. Teda v oblasti, kde nie sú žiadne trosky z potopeného parníka.

„Domnievame sa, že nášho generálneho riaditeľa Stocktona Rusha, (podnikateľa) Shahzadu Dawooda a jeho syna Sulemana, (podnikateľa) Hamisha Hardinga a (hlbokomorského prieskumníka) Paula-Henriho Nargeoleta sme bohužiaľ stratili,“ napísala spoločnosť OceanGate vo vyhlásení zverejnenom tesne pred vyjadrením USCG.

Podľa americkej pobrežnej stráže je zatiaľ priskoro na určenie, kedy k implózii došlo. Sonarové bóje vo vodách Atlantiku však za uplynulých 72 hodín nezaznamenali „žiadnu katastrofickú udalosť“, povedal Mauger.

Zvuky? Z ponorky neboli

Podľa jeho slov sa nezdá, že by predtým zaznamenané zvuky podobné búchaniu súviseli s miniponorkou, keďže boli zaznamenané na iných miestach dna oceánu.

Odborník z pátracieho tímu priblížil, že pri vraku parníka Titanicu našli päť väčších trosiek miniponorky vrátane prednej časti plavidla. Britská BBC s odkazom na potápačského experta Davida Mearnsa uviedla, že na dne mora sa našli „pristávací rám a zadný kryt stratenej ponorky“. Mearns bol priateľom cestujúcich na palube Titanu.

Mearns, ktorý osobne pozná dvoch z piatich mužov na palube miniponorky, túto informáciu dostal od ľudí oboznámených s pátraním. Trup stratenej miniponorky sa však podľa neho zatiaľ nenašiel.

Pole trosiek pri vraku parníka Titanic na dne Atlantického oceánu lokalizoval diaľkovo ovládaný robot (ROV). Podľa internej správy americkej pobrežnej stráže boli trosky nájdené blízko vraku Titanicu vyhodnotené ako súčasť vonkajšieho trupu ponorky Titan.

Jednou z variant toho, čo sa na ponorke stalo, je implózia (deštrukcia alebo zrútenie spôsobené podtlakom, prudké vyrovnanie tlakov smerom dovnútra, opak explózie, pozn. red.) Ak by plavidlo implodovalo, pasažieri na palube Titanu by okamžite zomreli a ani by nevedeli, že je problém, povedal pre BBC bývalý lekár amerického námorníctva Dale Mole.

Nájdenie rámu a krytu podľa odborníka implóziu naznačuje. „Smrť by bola okamžitá," povedal pre BBC.

Táto možnosť by bola tragická, ale podľa Mola by bolo uviaznutie vo vnútri plavidla pre posádku Titanu oveľa horšou alternatívou. „Bola by im zima, dochádzal by im kyslík. Ak ich nebolo možné zachrániť, toto bol najlepší možný scenár," dodal.

Pátranie po stratenom plavidle vo štvrtok prekročilo kritickú hranicu, keď sa na palube podľa výpočtov USGC mali minúť zásoby vzduchu.

Plavidlo používané na cesty k vraku slávneho britského parníka sa v severnom Atlantiku stovky kilometrov od kanadského pobrežia stratilo v nedeľu večer krátko po ponorení. Podľa spoločnosti OceanGate Expeditions, ktorej patrí, malo kyslík na 96 hodín.

Táto doba dnes uplynula bez toho, aby rozsiahla medzinárodná pátracia operácia priniesla želaný výsledok. Kalkulácie ohľadom zásoby kyslíka pritom vychádzajú z predpokladu, že Titan zostal neporušený.

Či už posádke kyslík došiel, však nemožno s istotou povedať, pretože uvedený čas je odhadom založeným na bežnej intenzite spotreby. Experti podľa agentúry AP zdôrazňovali, že dobu je možné istými opatreniami predĺžiť.

Podľa dôstojníka americkej pobrežnej stráže Johna Maugera, ktorý pátraciu akciu vedie, bolo treba brať do úvahy tiež ľudskú vôľu prežiť. Takže pokračujeme v pátraní a v záchranných prácach tým, že dnes ráno zapájame tieto nové prostriedky," uviedol ešte skôr v rozhovore s televíziou NBC.

AP vysvetľuje, že cestu k záchrane posádky komplikovalo viacero prekážok. Aj keby sa ponorku podarilo nájsť včas a nepoškodenú, museli by k nej krízoví pracovníci dopraviť záchranné vybavenie a pokiaľ možno ju dostať na hladinu. Vrak Titanicu sa nachádza v hĺbke asi 3 800 metrov a vyzdvihnúť čokoľvek z takej hĺbky je extrémne zložité.

Pátranie dnes naberalo na intenzite, keď do oblasti mierili posily z Francúzska a Británie. Krátko po poludní SELČ dorazila do vôd okolo vraku Titanicu francúzska loď s robotom, ktorý sa dokáže pohybovať aj štyri kilometre pod morskou hladinou. Americká pobrežná stráž informovala, že iný robot vyslaný posádkou kanadskej lode začal ponorku hľadať pri dne oceánu. Podľa BBC rozsah operácie s príchodom očakávaných posíl zdvojnásobil.

Hľadanie sa sústredilo na oblasť, kde v utorok a stredu záchranári zachytili pod vodou šírenie zvukov, ktoré médiá spočiatku popisovali ako pravidelné búchanie. Ponorku dlhú necelých sedem metrov hľadali tímy v oblasti veľkej zhruba ako celé Belgicko, a to až do hĺbky 4 000 metrov.

Titan, ktorý patrí spoločnosti OceanGate Expeditions, viezol okrem šéfa firmy Stocktona Rusha aj britského dobrodruha Hamisha Hardinga, francúzskeho znalca Titanicu Paula-Henriho Nargeoleta a britského podnikateľa s pakistanskými koreňmi Shahzadu Dawooda a jeho syna Sulemana.