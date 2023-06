Manželka šéfa zmiznutej ponorky je potomkom páru, ktorý sa potopil s Titanicom

Manželka Stocktona Rusha, šéfa spoločnosti OceanGate a jedného z ľudí na palube ponorky stratenej pri plavbe k vraku Titanicu, je potomkom slávneho páru, ktorý zahynul v roku 1912 pri potopení tejto britskej zaoceánskej lode. Uviedol to denník The New York Times (NYT), podľa ktorého je Wendy Rushová prapravnučkou obchodného magnáta Isidora Strausa a jeho manželky Idy, jedných z najbohatších pasažierov prvej a poslednej plavby Titanicu.