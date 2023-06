Rakety rozbili bránu Krymu. Rusom bude chýbať pri obrane

Pre Rusov to nie je až taký tvrdý úder, ako keď im vlani v októbri vyletel do vduchu kus Kerčského mostu. Na 484. deň invázie, ktorý im presekol jednu z kľúčových zásobovacích tepien medzi Krymom a okupovanými časťami Chersonskej a Záporožskej oblasti, ale rozhodne nebudú v dobrom spomínať.

Raketový útok vo štvrtok ráno vyradil z prevádzky most cez Sivašský záliv v Azovskom mori na Ruskom anektovaný Krym. Je to jedna z troch spojníc polostrova s pevninou. Bez nich by sa zmenil na izolovaný ostrov.

Október 2022: Krymský most horí, cesta sa prepadla Video

Pre okupantov na Kryme je najdôležitejší Kerčský most spájajúci Krym s ruskou pevninou. Ten zhruba pred trištvrte rokom na niekoľko týždňov ochromila mohutná explózia. Zoči-voči pomaly sa rozbiehajúcej ukrajinskej protiofenzíve však pre Moskvu rastie aj význam mostov vedúcich z Krymu do susednej Chersonskej oblasti. Tú Kremeľ spolu so Záporožskou oblasťou a s dvoma regiónmi Donbasu anektoval vlani v septembri. A práve odtiaľ sa teraz očakáva útok Kyjeva v snahe preseknúť alebo aspoň priškrtiť pozemný koridor Moskvy do juhoukrajinských oblastí, ktoré si nezákonne privlastnila.

„Úder na Čonharský most je mimoriadne vážnou hrozbou pre pozemný koridor na Krym,“ pripustil ruský vojnový bloger Sergej Mardan. „Týmto mostom sa prevážalo až 70 percent nákladu,“ poznamenal na platforme Telegram.

Ruské okupačné úrady potvrdili, že novší most aj paralelný starší, ktorý slúžil ako rezervný, zasiahli štyri britské rakety Storm Shadow. Londýn iba minulý mesiac potvrdil ich dodanie Kyjevu. S dosahom až 300 kilometrov sú to rakety so zatiaľ najdlhším doletom, aké západní spojenci napadnutej krajine poskytli. Bez nich by Ukrajinci na Čonharský most vzdialený 120 kilometrov od frontovej línie nedosiahli.

Okupačné úrady oznámili, že trasa cez Čonhar sa na niekoľko týždňov, kým budú trvať opravy, uzatvára. Spojenie polostrova s Chersonskou oblasťou bude zabezpečovať obchádzková trasa cez Armiansk.

Obrí požiar na Kryme, dron zasiahol nádrže, tvrdia úrady Video

„Cesta cez Armiansk je krízové, dočasné opatrenie. Táto cesta je mnohonásobne horšia. Je o sto kilometrov dlhšia, cesty sú odporné a hraničný priechod Čaplynka vôbec nie je na to prispôsobený,“ upozornil Mardan.

Na vážnosť situácie upozorňuje telegramový kanál Operacia Z: Vojenkory Russkoj Vesny. „Nepriateľ sa snaží prerušiť zásobovanie našich jednotiek odrážajúcich ofenzívu na juhu. Môže dôjsť aj k pokusu o ofenzívu na chersonskom fronte,“ pripomenuli vojenskí korešpondenti osvedčený vlaňajší postup ukrajinskej armády, ktorá v Chersone intenzívnym ostreľovaním vyradila z prevádzky Antonivský most cez Dneper, odrezala okupantov od zásobovacích trás a tí napokon boli nútení sa z mesta stiahnuť.

Na zničenom Antonivskom moste veje ukrajinská vlajka Video

„Raketovými útokmi na mosty nepriateľ začína kampaň s cieľom odrezať naše trasy na presun vojsk, techniky a munície z Krymu do Chersonskej a Záporožskej oblasti. Po získaní britských rakiet dlhého doletu Storm Shadow má takúto možnosť,“ upozorňujú vojenskí korešpondenti.

Podľa nich zásobovanie vojsk na juhodoneckom a záporožskom fronte sa neobmedzuje len na Krym, ale ide aj cez Donbas, s Chersonskou oblasťou je to však zložitejšie – tam logistika ide cez Krym.

Kachovka: v zaplavených oblastiach pomáhajú aj drony Video

„Po vyschnutí nádrže Kachovka sa očakáva pokus o ofenzívu nepriateľa na chersonskom fronte. Údery na mosty môžu byť prípravou na túto ofenzívu, keď poškodené mosty sťažia rýchly presun ruských posíl,“ varuje Operacia Z: Vojenkory Russkoj Vesny.

Kyjev sa oficiálne k útoku na Čonhar neprihlásil. Rovnako sa vlani nepriznal ani k odpáleniu kamióna na Kerčskom moste. Hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov sa vyjadril iba hmlisto. „Práce v súčasnosti prebiehajú a budú pokračovať. Je to systematická práca bezpečnostných a obranných síl, hnutia odporu a miestneho obyvateľstva, ktoré čaká na návrat ukrajinskej legitímnej moci na tieto územia. Dá sa len predpovedať, čo bude ďalej,“ citovala Jusova BBC.

Poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko bol vo svojej reakcii otvorenejší. „Máte smolu: ruská protivzdušná obrana je bezmocná proti západným raketám Storm Shadow a Taurus,“ odkázal okupantom na Telegrame. Pripustil, že Čonharský most sa na prvý pokus nepodarilo úplne zničiť, opravovať ho však podľa neho nemá zmysel. „Všetko, čo sa tentoraz nedotiahlo, sa podarí zajtra alebo pozajtra. Čonharský most bude skôr či neskôr zničený. Pretože západné strely s plochou dráhou letu presne zasiahnu cieľ,“ predpovedal.

Len pár hodín po útoku na Čonharský most ruský prezident Vladimir Putin zvolal mimoriadne zasadanie bezpečnostnej rady štátu, ktorá za normálnych okolností zasadá v piatok. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však po krízovej schôdzke odmietol útok na krymský most komentovať.

Viacerí analytici i vojnoví korešpondenti pritom očakávali rázne stanovisko Kremľa a ministerstva obrany. K útoku totiž došlo iba dva dni po tom, čo minister obrany Sergej Šojgu vyhlásil: „Vedenie ukrajinských ozbrojených síl plánuje údery na územie Ruskej federácie vrátane Krymu raketami HIMARS a Storm Shadow. Použitie týchto rakiet mimo oblasti špeciálnej vojenskej operácie by znamenalo plnohodnotné vtiahnutie USA a Spojeného kráľovstva do konfliktu a znamenalo by okamžité údery na rozhodovacie centrá na ukrajinskom území.“

„Ide o priamu výzvu velenia Ozbrojených síl Ukrajiny Šojguovi. Aká bude odpoveď Sergeja Šojgua?“ pýta sa s neskrývanou netrpezlivosťou na Telegrame kremeľský politológ Sergej Markov.

Ešte tradične drsnejšie sa po zásahu Čonharského mosta vyjadril Jevgenij Prigožin. Zakladateľ Vagnerovej žoldnierskej armády vyjadril presvedčenie, že aj najnovšie prekročenie červených čiar zo strany Kyjeva zostane bez odozvy Moskvy. „Červené línie nám už dlho chýbajú, ostali nám len hnedé pruhy na trenírkach,“ cituje Prigožina jeho tlačová služba.