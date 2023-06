Silné búrky drancovali Nemecko aj Česko. Zničené sú budovy aj autá

Nemecká meteorologická služba tento týždeň varovala pred silnými búrkami so značným množstvo zrážok, ktoré udreli vo štvrtok.

Nemecký národný železničný prepravca Deutsche Bahn uviedol, že z dôvodu poškodenia búrkou bola uzavretá hlavná trať medzi Hamburgom a Berlínom a rovnako aj trasa medzi Kasselom a Göttingenom.

Nedávny Lejak v Bratislave 'utopil' autá v podjazde na Ružinovskej ulici Video Zdroj: TV Pravda

Búrka skomplikovala dopravu na cestách aj na železniciach. Nemecké dráhy Deutsche Bahn (DB) varovali, že kvôli nepriaznivému počasiu jazdia vlaky s meškaniami, niektoré spoje museli byť zrušené. Popri trati medzi Berlínom a Hamburgom, ktorú sa popoludní podarilo sprevádzkovať, boli uzavreté úseky z Göttingenu a Bebry do Kasselu, diaľkové vlaky IC nejazdili ani medzi Frankfurtom nad Mohanom a Münsterom. Trate počas dňa dráhy s obmedzeniami sprevádzkovali, cestujúcim ale aj tak umožnili jazdu odložiť. Lístky, ktoré boli pre dnešný deň vydané, môžu ľudia využiť neskôr.

Zosuv bahna v Horných Frankoch v noci úplne zastavil premávku na diaľnici A9, čo vytvorilo asi 16-kilometrovú kolónu. Polícia uviedla, že na niekoľkých sto metroch diaľnice ležalo až desať centimetrov bahna a štrku.

Problémy postihli aj leteckú dopravu. Prevádzka bola narušená okrem iného na letisku Lipsko/Halle, čo doľahlo najmä na nákladné lety. V Mníchove od štvrtkového večera do noci na dnes nemohlo pristáť asi dvadsať lietadiel, ktoré nakoniec dosadli na iných letiskách. Odrieknuté bolo v Mníchove asi 60 letov. Meškanie a rušenie letov sa týkalo tiež Düsseldorfu a Frankfurtu nad Mohanom.

Supercela si prešla aj Českom

Očakávané silné búrky, pred ktorými opakovane varovali meteorológovia, dorazili vo štvrtok neskoro večer do Česka. Na západe republiky sa okolo 23.00 h vyskytla aj supercela. Nie je možné vylúčiť ani vznik tornád alebo záplavy, ktoré zasiahli susedné Nemecko.

Búrky sa začali pred 22.00 h nad hraničným priechodom Rozvadov v okrese Tachov.

Supercela prešla okresom Sokolov. Najvyšší stupeň varovania platí pre západnú polovicu Čiech, konkrétne pre Prahu, Karlovarský, Plzenský, Úsťanský a Liberecký kraj, ako aj časti Stredočeského a Juhočeského kraja, a to od 18.00 h vo štvrtok do 04.00 h v piatok, informovali webové Novinky.cz.

V Prahe musela medzitým neplánovane pristáť letecká linka z Londýna do Mníchova, rovnako ako let z Osla do Mníchova, keďže letecká prevádzka najmä nad nemeckou spolkovou krajinou Bavorsko je pre nepriaznivé počasie obmedzená.

Hlavné mesto ČR zasiahla búrka sprevádzaná hustým dažďom a bleskami okolo 00.47 h.

V Plzni sa búrky objavili po 23.00 h. Sprevádzal ich silný vietor a dážď. Zhruba v rovnakom čase sa búrky prihnali aj do okresu Cheb. V Plzenskom kraji mali hasiči do polnoci 26 výjazdov, najmä z dôvodu popadaných stromov na komunikáciách.

Na železničnej trati medzi mestami Planá a Domažlice je kalamita, pre ktorú až do rána nepôjdu vlaky.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) po polnoci uviedol, že hoci sa stále vyskytujú intenzívne búrky najmä v Karlovarskom a Úsťanskom kraji, búrky neboli také extrémne, ako sa predpokladalo. „Dôvodom bude zrejme mocnosť zádržnej vrstvy a tiež absencia prúdenia vo výške zhruba troch kilometrov. Naďalej je však potrebné dávať si pozor na lokálne búrky,“ varoval ČHMÚ.

Okolo polnoci sa silné búrky vyskytovali najmä v Karlovarskom kraji a v okrese Rakovník, kde by mohli padať aj veľké krúpy; niekde majú dosahovať až veľkosť tenisových loptičiek. Búrky tiež sprevádza veľmi vysoká blesková aktivita.