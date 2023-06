Ukrajinci zaznamenávajú značné územné zisky, tvrdí Prigožin

Šéf ruskej Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti Jevgenij Prigožin obvinil ruské armádne velenie zo zatajovania skutočného stavu vývoja bojov na Ukrajine. V audionahrávke zverejnenej na komunikačnej platforme Telegram uviedol, že ukrajinské územné zisky sú značné a že ďalší ukrajinský postup by mohol zvrátiť doterajšie úspechy ruských síl. Informoval o tom ruský nezávislý informačný portál The Moscow Times.

„V prospech nepriateľa boli stratené ohromné časti,“ uviedol Prigožin. Ukrajinské sily podľa neho ovládli nielen dedinu Pjatychatky, ktorej oslobodenie potvrdil Kyjev, ale tiež napríklad Urožajne neďaleko mesta Tokmak, ktoré mnoho vojenských expertov považuje za kľúčový cieľ pre ukrajinskú armádu pri možnom postupe smerom na juh k Azovskému moru.

Ukrajinci podľa neho už smerom na Azovské more postupujú, a to konkrétne k ústiu rieky Moločna. Ruskí provojnoví blogeri o tomto postupe však neinformujú, pretože nemajú do oblasti prístup a všetky informácie „sa taja“, tvrdí tiež šéf žoldnierov.

„Ak nepriateľ dosiahne ústie rieky Moločna, tak väčšina území, ktoré boli ovládnuté počas špeciálnej vojenskej operácie (ruskej invázie na Ukrajinu, pozn. ČTK), sa nepriateľovi vráti,“ vyhlásil Prigožin. „Rusko sa jedného dňa zobudí a uvedomí si, že Krym už prešiel pod Ukrajinca,“ varoval.

Ruskí vojaci nemajú dostatok zbraní a munície, aby mohli zamedziť ukrajinskému postupu, a stretávajú sa tiež s nedostatkom personálu, vyhlásil tiež Prigožin. V niektorých jednotkách podľa neho chýba až 50 alebo 60 percent vojakov.

Prigožin tiež obvinil ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka ruského generálneho štábu Valerija Gerasimova, že zámerne klamú ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. „Šojgu a Gerasimov na to idú jednoducho. Lož musí byť obrovská, aby sa jej dalo uveriť,“ uviedol Prigožin. K Putinovi sa podľa neho napríklad nedostali správy o „tisícke zničených tankov a pancierovaných vozidiel“ v bojoch o Bachmut na východe Ukrajiny.

Prigožin sa už v minulosti opakovane púšťal do ostrej kritiky ruských armádnych špičiek. Jeho Vagnerova súkromná vojenská spoločnosť sa v minulých mesiacoch mohutne angažovala v bojoch o Bachmut. Prigožin sa pritom napríklad sťažoval, že ruská armáda zámerne jeho mužom neposkytuje dostatok munície. V máji napokon Prigožin oznámil ovládnutie Bachmutu.