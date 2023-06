Explózia v čínskej oceliarni zabila štyroch ľudí a piatich zranil

Štyria ľudia zomreli pri výbuchu v oceliarni na severovýchode Číny v meste Jing-kchou. Ďalších piatich hospitalizovali so zraneniami. V piatok o tom informovalo vedenie mesta. Vysoká pec firmy Yingkou Iron and Steel Co. explodovala vo štvrtok ráno, uviedol vo vyhlásení Úrad pre riadenie núdzových situácií mesta Jing-kchou, ktoré leží východne od Pekingu v provincii Liao-ning.