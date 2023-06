Taliani navrhli previezť medvedicu ľudožrútku do Rumunska

Medvedica Gaia, označovaná aj ako JJ4, ktorá začiatkom apríla podľa miestnych úradov zabila v horách na severe Talianska bežca, by mohla byť prevezená do Rumunska do medvedej rezervácie. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na súd v meste Trident, ktorý rozhoduje o sťažnosti ochrancov zvierat proti utrateniu zvieraťa.

Súd v Tridente do 13. júla pozastavil výkon rozhodnutia vedenia provincie Tridentsko o utratení medvedice. Vyzval tiež úrady provincie, aby do tej doby zvážili, ako by bolo možné šelmu previezť do rezervácie v Rumunsku, ktorá leží pri meste Zarnești. V tej žije na asi 70 hektároch teraz viac ako stovka medveďov.

Talianski ochrancovia zvierat zo združenia Lav už skôr uviedli, že by prevoz Gaiy do Rumunska zaistili, za dohľadu nemeckého veterinára Klausa Günthera Friedricha. Tridentské úrady však namietajú, že ochrancovia zvierat nevysvetlili, ako konkrétne a bezpečne chcú prevoz vykonať.

Medvedica Gaia, ktorá má podľa talianskych médií 17 rokov, je teraz v záchrannej stanici pre zvieratá neďaleko Tridentu. Podľa miestnych úradov analýza DNA potvrdila, že začiatkom apríla napadla a smrteľne zranila dvadsaťšesťročného Andreu Papiho v tridentskom pohorí Brenta. Ochrancovia zvierat tvrdia, že majú expertízy odborníkov, podľa ktorých na mužov zaútočil samec. Niektorí tiež Gaiu obhajujú s tým, že zrejme bránila svoje mláďatá. Nie je teda jasné, ako sa udalosti presne zbehli. Tri jej medvieďatá sú teraz bez matky vo voľnej prírode, uviedli aktivisti.

Medvedica JJ4 patrí do druhej generácie tridentských medveďov, ktorí sa tam do voľnej prírody vrátili na konci 90. rokov minulého storočia v rámci programu financovaného z európskych fondov. Do hôr bola vtedy vypustená desiatka medveďov zo Slovinska. Odvtedy ale ich počet presiahol stovku, čo kritizujú poľnohospodári, chovatelia dobytka aj miestne úrady. Tie by chceli počet medveďov žijúcich v tejto turistov hojne vyhľadávanej oblasti znížiť.