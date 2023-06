Schyľuje sa v Rusku k prevratu? Prigožin sa veleniu vyhráža likvidáciou. Rusov vyzýva k ozbrojenej vzbure: Je nás 25-tisíc bojovníkov

Prigožin dnes večer obvinil ruskú pravidelnú armádu, že ostreľovala pozície jeho skupiny, a vyzval Rusov, aby sa pripojili k 25-tisíc bojovníkom, ktorí sa chcú vysporiadať s bezprávím v krajine, vyplýva z informácií spravodajských serverov.

V dôsledku ruského úderu podľa Prigožina mnoho žoldnierov zomrelo. Podľa zahraničných agentúr tiež Prigožin uviedol, že na bombardovanie ruskej armády „odpovie“ a že je potrebné zastaviť „zlo ruského armádneho vedenia“. FSB neskôr vyzvala vagnerovcov, aby „neplnili trestné príkazy Prigožina a prijali opatrenia na jeho zadržanie,“ informoval bieloruský opozičný web Nexta.

Ruské ministerstvo obrany reagovalo, že Prigožinovo vyhlásenie „nezodpovedá realite“ a označilo ho za provokáciu. „Ruské ozbrojené sily naďalej plnia bojové misie“ na Ukrajine, dodalo.

Podľa Nexty centrálu Vagnerovej skupiny v Petrohrade prehľadali špeciálne jednotky.

Kremeľ aktivoval plán „Pevnosť“

V Rusku po vyjadreniach Prigožina aktivovali plán „Pevnosť“, ktorý predpokladá núdzové zhromaždenie personálu a prevzatie kontroly nad obzvlášť dôležitými zariadeniami krajiny, informuje ukrajinská agentúra Unian s tým, že štátni zamestnanci v Moskve dostali príkaz „byť v kontakte a nikam nechodiť“.

Plán tiež počíta s pripravenosťou odraziť vonkajší útok. Podľa zdrojov Unianu zo sociálnej siete VKontakte dochádza v Rostovskej oblasti k vyzbrojovaniu vojenského personálu. „Som v zálohe, mojich 30 ľudí už poslali po vybavenie. Dostávajú nepriestrelné vesty, zbrane, čakajú na obrnené transportéry," povedal nemenovaný činiteľ z pohraničnej oblasti v Rostove.

Informáciu o vyzbrojení personálu potvrdil Unianu aj druhý zdroj z prostredia pohraničných útvarov. Obaja vojaci zároveň ubezpečili, že nerozumejú, na čo presne sa pripravujú a čo sa presne deje. Príkaz dostali bez vysvetlenia.

Prigožin v noci na sobotu uviedol, že jeho vojaci prekročili hranicu z Ukrajiny do Ruska a zničia kohokoľvek, kto im bude stáť v ceste, informuje agentúra Reuters. Vagnerovci sú vraj teraz v Rostove na Done na juhozápade Ruska.

Obrnené vozidla v Moskve i Rostove

Stanica BBC s odvolaním sa na zdroje blízke silovým štruktúram uviedla, že FSB v spolupráci s ruskou národnou gardou rozmiestňuje kontrolné stanovištia na ceste z Voroneža a Rostova na Done do Moskvy. Na uliciach v centre Rostova na Done sa podľa fotografií šírených na platforme Telegram pohybujú obrnené vozidlá, uviedla aj BBC. Práve z Rostova na Done podľa Prigožina viedlo ruské ministerstvo na wagnerovke útok.

Obrnené vozidlá sa neskoro v noci objavili aj v ruskej metropole. „V Moskve boli v noci na sobotu posilnené bezpečnostné opatrenia, zvláštne jednotky sú v pohotovosti,“ informuje agentúra TASS. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach je vidieť obrnené vozidlá v uliciach.

Podľa ukrjainskej agentúry Unian dostali ruské bezpečnostné jednotky povolenie strieľať „pri akomkoľvek pokuse o agresiu“. Povolaní boli nielen poriadkoví policajti, ale aj obávaná Federálna služba jednotiek národnej gardy Rosgvardia. Práve jej dnes večer Prigožin adresoval výzvu, aby sa jej členovia pridali na stranu vagnerovcov.

„Bezpečnostné opatrenia v Moskve boli posilnené, všetky najdôležitejšie objekty, štátne orgány a objekty dopravnej infraštruktúry sú pod zvýšenou ostrahou,“ uviedol TASS s odvolaním sa na bezpečnostného činiteľa. V pohotovosti sú oddiely rýchlej reakcie aj polovojenské policajné jednotky OMON.

Ruský generál a veliteľ vzdušných síl Sergej Surovikin s automatickou puškou v ruke vyzval vagnerovcov, aby poslúchli rozkazy prezidenta Putina. „Vyzývam vás, aby ste prestali. Nepriateľ len čaká na vyhrotenie našej vnútropolitickej situácie – toto v tomto ťažkom čase nemôžeme nepriateľovi dať,“ povedal vo videu na sociálnych sieťach.

Ruský národný protiteroristický výbor (NAK) podľa TASS vyzval Prigožina, aby zanechal protiprávneho konania. FSB v súvislosti s výrokmi šírenými Prigožina a na základe podozrenia z vyzývania na ozbrojenú vzburu začala trestné stíhanie, uviedla ruská štátna agentúra. Prigožinovi teraz hrozí trest od 12 do 20 rokov väzenia, uviedla ruská generálna prokuratúra.

„Dňa 23. júna 2023 začalo Vyšetrovacie oddelenie ruskej Federálnej bezpečnostnej služby legálne a odôvodnene trestné konanie proti J. Prigožinovi podľa článku 279 trestného zákonníka Ruskej federácie vo veci organizovania ozbrojeného povstania. Jeho konanie bude riadne právne posúdené," uvádza sa vo vyhlásení prokuratúry štátnou agentúrou.

Moskovské riaditeľstvo FSB je v pohotovosti, informovala BBC s odvolaním sa na svoje zdroje. FSB označila Prigožinove vyhlásenia a činy za výzvy na začatie občianskeho konfliktu a „nôž do chrbta ruskej armáde“, uviedla agentúra TASS.

Poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko na Twitteri uviedol, že od momentu, ako Prigožin zverejnil svoju výzvu, začali ruskí poskytovatelia internetových služieb blokovať správy na Googli. Prístup k službe malo krátko po polnoci iba 25 % používateľov.

Útok prišiel z tyla

„Na tábory Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti bol podniknutý raketový úder. Mnoho obetí. Podľa informácií očitých svedkov z radov bojovníkov bol úder vedený zo strany tylu, bol teda podniknutý vojakmi spadajúcimi pod ruské ministerstvo obrany,“ citovala nahrávku Meduza.

BBC upozornila, že informácie o Prigožinovom obvinení pochádzajú z audiozáznamu na telegramovom kanáli s názvom Tlačová služba Prigožina, v ktorej hovorí niekto, kto znie ako šéf žoldnierov. Tento kanál obvykle zverejňuje Prigožinove vyhlásenia.

„Potajomky nás oklamali, snažili sa nás pripraviť o možnosť brániť naše domovy… Boli sme pripravení urobiť ústupky ministerstvu obrany, odovzdať zbrane, aby sme našli riešenie, ako budeme ďalej brániť našu krajinu. Ale títo špinavci sa neupokojili. Videli, že nás nezlomili, a zaútočili na naše tábory,“ povedal vo videoodkaze, ktorý na platforme Telegram zverejnila jeho tlačová služba.

Rusi, neklaďte odpor

Šéf vagnerovcov prisľúbil, že „zastaví“ najvyššie vedenie ruskej armády a vyzval Rusov, aby nekládli odpor jeho silám. „Tí, ktorí zničili našich chlapov, ktorí zničili životy mnohých desiatok tisíc ruských vojakov, budú potrestaní. Žiadam, aby nikto nekládol odpor,“ citovala ho agentúra Reuters.

„Je nás 25 000 (bojovníkov), a ideme zistiť, prečo sa v krajine deje chaos,“ povedal Prigožin. „Kto chce, nech sa pridá. Musíme ukončiť tento neporiadok,“ dodal.

Zároveň vysvetlil, že „nejde o vojenský prevrat, ale o pochod za spravodlivosť“. Bezprostredne nebolo jasné, aké sú Prigožinove ciele a či jeho hrozby mierili proti Kremľu, konštatoval britský denník The Guardian.

Spojené štáty pozorne sledujú vývoj v Rusku po vyhrážkach Prigožina veleniu ruskej armády, uviedla CNN s odvolaním sa na amerických činiteľov. Je to podľa nich niečo iné ako bežná rétorika Prigožina, ktorý vedenie armády kritizuje dlhodobo. Agentúra Reuters hovorí o najväčšej domácej kríze pre ruského prezidenta Vladimíra Putina od februára minulého roka, kedy začal útok proti Ukrajine

„Toto je skutočné,“ povedal televízii jeden z amerických predstaviteľov.

Prigožin sa v minulosti opakovane púšťal do ostrej kritiky ruských armádnych špičiek. Jeho Wagnerova súkromná vojenská spoločnosť sa v minulých mesiacoch mohutne angažovala v bojoch o Bachmut. Prigožin sa pritom napríklad opakovane a veľmi nevyberavo sťažoval, že ruská armáda zámerne jeho mužom neposkytuje dostatok munície. V máji nakoniec Prigožin oznámil ovládnutie Bachmutu, jeho bojovníci sa potom z mesta a jeho okolia stiahli.