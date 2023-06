Ukrajinský generál: Hlavnú silu sme ešte do bojov nenasadili, hľadáme slabé miesta Rusov

Veliteľ pozemných síl ukrajinskej armády generál Olexandr Syrskyj potvrdil, že hlavná časť ofenzívnych rezerv sa ešte len má zapojiť do boja proti Rusku, informuje denník The Guardian.

„Všetko je ešte pred nami,“ uviedol Syrskyj v exkluzívnom rozhovore pre The Guardian, ktorý sa uskutočnil na vojenskej základni na východe Ukrajiny.

„Každý chce veľké víťazstvo dosiahnuť okamžite a naraz,“ povedal. „My tiež, musíme však byť pripravení, že tento proces istý čas potrvá,“ povedal. Dodal, že na oboch stranách je sústredených množstvo síl, materiálu a prekážok.

Hľadajú slabé miesta

„Naša hlavná sila sa ešte do bojov nezapojila a v súčasnosti hľadáme, skúmame slabé miesta v obrane nepriateľa. Všetko je stále pred nami,“ povedal.

Ofenzíva pokračuje, Ukrajinci chvália britské tanky Video

„Nepriateľa nesmieme podceniť. Nepriateľ predvídal a naďalej predvída najnebezpečnejšie smery nášho pohybu a buduje tam silnú obranu, cez ktorú je ťažké preniknúť,“ uviedol Syrskyj. Na základe morálky, výcviku a pripravenosti svojich vojakov je však presvedčený, že ukrajinské sily nájdu a využijú voľné miesto.

Generálny štáb ukrajinskej armády na svoju protifenzívu zhromaždil 12 nových brigád. Deväť z nich pripravilo NATO, píše The Guardian. Americký denník The New York Times v piatok napísal, že týchto deväť brigád s 36 000 vojakmi sa má zapojiť do protiofenzívy. Ich výcvik a výzbroj zabezpečili členské krajiny NATO a ich pôsobenie môže byť kľúčové.

Čítajte viac NYT: Do bojov na Ukrajine sa zapájajú vojaci vycvičení Západom, môžu byť kľúčoví

Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová v piatok uviedla, že ukrajinské vojenské rezervy budú aktivované neskôr. „Najdôležitejšie udalosti sú ešte stále pred nami a hlavný (ukrajinský) úder sa ešte len chystá,“ povedala v piatok. Tiež oznámila, že Ukrajina zastavila ruský útok na východe, v rámci ktorého sa Rusi pokúšali postúpiť smerom k mestám Kupiansk a Lyman.

Chopia sa Rusi iniciatívy?

Rusko zaútočilo na viacerých miestach vrátane Kupiansku v Charkovskej oblasti na severovýchode a Lymanu v Doneckej oblasti na východe krajiny, pripomína The Guardian.

Syrskyj uviedol, že ťažké boje prebiehajú v lese neďaleko Bachmutu v Doneckej oblasti, kam Rusi presunuli kľúčové sily z juhu Ukrajiny. Generál vojenskú situáciu na východe Ukrajiny označil za stresujúcu a náročnú, pretože Rusi sa usilujú prevziať iniciatívu.