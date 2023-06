Väzni, ktorým Putin udelil milosť, sa chopili moci v Rostove a tiahnu na Moskvu

Centrum Južného federálneho okruhu Ruska má vyše 1,1 milióna obyvateľov. Leží na rieke Don, neďaleko hraníc s Ukrajinou.

Prigožin žiada, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done. Inak pôjde za nimi do Moskvy Video

V piatok večer Prigožin obvinil ruskú armádu z ostreľovania vagnerovcov táboriacich v tyle a sľúbil odplatu predstaviteľom ministerstva obrany na čele s ministrom Sergejom Šojguom. Neskôr v jednej zo zvukových správ na svojom telegramovom kanáli Prigožin uviedol, že jeho bojovníci smerujú do Rostova, kde sa nachádza veliteľstvo južného vojenského okruhu a takzvanej „špeciálnej vojenskej operácie“, ako prezident Vladimir Putin nazýva svoju vojnu Ukrajine:

„Teraz vstupujeme do Rostova. Jednotky ministerstva obrany, ktoré vyslali, aby nám zablokovali cestu, ustúpili. S deťmi nebojujeme. My deti nezabíjame. Šojgu zabíja deti a do vojny vrhá nevycvičených vojakov, vrátane brancov. Postavil proti nám osemnásťročných chlapcov. Všetko sú to tam deti, mohli by byť vnukmi. Preto títo chlapci budú žiť. Bojujeme len s profesionálmi, ale ak sa niekto iný postaví do cesty, zničíme všetko, čo nám prekáža. Ideme ďalej, ideme do konca!“ vyhlásil Prigožin, proti ktorému ruská tajná služba FSB spustila trestné konanie za výzvu k ozbrojenej vzbure.

V sobotu skoro ráno začali obyvatelia Rostova zverejňovať na sociálnych sieťach množstvo fotografií a videí, na ktorých sa ozbrojení muži zmocňujú administratívnych budov v Rostove. Podľa Rostovského telegramového kanála 161.ru je obsadené veliteľstvo južného vojenského okruhu, budova miestnej FSB a ministerstva vnútra, ako aj správa Rostova. Agentúra TASS na svojich fotografiách z Rostova označila ozbrojených ľudí, ktorí obkľúčili veliteľstvo Južného vojenského okruhu, za bojovníkov vagnerovej skupiny.

Gubernátor Rostovskej oblasti Vasilij Golubev vo svojom telegramovom kanáli vyzval obyvateľov, aby sa zdržali ciest do centra Rostova a ak je to možné, nevychádzali zo svojich domovov.

Podľa Prigožina na ceste do Rostova zostrelili vagnerovci dve ruské vojenské helikoptéry, ktoré sa na nich pokúšali zaútočiť. Prigožin uviedol, že má 25-tisíc bojovníko. „Niektorí z nich zrejme išli severnejšie – smerom na Moskvu,“ píše Moscow Times.

Voronežské úrady v noci informovali o konvoji vojenskej techniky na diaľnici M-4 Don vedúcej do Moskvy a vyzvali obyvateľstvo, aby ju „dočasne“ nepoužívalo. "Situácia je pod kontrolou. Mocenské štruktúry regiónu prijímajú všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti obyvateľov regiónu, “ uviedol telegramový kanál oblastných úradov vo Voroneži.

Moskovský starosta Sergej Sobianin v sobotu ráno zaviedol v metropole „protiteroristické opatrenia“: „Zavádza sa dodatočná kontrola na cestách. Je možné obmedziť organizovanie verejných podujatí,“ oznámil.

V noci bola do Moskvy stiahnutá vojenská technika a zalarmované jednotky FSB a armády.