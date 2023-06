Slovná smršť, ktorá spustila vzburu. Čo presne Prigožin povedal

Spravodajský portál Meduza priniesol doslovný prepis výrokov Prigožina, ktoré vyzneli ako vyhlásenie začiatku vojenského prevratu: „Je nás 25-tisíc a ideme zistiť, prečo sa v krajine deje chaos.“

23. júna. 21:09 moskovského času

Podlo nás oklamali a snažili sa nás pripraviť o možnosť brániť svoje domovy. Boli sme pripravení urobiť ústupky ministerstvu obrany, odovzdať zbrane, nájsť riešenie, ako budeme pokračovať v obrane krajiny. Ale táto spodina sa neuspokojila. Dnes, keď videli, že nie sme zlomení, začali raketové útoky na naše tábory v tyle. Zahynulo obrovské množstvo bojovníkov, našich spolubojovníkov. Rozhodneme sa, ako na toto zverstvo zareagujeme. Ďalší krok bude náš.

Prigožin žiada, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done Video

23. júna. 21:25

Rada veliteľov Súkromnej vojenskej spoločnosti Vagner (SVSV) prijala rozhodnutie. Zlo, ktoré spôsobuje vojenské vedenie krajiny, musí byť zastavené. Pohŕdajú životmi vojakov, zabudli slovo „spravodlivosť“ a my im ho vrátime. Preto tí, ktorí dnes zničili našich chlapov, tí, ktorí zničili desiatky, mnoho desaťtisíc životov ruských vojakov, budú potrestaní.

Žiadam, aby nám nikto nekládol odpor. Každý, kto sa pokúsi klásť tento odpor… Budeme to považovať za hrozbu a okamžite ho zničíme. Vrátane všetkých kontrolných stanovíšť, ktoré sa nám postavia do cesty. Akékoľvek lietadlo, ktoré uvidíme nad našimi hlavami. Prosím všetkých, aby zachovali pokoj a nepodliehali provokáciám, zostali vo svojich domovoch. Po trase našho postupu je vhodné nevychádzať von.

Keď dokončíme, čo sme začali, vrátime sa na front brániť našu vlasť. Prezidentská moc, vláda, ministerstvo vnútra, Národná garda a ďalšie štruktúry budú naďalej fungovať obvyklým spôsobom. Budeme sa zaoberať tými, ktorí ničia ruských vojakov a vrátime sa na front. Spravodlivosť v jednotkách bude obnovená a potom – spravodlivosť pre celé Rusko.

23. júna. 21:41

Šojgu práve zbabelo utiekol z Rostova. O 21:00 zbehol – zbabelo, ako baba. Aby nemusel vysvetľovať, prečo prikázal vzlietnuť helikoptéram, aby zničili našich chlapov, prečo spustil raketové útoky. Tento netvor bude zastavený.

23. júna. 21:49

Je nás 25 tisíc a ideme zistiť, prečo sa v krajine deje chaos. Ako taktická záloha sa očakáva 25 tisíc a strategická záloha je celá armáda a celá krajina. Každý, kto sa chce pridať, nech sa pridá, musíme túto hanbu ukončiť.

23. júna. 22:15

Začali sa objavovať detaily. Minister obrany špeciálne pricestoval do Rostova, aby vykonal operáciu na zničenie SVS Vagnera. Použil delostrelcov a pilotov helikoptér potme, aby nás zničili.

23. júna. 22:29

Toto nie je vojenský prevrat. Toto je pochod spravodlivosti. Náš postup nijako neprekáža vojsku.

23. júna. 22:39

Väčšina armády nás vrúcne podporuje. Prichádzajú správy: „Ďakujem vám! Konečne v armáde nastúpi spravodlivosť. Konečne dosiahnete, že nám dajú muníciu a že nás prestanú predhadzovať na mäso. Práve prišla informácia – v Rostovskej márnici minister obrany nariadil skryť dvetisíc tiel, ktoré sú tam uložené, aby sa neukázali straty.

24. júna. 02:03

Podľa aktuálnej situácie. Dnes nás zasiahol raketový útok. Potom vrtuľníky pracovali. Potom delostrelectvo. Príkazy náčelníka generálneho štábu o zničení SVS Vagner prišli po stretnutí s ministrom obrany Šojguom, na ktorom prijali toto rozhodnutie – zničiť nepoddajné jednotky, ktoré sú pripravené brániť svoju vlasť, ale ich zadky nie.

Momentálne sme na všetkých miestach prekročili štátne hranice. Pohraničníci vyšli v ústrety a objali našich bojovníkov. Teraz vstupujeme do Rostova. Oddiely ministerstva obrany, alebo skôr branci, ktorých nasadili, aby nám zablokovali cestu, ustúpili. S deťmi nebojujeme. My deti nezabíjame. Šojgu zabíja deti a do vojny vrhá nevycvičených vojakov, vrátane brancov. Postavil proti nám osemnásťročných chlapcov. Všetci by mohli byť našimi deťmi a vnúčatami. Preto títo chlapci budú žiť a vrátia sa k svojim matkám.

Bojujeme len s profesionálmi. Ale ak sa niekto postaví do cesty, zničíme všetko, čo nám bude prekážať. Podávame ruku každéhmu. Netreba na túto ruku pľuvať. Ideme ďalej, ideme až do konca.

Čo sa týka vyhlásení o zatknutí. Toto je bratstvo, toto je spravodlivosť, toto je česť, toto je svedomie – to, čo máme. A keď robíte vyhlásenia, nemáte tieto pocity. Boli zničené, tieto pocity. Preto nemôžete pochopiť nič iné ako zradu.

24. júna. 02:29

Náčelník generálneho štábu práve vydal rozkaz zdvihnúť lietadlá a spustiť paľbu na kolóny, ktoré sa pohybujú medzi civilnými vozidlami, medzi nákladnými autami. Je mu jedno, koho zabije. Už rok a pol zabíjajú svojich civilistov namiesto boja s nepriateľom. Chcem sa poďakovať pilotom, ktorí, ako sa práve stalo, odmietli vykonávať zločinecké príkazy.

24. júna. 03:20

Náčelník generálneho štábu sa neupokojuje. Chybou každého afrického diktátora je začať nálety na obytné štvrte. Práve teraz sú vo vzduchu dve lietadlá s číslami 523 a 546, ktoré sa pokúšajú o tieto útoky.

Pamätajte si chlapci. Vaša vlasť neodpustí údery na vlastnom území. Musíme ukázať odvahu a zaútočiť na územie nepriateľa, keď sa naša pechota pohne.

Preto výmysly, ktoré hovoria, že teraz niekomu na fronte bránime v boji, sú výmysly. Nikomu neprekážame. Zločincom, ktorí zničili asi stotisíc ruských vojakov, bránime zachrániť si zadok. Gerasimov a Šojgu.