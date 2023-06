ISW: Prigožin začal ozbrojenú vzburu, zrejme však neuspeje

Šéf ruskej Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti Jevgenij Prigožin zrejme začal ozbrojenú vzburu s cieľom vynútiť si zmenu vedenia ruského ministerstva obrany. Sústredí sa na vedenie ministerstva a veliteľstvo Južného vojenského okruhu v Rostove na Done, nie však na samotný Kremeľ. Pravdepodobne však neuspeje, uviedol v analýze najnovšieho diania v Rusku americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Ozbrojený útok na južné veliteľstvo by mal zásadný dopad na vojnu na Ukrajine, ktorú Rusko vedie, dodáva ISW.

„Mimoriadna aktivácia domácich bezpečnostných zložiek a jasná reakcia Kremľa naznačujú, že Kremeľ o Prigožinových aktivitách s veľkou pravdepodobnosťou nevedel a výslovne sa stavia proti nim,“ píše ISW.

Prigožin žiada, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done. Inak pôjde za nimi do Moskvy Video

Šéf vagnerovcov použil video, o ktorom tvrdí, že zachytáva útok ruských riadnych jednotiek na jeho žoldnierov, na „doteraz najexplicitnejšiu rétorickú eskaláciu voči ruskému ministerstvu obrany“, píše sa v analýze. Prigožinove najnovšie aktivity sú vyvrcholením jeho snahy o udržanie kontroly nad vlastnými žoldniermi a on sám „pravdepodobne vidí povstanie ako snahu o prežitie“, uvádza ISW.

Rostov na Done je úplne kľúčové miesto pre ruské vojnové úsilie na Ukrajine. Sídli tam veliteľstvo Južného okruhu, ktorého 58. kombinovaná armáda sa v súčasnosti rozhodujúcim spôsobom podieľa na obranných operáciách proti ukrajinským protiútokom na juhu Ukrajiny. Je tiež veliteľstvom všetkých ruských vojsk, ktorá pôsobia na Ukrajine, od ktorej hraníc je mesto vzdialené len pár desiatok kilometrov.

Prigožinovým zámerom bolo podľa ISW pravdepodobne získať si priazeň vysokých ruských dôstojníkov a vojenského personálu. Je nepravdepodobné, že by si zabezpečil dostatočnú vojenskú podporu, pretože už v piatok večer s vagnerovcami spriaznený armádny generál Sergej Surovikin odsúdil Prigožinovu výzvu na ozbrojený konflikt, podotýka americký inštitút.

Prigožin obvinil ruské vojenské velenie z útoku na svojich mužov a vyzval na jeho odstránenie. Tvrdia, že jeho vojaci prekročili hranice z Ukrajiny do Ruska a zničia kohokoľvek, kto im bude stáť v ceste. Podľa niektorých zdrojov sú vagnerovci teraz v Rostove na Done na juhozápade Ruska. Ruské silové zložky boli uvedené do stavu zvýšenej pohotovosti. Generálna prokuratúra proti Prigožinovi začala trestné konanie za organizovanie ozbrojeného povstania.