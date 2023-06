Zlý deň pre Putina, zlý deň pre Rusko, zhodujú sa komentátori

Zlý deň pre ruského prezidenta Vladimira Putina, zlý deň pre Rusko, zhodujú sa komentáre v západných médiách o dianí v Rusku po tom, ako šéf Vagnerovej vojenskej spoločnosti Jevgenin Prigožin podnikol kroky na odstránenie vedenia armády a ruské silové zložky boli uvedené do pohotovosti.

„Je tu veľa nejasností a situácia sa stále vyvíja, ale v každom prípade je jasné, že pre Putina to nie sú dobré správy a pre Rusko tiež nie,“ uviedla Jessica Genauerová, odborníčka na medzinárodné vzťahy na austrálskej Flinders University. „Začínajú sa objavovať trhliny v dôsledku toho, že ruská invázia na Ukrajinu nebola úspešná tak, ako Putin očakával,“ dodala Genauerová podľa denníka The Guardian.

Prigožin žiada, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done Video

„Ide o veľmi významný moment. Pre Ukrajinu predstavuje obrovskú príležitosť. Očakával by som, že Kyjev zintenzívni protiofenzívu. Ťažko povedať, ako bude Rusko reagovať, ale v ruských vojenských štruktúrach nastane zmätok, od jednotiek v teréne až po samotné špičky. Pre Putina je to zlý deň,“ uviedol spravodajca denníka The Guardian Luke Harding.

„Putinova krehká diktatúra padla,“ napísal na telegrame šéf ukrajinskej rozviedky Kyrylo Budanov. Ruskí rivali" sa začali požierať navzájom medzi sebou kvôli moci a peniazom", dodal a poznamenal, že tým prišla chvíľa pre vycvičených ukrajinských vojakov na oslobodenie krajiny.

„Džin bol vypustený z fľaše,“ napísal bezpečnostný analytik Frank Gardner pre BBC. Situácia sa môže vyvinúť mnohými spôsobmi, v každom prípade ide však o skvelé načasovanie pre ukrajinskú armádu a jej protiofenzívu, píše Gardner. Kremeľ a vagnerovci teraz podľa neho budú bojovať medzi sebou a stiahnu svoje najlepšie jednotky z ukrajinského frontu. Dianie by tiež mohlo zásadne podkopať morálku ruskej riadnej armády, dodáva analytik.

Popredný kritik Kremľa, šachista a aktivista Garry Kasparov na twitteri napísal, že Rusko už padlo pred rokmi a dnes už nie je štát, ale mafiánsky front, kde jednotlivé frakcie bojujú o moc a peniaze. Agresia týchto zložiek sa bude stupňovať s každým ďalším ukrajinským vojenským úspechom, dodal. „Ktokoľvek bude pri moci, či už to bude Putin alebo niekto iný, bude musieť čeliť vyhrážkam a nestabilite,“ napísal Kasparov.

Mychajlo Podoljak z kancelárie ukrajinského prezidenta označil Prigožinove aktivity za „protiteroristickú operáciu“ a dodal, že „v Rusku sa všetko ešte len začína“, píše BBC.