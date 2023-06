Zachraňujeme Rusko, hovorí Prigožin generálom

Telegramové kanály blízke Javgenijovi Prigožinovi v sobotu ráno zverejnili záznam rozhovoru zakladateľa žoldnierskej armády s námestníkom ministra obrany generálom Junusom-Bekom Jevkurovom a zástupcom náčelníka generálneho štábu generálom Vladimirom Alexejevom, ktorý sa údajne sa odohral na veliteľstve Južného vojenského okruhu v Rostove na Done.

Jevgenij Prigožin v Rostove na Done, v pozadí ozbrojenci Vagnerovcov.

Portál Meduza priniesol video i prepis fragmentov rozhovoru šéfa vagnerovských žoldnierov s námestníkmi námestníkmi ministra Šojgua a náčelníka generálneho štábu Gerasimova. Niekoľko hodín predtým Prigožin obvinil ruské ministerstvo obrany z útoku na tábor vagnerovcov a povedal, že jeho jednotky sa vydali na „pochod za spravodlivosť“ proti ruskému vojenskému vedeniu. Informoval tiež o zostrelení útočiacich vrtuľníkov.

Prigožin: … strieľajú na nás a my ich zostrelíme.

Jevkurov: Zostrelili?

Prigožin: Zostrelili. Už tretí. A všetko zostrelíme, ak ich budete posielať. Pretože vy sa zameriavate na civilistov. Vy likvidujete civilistov. Práve ste zničili autobus s ľuďmi a nemali ste z toho žiadne výčitky svedomia.

Jevkurov: V prvom rade, počujem o tom prvýkrát. Nezovšeobecňuj­me to.

Alexejev: Išiel som hovoriť … [zvyšok nepočuť]

Prigožin (Jevkurovovi): Ja vám vykám, prečo my vy tykáte? Kto ste, aby ste my tykali?

Jevkurov: Nepovedal som ty.

Prigožin: Hej?

Jevkurov: Netykal som vám, hovorím: netreba zovšeobecňovať. Netreba… Ak si proste vykáme.

Prigožin: Áno, ja vám vykám.

Jevkurov: Ak hovoríte… [nepočuteľné] Tak takto. Ale poďme na to aj tak, zamyslime sa – čo robiť? [nepočuteľné]

Prigožin: Ešte raz. Prišli sme sem. Chceme dostať náčelníka generálneho štábu [Gerasimova] a [ministra obrany] Šojguho.

Jevkurov: Náčelník generálneho štábu nie je [nepočuteľný]

Alexejev: (smiech) Vezmite si ho!

Prigožin: Kým nebudú, budeme tu, blokujeme mesto Rostov a ideme do Moskvy.

Jevkurov: Potom vás naozaj veľmi prosím, aby ste odtiaľto stiahli svojich chlapov… [nepočuteľné]

Prigožin: Nie. V žiadnom prípade. Chlapci tu budú.

Jevkurov: Nie. No, to sa u vás deje z pohľadu…

Prigožin: Nezasahujeme do vášho velenia armáde.

Jevkurov: Samozrejme, nemali by ste zasahovať do velenia jednotkám [nepočuteľné], chlapci tam umierajú, rovnako ako všetci ostatní.

Prigožin: Chlapci zomierajú, pretože ich vrháte na mäso.

Jevkurov: (rozptyľuje ho zvoniaci telefón) [nepočuteľné] taká otázka.

Prigožin: Toto nie je rečnícka otázka. Chlapci zomierajú, pretože ich vrháte na mäso. Bez munície, bez ídeí, bez akýchkoľvek plánov.

Jevkurov: Dobre. Áno.

Prigožin: Jednoducho starí klauni.

<strih>

Alexejev: Najviac ma rozčuľuje, že v Kyjeve bude aspoň tri dni sviatok [nepočuteľné].

Prigožin: Kde?

Alexejev: V Kyjeve.

Prigožin: To je nie je nič strašné. Oslava so šampanským v Kyjeve [sa deje], keď sa vzdávate Krasnych Lymanov, Izjumu a všetkého ostatného. Potom je v Kyjeve týždeň sviatok. A my odnikiaľ neutekáme. A preto sme prišli sem, aby sa skončila hanba krajiny, v ktorej žijeme.

Jevkurov: Ak hovoríme takto…

Prigožin: Toto je prvé.

Jevkurov: … začali ste hovoriť takým tónom.

Prigožin: Samozrejme.

Jevkurov: …aký tu môže byť rozhovor?

Alexejev: Chápete, že nie všetci, nie všetci utekajú…

Prigožin: Počujte. Ešte raz. Ešte raz. Keby sme sa s vami rozprávali normálnym tónom, neprišli by sme sem v tankoch. Rozumiete?

Muž mimo záberu kamier: A nevítali by nás paľbou z helikoptér.

Jevkurov: Myslíte si, že všetko, čo teraz robíte, je správne. Je to tak?

Prigožin: Absolútne správne. Zachraňujeme Rusko.