Uspeje Prigožin? Alebo ho zlikvidujú? Otázky a odpovede

Akú má ozbrojená vzbura Jevgenija Prigožina, zakladateľa žodnierskej armády vagnerovcov, šancu na úspech?

Teoreticky minimálnu. Obrovský nepomer síl by ho mal automaticky odsúdiť na neúspech. V Rusku sa však občas stávajú aj veci, ktoré by málokto predpokladal, ako sa to ukázalo aj v roku 1991, keď sa sovietsky komunistický režim zrútil doslova zo dňa na deň. Rozhodujúca je miera frustrácie spoločnosti, ktorá ako zdanlivo vyhasnutá sopka dokáže zrazu explodovať.

Akú má Prigožin v Rusku popularitu?

Popularita Prigožina od vypuknutia vojny proti Ukrajine očividne rástla, najmä v kruhoch imperiálnych nacionalistov. Tí oceňovali nielen to, že jeho žoldnierska armáda na rozdiel od ruských regulárnych vojsk bola schopná za uplynulý rok dosiahnuť aspoň aké – také víťazstvo, keď napokon dobyla Bachmut. Ich dôveru si získal aj tým, že sa nebál otvorene kritizovať armádne velenie za bojovú neschopnosť. Imponovala im aj odvaha, s akou sa na rozdiel od armádnych veliteľov ukazoval na frontových prvých líniách. Dnes Prigožin patrí nesporne prinajmenšom do prvej päťky najvplyvnejších postáv Ruska, a to napriek tomu, že v oficiálnych politických štruktúrach nezastáva žiadnu funkciu.

Budú vôbec ruskí vojaci ochotní na neho útočiť?

To je kľúčová otázka. To, ako hladko prekročili vagnerovci hranice z Ukrajiny do Ruska a bez odporu prevzali kontrolu nad Rostovom nad Donom, by malo byť pre Kremeľ varovaním. Zmocnili sa vyše miliónového juhoruského mesta, vrátane armádneho štábu, odkiaľ sa riadi ruská vojna proti Ukrajine. Riziko, že stredný stupeň dôstojníckeho zboru, podobne znechutený ako Prigožin zo zbabraného vedenia vojny, nebude ochotný uposlúchnuť rozkaz, aby pálil po vagnerovských „hrdinov od Bachmutu“, je pre Putina vážny problém. A od nelojality k prechodu na stranu vzbúrencov je neraz veľmi blízko. Bleskovo potlačiť ozbrojenú vzburu by sa možno dalo likvidáciou Prigožina, o čo sa moskovské vedenie nepochybne pokúsi. Inak mu hrozí „spanilý pochod“ rozhnevaných bojovníkov na Moskvu.

Majú ešte ruskí vojaci mentálnu silu bojovať, alebo môžu vidieť šancu nejako to teraz ukončiť?

Bojová morálka vojsk agresora ani doteraz nebola vysoká. Je neporovnateľne nižšia, ako u ukrajinských vojakov, ktorí bránia svoju vlasť. Rozkol v radoch inváznych síl má potenciál ešte viac ju podkopať. Nevedno, či radoví ruskí vojaci a ich nižší a strední velitelia v Prigožinovej vzbure vidia šancu vojnu ukončiť, alebo ju viesť úspešnejšie, ako im sľubuje zakladateľ vagnerovcov.

Čo má Prigožin k dispozícii a ako rýchlo by sa vedel dostať do Moskvy?

Ak sa potvrdia správy, že vagnerovci už postúpili do Voronežskej oblasti, tak by to znamenalo vážne varovanie pre Kremeľ. Bez toho, aby narazili na tvrdý odpor, by ich presun do Moskvy bol otázkou niekoľkých dní. Prigožinova súkromná armáda mala v bojoch na Ukrajiny svoje vlastné bojové letectvo, delostrelectvo, salvové granátomety, obrnené vozy i tanky. Čo všetko im z toho zostalo, nie je po bachmutskom „mlynčeku na mäso“ úplne jasné. V každom prípade Prigožin tvrdí, že má 25-tisíc bojovníkov a rovnako veľa taktických rezerv. Podľa vlastných slov však ráta aj so „strategickými rezervami“ – vojakmi regulárnej armády, ktorých láka na svoju stranu.

Prigožin má 25-tisíc ľudí, sú mu všetci oddaní?

Lojalita v radoch vagnerovcoch sa zdá byť silnejšia, ako u ruskej armády. Prigožin vymohol pre desaťtisíce trestancov slobodu. Tí ho berú, ako „svojho človeka“, keďže v minulosti aj on sám sedel v kriminále. Vážia si na ňom aj to, že za nimi chodil do zákopov, stará sa o ich sociálne zabezpečenie i po odchode do civilu, nezabúda na pozostalých po padlých bojovníkoch. Ruské politické a vojenské vedenie ale určite má v blízkosti Prigožina svojich ľudí. Bolo by prirodzené, aby od nich teraz Kremeľ očakával, že vagnerovcov zbavia hlavy.

Ako by sa oslabila ruská vojenská sila, ak by znefunkčnili (zabili/zajali) Prigožina?

Momentálne nijako. Vagnerovci dokončili odsun z Ukrajiny, chystali sa zotaviť po krvavých bojoch s tým, že po mesačnej prestávke boli pripravení znova sa zapojiť do bojov na Ukrajine. To sa už zrejme nestane. Zabitie, či zajatie Prigožina ale môže urýchliť vnútorný morálny rozklad nielen vojska, ale aj ruskej spoločnosti.

Je šanca, že by Putin obetoval Šojgua, aby bol pokoj?

Už asi sotva. Mohol to doteraz urobiť tým, že by Šojgua nahradil populárnym generálom Surovikinom, ktorý bol kompromisnou postavou medzi oboma rivalmi a Prigožin ho rešpektoval. V prejave k národu však Putin v sobotu označil Prigožinovu vzburu za zradu, útok od chrbta, ktorý podľa neho bude nemilosrdne potrestaný. Znamená to, že sa postavil na stranu ministra obrany, s ktorým ho spája vyše dvadsaťročné osobné priateľstvo.