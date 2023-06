Čaká Rusko občianska vojna? Prigožin prekročil Rubikon, čokoľvek sa stane, Putina to oslabí

Čo v skutočnosti chce šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin a má aspoň približný plán, ako to dosiahnuť? Odpovede na tieto otázky zatiaľ nepoznáme. Prigožinovi sa však už podarilo oslabiť pozíciu ruského prezidenta Vladimira Putina. A to bez ohľadu na to, či to bolo jeho cieľom.

"Môže sa stať, že Prigožin pri pokuse o prevrat zlyhá rovnako, ako to bolo v prípade ďalšieho zle pripraveného puču v auguste 1991. Aj keď si však Putin udrží moc, môže byť slabší. Zmena režimu už nie je nemysliteľná. Ale v ruskej histórii boli úspešné vojenské prevraty zriedkavé,“ napísal na sociálnej sieti Twitter William Courtney, bývalý veľvyslanec USA v Kazachstane a Gruzínsku.

Prigožin žiada, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done Video

To, že Putina situácia oslabí, si myslí aj Gerard Toal, expert na postsovietsky priestor z Virgínskej technickej univerzity. "Táto vzbura je jasným znakom toho, že ruská mocenská štruktúra je v kríze. Je to problém, ktorú si Putin spôsobil sám, pretože spustil zbytočnú zločineckú vojnu a dovolil, aby to ešte viac posilnilo kriminálne armády, ako sú vagnerovci. Výsledkom je to, čo sa deje, a môžeme iba dúfať, že to nakoniec pomôže urýchliť koniec vojny proti Ukrajine,“ uviedol Toal pre Pravdu.

Čítajte viac Ruský expert: Prigožin je monštrum, ktoré zrodil Putinov režim

"Aj keď vagnerovcov rýchlo porazia, čo by som nebral ako samozrejmosť, aj tak je to pre režim veľký šok a bude oslabený,“ napísal v komentári Lawrence Freedman, emeritný profesor vojnových štúdií na londýnskej univerzite King's College.

"Ak sa situácia vyvinie inak, potom budú všetky možnosti na stole a Kremeľ môže začať panikáriť. Problémom autokratov, ako je Putin, je, že v skutočnosti nevedia, čo sa medzi ich ľuďmi deje. To má tendenciu prispievať k panike. Navyše, keď bude ruské vrchné velenie vyzerať zraniteľne, čo urobia nižšie postavení velitelia v bitkách s ukrajinskými silami? Ako veľmi budú chcieť zomrieť za vec, ktorá sa zdá byť stratená? Zatiaľ bude ukrajinské velenie sledovať udalosti s obrovským nadšením. Otvárajú sa mu možnosti pre útočné operácie, ktoré nikdy neočakávali,“ vysvetlil Freedman.

Čítajte viac Uspeje Prigožin? Alebo ho zlikvidujú? Otázky a odpovede

"Prigožin už nejaký čas pomaly zvyšoval mieru horkosti vo svojich videorozhovoroch a jeho posledné vyhlásenia ho pravdepodobne priviedlo k prekročeniu červených čiar pre ruské vedenie. V mnohých ohľadoch to predstavuje jeho prechod cez Rubikon. A hoci nevieme, ako Prigožin skončí, je to výstižné prirovnanie k tomu, ako keď Julius Caesar prekročil z rieku Rubikon začiatkom januára roku 49 pred Kristom, čo v Ríme vyvolalo občiansku vojnu,“ napísal v analýze austrálsky generál vo výslužbe Mick Ryan.

Na možnosť občianskej vojny v Rusku upozornila vo svojom článku aj známa odborníčka na východnú Európu Anne Applebaumová.

"Pre túto chvíľu existuje niekoľko precedensov. V roku 1905 katastrofálny výkon ruskej flotily vo vojne s Japonskom pomohol inšpirovať neúspešnú revolúciu. V roku 1917 sa rozhnevaní vojaci vrátili z prvej svetovej vojny a spustili ďalšiu, slávnejšiu revolúciu. Putin o tomto momente hovoril vo svojom krátkom televíznom vystúpení dnes ráno. Vtedy sa podľa neho hádky za chrbtom vojakov ukázali ako najväčšia katastrofa. Viedli k zničeniu armády a štátu, strate obrovských území, čo vyústilo do tragédie a občianskej vojny. Putin však nespomenul, že kým cár Mikuláš II. neprišiel o moc, popíjal so ženou čaj, písal si banálne poznámky do denníka a predstavoval si, že ho obyčajní ruskí roľníci milujú a vždy budú stáť na jeho strane. Mýlil sa,“ pripomenula ruskému prezidentovi Applebaumová.